PwC: AI bi do 2035. mogao povećati globalni BDP za 15 posto

Tvrtke koje prelaze sektorske granice stvaraju najviše vrijednosti u novoj AI ekonomiji, pokazala je PwC-ova analiza

Novo globalno istraživanje, koje je danas objavio PwC, pokazuje da u sljedećem desetljeću umjetna inteligencija ima potencijal povećati globalnu ekonomsku aktivnost za do 15 postotnih bodova. Time bi godišnje stope rasta narasle za dodatni postotni bod, što je razina ubrzanja rasta kakva je posljednji put zabilježena u vrijeme industrijalizacije u 19. stoljeću.

PwC-ovo izvješće ‘Value in Motion‘ temelji se na analizi scenarija zasnovanoj na podacima koja pokazuje da se prednosti globalnog rasta koje mogu proizaći iz primjene umjetne inteligencije ne mogu jamčiti. On ne ovisi samo o tehničkoj uspješnosti, već i o odgovornoj primjeni, jasnom upravljanju te povjerenju javnosti i organizacija. U drugim scenarijima koje je PwC analizirao, a koji uključuju niže povjerenje i ograničenu suradnju, dodatni ekonomski poticaj od primjene umjetne inteligencije bio bi manji, oko 8%, ili u pesimističnom scenariju samo jedan posto.

Istraživanje pokazuje da je brza rekonfiguracija gospodarstva već u tijeku. PwC-ova analiza ukazuje na to da je pritisak na trgovačka društva da transformiraju svoja poslovanja na jednoj od najviših razina u posljednjih 25 godina, u 17 od 22 globalna sektora. Očekuje se da će samo u 2025. godini između društava biti raspodijeljeni prihodi u iznosu od 7,1 bilijuna dolara, i to čak prije nego što se uzme u obzir nedavno globalno povećanje carina.

PwC-ovo istraživanje pokazuje da će se tijekom sljedećeg desetljeća sektori prilagoditi promjenjivim ljudskim potrebama, stvarajući nove ‘domene‘ koje nadilaze granice tradicionalnih sektora. Primjerice, porast broja električnih vozila spaja dobavljače električne energije, proizvođače baterija, tehnološka društva i druge unutar domene mobilnosti, čime se omogućuje stvaranje vrijednosti u suradnji s proizvođačima automobila.

- Kako se globalno gospodarsko okruženje nastavlja razvijati, organizacije koje uspješno premošćuju granice tradicionalnih sektora stvarat će najveću vrijednost. Poslovni lideri u Srednjoj i istočnoj Europi sve više prepoznaju potrebu za transformacijom i prilagodbom postojećem izazovnom i dinamičnom okruženju. Ako budemo usmjereni na odgovaranje na promjenjive potrebe potrošača i učinkovito korištenje tehnologije za transformaciju poslovanja, možemo zajednički otvoriti značajne nove prilike za rast u ovoj regiji - Adam Krasoń, izvršni direktor, PwC-a za Srednju i istočnu Europu.

Utjecaj na klimu

PwC-ova analiza pokazuje da će umjetna inteligencija, iako će potaknuti rast, istovremeno dovesti do ekonomskih ograničenja uslijed troškova fizičkih klimatskih prijetnji. PwC-ovo ekonomsko modeliranje ukazuje na to da bi se do 2035. godine vrijednost globalnog gospodarstva zbog fizičkih klimatskih rizika mogla smanjiti za gotovo sedam posto u odnosu na vrijednost koja bi se ostvarila da tih rizika nema.

Očekuje se da će povećanim usvajanjem umjetne inteligencije porasti potrošnja energije u podatkovnim centrima. Međutim, ako se umjetna inteligencija koristi na način koji poboljšava energetsku učinkovitost, to bi ublažilo ovaj porast potrošnje energije. PwC procjenjuje da bi ukupna potrošnja energije i utjecaj emisija od korištenja umjetne inteligencije bili neutralni ako bi svaki porast od jedan posto u njezinu korištenju doveo do inovacija koje bi smanjile energetski intenzitet za samo 0,1 posto.

