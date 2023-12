Sivo tržište petardi procvalo – već su sve prodali i otišli na godišnji odmor

Ovo je četvrta sezona novogodišnjih zabava u Hrvatskoj uz zakonsku zabranu prodavanja i korištenja petardi i redenika, a sivo tržište u ovom biznisu nikad nije bolje stajalo. Petarde i redenici F2 i F3 ne mogu se nabaviti kod legalnih distributera u Hrvatskoj, ali mogu u desecima online trgovina diljem Europe. Poštari i dostavljači ih uredno raznose kupcima u Hrvatskoj, tu nema nikakve kontrole, ne zna se ni što se kupuje ni tko kupuje i koristi. Udio sivog tržišta u ukupnom tržištu pirotehnike u Hrvatskoj trenutno čini oko jedne četvrtine prometa, a ako se ovako nastavi, već iduće godine trećinu pirotehnike ćemo nabavljati van Hrvatske, a kako nema nikakve kontrole može se očekivati i porast broja težih ozljeda, upozorava struka. No, ne treba nam struka da i sami ovih dana čujemo glasne eksplozije po parkovima.

– Ovo su naše procjene, točne brojke naravno nisu javno dostupne i nemoguće ih je provjeriti. Ali, ako znamo da je prošle godine na pirotehniku u Hrvatskoj izdano 1,3 milijun fiskalnih računa, onda možemo zamisliti razmjer tržišta koje nema nikakve kontrole otkad su uvedene zakonske zabrane korištenja petardi u Hrvatskoj – otkriva nam Tihomir Sokolić, tajnik Pirotehničke udruge i suvlasnik tvrtke Jorge pirotehnika.

Naime, kako je poznato, temeljem izmjena Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja s kraja 2020. godine, u Hrvatskoj je zabranjena prodaja petardi i redenika kategorije F2 i F3 građanima za osobne potrebe, a ostala dozvoljena pirotehnička sredstva kategorije F2 I F3 dozvoljeno je prodavati građanima između 15. prosinca i 1. siječnja. Također, pirotehnika se može koristiti samo u periodu od 27. prosinca do 1. siječnja, a kupovati i koristiti pirotehniku smiju samo osobe starije od 18 godina. Zbog toga nije dozvoljena ni online prodaja, jer je nemoguće kontrolirati tko kupuje. Izmjene zakona donesene su zbog snažnih kampanja javnosti i zaštitara životinja, a distributeri su se oštro borili da u zakon ne uđu zabrane koje će rasplamsati ilegalnu prodaju. Nisu uspjeli i ovo su rezultati.

Tako imamo online trgovine pirotehnike i na hrvatskom jeziku koje prodaju sve što je zabranjeno, a koje su već početkom ovog tjedna sve rasprodale i otišle na godišnji. Jedna od tih trgovina od jučer na iskrivljenom hrvatskom svoje kupce obaviještava da su za ovu sezonu pucanja – zakasnili.

– Poštovani kupci, obavještajmo vas da narudžbe primite od 26.12.2023 poslje 16:00 sati neću biti isporučene do 31.12.2023. – stoji na stranicama trgovine na kojima se posebno reklamiraju baš petarde.

Za koje kažu: "Sigurno ste se svi barem jednom sreli s petardama ili minervama, neki ih zovu „topovski udari“...Petarde iz naše ponude proizvode buku do 120 decibela. Zahvaljujući najvišemu standardu sigurnosti, koji je obavezan kod naših petardi, ukoliko se držite uputstva za uporabu ne morate se bojati bilo kakvih ozljeda. Proizvodi se dijele u podkategorije prema dobi i to na F2 i F3 te posebnu u kojoj se nalaze popularni redenici. U našoj ponudi su neizostavne najnovije kvalitetne petarde njemačke marke Funke...Naši proizvodi će Vam priuštiti puno zabave!", stoji na stranicama ove trgovine, koja je većinu zabranjenih petardi za ovu sezonu prodala i otišla na zasluženi odmor.

Sokolić kaže da su policiju upozoravali na ove trgovine, no nemaju informacije da je tu bilo nekih rezultata.

– Nemoguće je nadzirati što se i koliko kupuje, jer većina zemalja EU nije zabranila prodaju petardi, radije idu na edukaciju i prevenciju, jer su svjesni da će se ljudi snaći. I snalaze se, petarde se kupuju u inozemstvu i normalno koriste, dok domaći distributeri imaju zabranu prodaje. Situacija je bizarna, jer država nema nikakvu kontrolu niti u smislu sigurnosti, koja je uz zaštitu životinja bila na prvom mjestu u obrazloženju donošenja izmjena Zakona. Mi smo kao struka pokušavali objasniti da ćemo dobiti kontraučinak, da će se roba kupovati ilegalno, no nije bilo sluha – kaže Sokolić.

Iako kazne idu do 1990 eura, struka smatra da je prevencija ključna, a na tome se više ni ne radi. "Treba tu djecu koja koriste pirotehniku educirati o opasnostima, naučiti ih da čitaju uputstva, da nikad ne drže u rukama ništa osim prskalice, korisnici miraju biti svjesni rizika. Umjesto da to napravimo, mi smo se odlučili na zabrane", kaže Sokolić.

Franjo Koletić, vlasnik pirotehnike Mirnovec kaže da su petarde imale udjel od 20 posto u prihodu tvrtke koja je u godini koja je završila krajem veljače 2023. godine prikazala prihod od 6 milijuna kuna. Ovu će godinu završiti na sličnoj razini, Jorge čak predviđa rast prihoda, iako cijene nisu dizali.

– Nastojali smo nadoknaditi taj gubitak s drugim proizvodima i uslugama, s obzirom da pirotehniku i naše usluge ne prodajemo samo pojedincima već i u različitim eventima, od filmske industrije nadalje. No, prodaju petardi nastavili smo kroz snažan izvoz u zemlje regije, imamo novi distributivni centar iz kojeg opskrbljujemo tržišta Srbije, Crne Gore, Makedonije, BiH, Slovenije, i to su veliki potrošači petardi – kaže Koletić, koji je svjestan da im je sa zabranama velik dio tržišta u Hrvatskoj uzelo sivo tržište.

– Za prodaju petardi ova zabrana je došla kao reklama, i od toga su imali koristi distributeri van Hrvatske, u zemljama u kojima petarde nisu zabranjene. Mi to nismo uspjeli dočarati zakonodavcu, i danas imamo to što imamo, jer ljudi to traže i nađu gdje je dostupno – kaže Koletić.

Iako čine manji dio prihoda pirotehničkih tvrtki, vatrometi su također ovih dana predmet javne rasprave – no iako je popis s gradovima na stranicama udruge Prijatelji životinja sve dulji, saznajemo da je sve više onih koji – varaju.

Kako kažu naši izvori, primjer je Dubrovnik, grad koji je lani najavio da ima zadnji novogodišnji vatromet. Iz Grada se još uvijek ne može službeno saznati hoće li vatromet obasjati novogodišnju noć, kažu to će biti iznenađenje!

Samobor pak ne planira novogodišnji vatromet, ali saznajemo da je fašnički vatromet već isplaniran, bit će spektakularan poput lanjskog. Ptice su valjda u veljači na skijanju. A Dubrovnik...još par dana i dubrovačke galebove čeka iznenađenje...