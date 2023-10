S novim vlasnikom koji strpljivo ulaže u sve svoje kompanije, Spin Valis može mirno spavati i u slučaju krize

Kad je prije gotovo godinu dana (u studenome) objavljeno da je Spin Valis preuzeo Valinge Croatia (u vlasništvu švedskog biznismena hrvatskog podrijetla Darka Pervana), vjerovali smo da je kompaniji došla voda do grla zbog katastrofalnih posljedica tuče u Požeštini u lipnju 2021. i da joj je potrebna svježa krv. No Pervan je kupio financijski puno stabilniju kompaniju nego što smo mislili (vjerojatno je osiguranje podmirilo barem velik dio štete, ako ne i cjelokupnu), zaokruživši svoja ulaganja u drvoprerađivačku industriju u Hrvatskoj.

Kompanija se fino uklopila u Pervanovu grupaciju Bjelin (interesantno da još nije dobila svoju inačicu naziva Bjelin, nego i dalje posluje pod brendom Spin Valis). Doduše, nakon preuzimanja kontrolnog paketa od 83 posto Valinge Croatia u travnju ove godine poslao je ponudu malim dioničarima za otkup preostalih dionica po cijeni od 644 eura za jednu, što je velika razlika u odnosu na nominalnu vrijednost od 58 eura za dionicu. Pritom valja reći da je Pervanova kompanija jednako toliko platila dionice pri preuzimanju kontrolnog paketa u studenome prošle godine. Mali dioničari uglavnom su prihvatili ponudu, no u svibnju su iskrsnule ‘izvanredne i nepredviđene tehničke‘ teškoće, zbog čega Valinge Croatia nije doznačio 6,14 milijuna eura potrebnih za isplatu dionica preostalih dioničara koji su prihvatili ponudu za kupnju. Ipak, prema podacima Poslovne Hrvatske, ima vlasnički udio u Spin Valisu od 97,9 posto, što znači da su tehnički problemi riješeni i mali su dioničari isplaćeni.

Korektan novi vlasnik

Možda tu epizodu ne bismo ni spominjali da nije pomalo neobična kad je u pitanju grupacija Darka Pervana, koji inače slovi kao korektan poduzetnik. Još je važnije napomenuti da nakon objave o tehničkim teškoćama nije bilo galame i nikakve sumnje da će se taj posao obaviti, što dovoljno govori o reputaciji novog vlasnika.

Spin Valis je rastao brže od konkurenata gleda li se petogodišnje razdoblje, 2018. – 2022. Prema konsolidiranom izvješću (konsolidacija obuhvaća i Valis Fagus za proizvodnju namještaja i ploča, koji ima lakirnicu), kompanija je ostvarila prosječan godišnji rast prihoda od 9,1 posto, a rashodi su u prosjeku rasli za 3,2 postotna boda manje, odnosno za 5,9 posto.

Prema godišnjem financijskom izvještaju, Spin Valis s tvrtkama kćerima najveći prihod ostvaruje od prerade drva i proizvodnje namještaja (80,2 posto). Ostalo otpada na proizvodnju drvenih ploča (9,4 posto) i električne energije (10,4 posto).

Osim Valis Fagusa, na čijem je čelu Hrvoje Gmajnić, Spin Valis u vlasništvu ima i Spin Valis International, čiji je direktor Ivan Murar, jedini od stare ekipe koji je ostao u vodstvu kompanije. Primjerice, Gmajnić je ove godine zamijenio Marka Žmirea, koji je bio i predsjednik Uprave Spin Valisa (također do ove godine). Njega je pak u toj – matičnoj – kompaniji zamijenio Robert Žulj, a u Upravi mu se priključio i Igor Dujić, koji je prethodno u Đuro Đaković grupi bio član Nadzornog odbora. Žulj je pak karijeru gradio u nekadašnjem Furnir Otoku (danas Bjelin Otok) kao voditelj proizvodnje kojeg je Pervan doveo u Spin Valis.

Nema više ni nekoć najeksponiranijeg suvlasnika i člana Uprave Zdravka Jelčića, inače vrlo aktivnog u drvoprerađivačkom sektoru. Ipak, i dalje je član Nadzornog odbora (kao i Vlado Soudek, još jedan iz stare garde). S njim smo kontaktirali zbog priče o Spin Valisu, no bio je zauzet i iako je poručio da će se javiti, nismo ga uspjeli pitati je li zadovoljan razvojem kompanije. Ipak, još kad su prodali svoje dioničke udjele, bivši su vlasnici izrazili uvjerenje da kompaniju ostavljaju u dobrim rukama. Osim njih, valja spomenuti Stjepana Vojinića, predsjednika Nadzornog odbora Spin Valisa i, možemo slobodno reći, Pervanovu desnu ruku u Hrvatskoj. Taj Dubrovčanin član je mnogih uprava ili nadzornih odbora u Pervanovim kompanijama u Hrvatskoj, ne samo u drvoprerađivačkom sektoru nego i u drugima, primjerice u turističkim kompanijama. Ujedno je na čelu Hrvatskoga drvnog klastera od 2018. godine.

Vratimo se Spin Valis Internationalu, kompaniji koja ima kogeneraciju na biomasu. Riječ je o projektu završenom 2015. koji je vrijedio deset milijuna eura. Ta je kompanija lani uprihodila 2,9 milijuna eura, malo više u odnosu na prethodne godine, a dobit je bila 332 tisuće eura.

Prilike i opasnosti

Iz Spin Valisa, nažalost, nismo dobili odgovor na svoja pitanja. U godišnjem financijskom izvještaju kompanije stoji da ove godine očekuju rast prihoda u odnosu na 2022. unatoč velikoj tržišnoj nestabilnosti. No to je samo procjena ako se ne promijene sadašnji tržišni trendovi jer, ako bude poremećaja, procjene padaju u vodu. Posebno se u izvještaju ističe opasnost od neočekivanog i brzog rasta cijena repromaterijala (okovi, spužva, štof, ambalaža, rastezljiva folija i dr.), uz uobičajene opasnosti od poskupljenja energenata, cijene rada pa do nedostatka kvalificirane radne snage. Ne treba ispustiti iz vida ni jačanje konkurencije na globalnom tržištu, gdje dominiraju proizvođači iz istočne Azije, ali sve se više nameću i oni iz istočne Europe.

Slabost je kompanije što se sva oprema nabavlja u inozemstvu, što u slučaju bilo kakvih kvarova, uz veće poremećaje na inozemnom tržištu, može itekako utjecati na poslovanje. No nema sumnje da je snaga u brendu, kao i dodatnoj Valingeovoj jedinstvenoj i visokosofisticiranoj tehnologiji klik-namještaja (izum Darka Pervana i njegova tima), ali i tome što je Spin Valis postao dio svjetske grupacije koja stoji iza kompanije. To je ujedno prilika jer dio proizvodnje može usmjeriti u opskrbu grupacije i osvojiti nova tržišta u koordinaciji s kompanijama u njoj.

