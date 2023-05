Rimac Group: Hrvatske sastavnice u 2022. godini povećale prihode 7,5 puta i iskazale manje gubitke

Kad smo u veljači pripremali dossier o Rimac groupu, još nam nisu bili dostupni podaci o poslovanju u prošloj godini, čak ni preliminarni. Sad, istog dana kad je Mate Rimac objavio da je zaključen revidirani financijski izvještaj o poslovanju u 2021., na Fininim stanicama objavljeni su podaci o poslovanju svih povezanih hrvatskih tvrtki u 2022.

Kašnjenje revidiranog izvještaja Rimac objašnjava reorganizacijom kompanije, a obrat iz gubitka matične tvtke Rimac group d.o.o. od 72 milijuna eura u dobit cijele grupacije (85 milijuna eura) priznavanjem ‘fair market value‘ udjela u Bugatti Rimcu. Riječ je o razlici ‘između knjigovodstvene vrijednosti imovine koju smo uložili u zajedničku tvrtku sa VW-om/Porscheom (a uložili smo naše hypercar poslovanje – sve što je vezano za Neveru), dok udio od 55 posto u Bugatti Rimac d.o.o. vrijedi znatno više od knjigovodstvene vrijednosti uložene imovine. Razlika između te dvije brojke je, prema međunarodnim računovodstvenim standardima, morala biti prihod u godini transakcije‘, zaključuje Rimac.

A kako je kompanija poslovala u 2022.? Od danas su dostupni podaci o poslovanju sastavnica u Hrvatskoj (Rimac group, Bugatti Rimac i Rimac Technology, ali bez stranih tvrtki, prvenstveno francuske tvrtke Bugatti Automobiles). Te su tri tvtke u 2022. ostvarile (zbrojeno i nekonsolidirano) prihode od 263 milijuna eura (rast od 647 posto) uz iskazani gubitak od 61 milijuna eura (24 posto manje nego u 2021.).

Matična tvrtka smanjila je prihode za 63,4 posto i iznose 12,4 milijuna eura. No, očito je u restrukturiranju došlo do drugačijeg iskazivanja prihoda, jer je sestrinski Bugatti Rimac sa 1,3 milijuna eura skočio na preko 187 milijuna eura. Pritom je Rimac Group više nego prepolovio gubitak (sa 72 na 33 milijuna eura, a Bugatti Rimac je iz minusa od 8,4 milijuna eura došao u plus od 20,6 milijuna eura.

Trećoj tvrtki iz grupacije, Rimac Technologyju, 2022. je bila prva poslovna godina, u kojoj je ostvaren prihod od 63 milijuna eura uz iskazani gubitak od 48 milijuna eura.

Dakle, preliminarni rezultati bolji su nego u 2021., ali za dalekosežnije zaključke treba sačekati revidirane podatke, u koje će biti uključeno i poslovanje francuske tvrtke Rimac Automobiles.