Kako tehnologija i drugi megatrendovi nastavljaju oblikovati gospodarstvo, tako i PwC širi upotrebu umjetne inteligencije unutar svojih timova i među klijentima u srednjoj i istočnoj Europi. Fokus im je na praktičnoj primjeni AI alata, edukaciji zaposlenika i širenju suradnje s globalnim tehnološkim partnerima. Iako su AI alati sveprisutni, PwC navodi kako je i dalje potrebno ubrzati njihovo usvajanje na razini cijele organizacije – kako unutar same mreže, tako i kod njihovih klijenata.

Jedna od važnijih novosti je uvođenje tzv. agentskog operativnog sustava, koji bi trebao ubrzati implementaciju AI-a u poslovne procese, do deset puta brže u odnosu na klasične metode, navode iz tvrtke. PwC sustav već koristi unutar vlastite mreže, gdje su raspoređeni stotine ‘inteligentnih agenata‘ (specijaliziranih AI alata) u funkcijama povezanim s revizijom, poreznim i poslovnim savjetovanjem.

Blistava budućnost Srednje i istočne europe

Velik naglasak stavljen je i na edukaciju. Prema internim podacima, gotovo 300 tisuća partnera i zaposlenika diljem svijeta prošlo je obuku iz područja umjetne inteligencije, kroz program Network AI Academy. Samo u ožujku ove godine, više od osam tisuća zaposlenika u regiji SIE završilo je edukaciju i počelo aktivno koristiti generativne AI alate, generiravši pritom gotovo 650 tisuća uputa.

PwC u regiji surađuje i s velikim tehnološkim imenima – među partnerima se navode Microsoft, SAP, Google, AWS, Oracle, Salesforce, Adobe i drugi. Uz više od 3.500 tehnoloških stručnjaka, PwC tvrdi da svojim klijentima pruža neovisno savjetovanje i prilagodbu tehnoloških rješenja specifičnim potrebama industrije.

Unutar mreže koristi se i vlastiti alat temeljen na generativnoj umjetnoj inteligenciji pod nazivom ChatPwC, dobitnik CIO 100 nagrade, koji povezuje interne metodologije i baze znanja s alatima temeljenima na AI-u. Također, razvijen je i sustav Industry Edge, koji objedinjuje podatke, sektorska znanja, modele i AI akceleratore za potrebe specifičnih industrija.

Na razini učenja, PwC je uveo i novu internu platformu koja koristi AI za personalizaciju edukacijskih preporuka te razgovorni coaching sustav.

Paralelno s tehnološkim promjenama, PwC je predstavio i novi vizualni identitet, uključujući redizajnirani logotip i osvježene vizualne elemente. Nova oznaka, tzv. ‘oznaka zamaha (momentuma)‘, simbolizira fokus na kontinuirani razvoj i prilagodbu tržišnim promjenama.

- Otkako je PwC ušao na tržište regije Srednje i istočne Europe prije nekoliko desetljeća, stalno se prilagođavamo kako bismo zadovoljili promjenjive potrebe naših klijenata. U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, prilagodba i inovacija nisu samo opcija – one su ključne za opstanak i uspjeh svakog trgovačkog društva. Iako su mnoga društva u našoj regiji već započela svoj put transformacije poslovnih modela, u čemu umjetna inteligencija igra ključnu ulogu, ti se napori moraju ubrzati. Čvrsto vjerujem u budućnost regije Srednje i istočne Europe. Imamo jedinstvenu bazu talenta i otporne, agilne poduzetnike koji mogu izgraditi konkurentsku prednost i iskoristiti prilike koje tržišta nude u ovim zanimljivim vremenima - zaključuje Agnieszka Gajewska, partnerica u PwC-u zadužena za odnose s klijentima i tržišni razvoj u regiji Srednje i istočne Europe.