Stefano Ladavac (Korta): Iskoristili rupu na svjetskom tržištu i pokrenuli proizvodnju tuševa od kamena

Da ga pitate je li 2017., nekoliko mjeseci prije otvorenja ​Infinity Luxuryja, tvrtke koja stoji iza istarskog brenda Korta, ikada pomislio da će se baviti proizvodnjom vanjskih tuševa ručno izrađenih od kamena koji uz to štede vodu i uništavaju bakterije, suosnivač i direktor Stefano Ladavac rekao bi: ‘Ni u snovima.‘ Danas se taj san ipak ostvario. Njegova se obitelj, naime, još od 1995. bavi obradom kamena, a kad je Stefano s nonom Ivom i tatom Sandrom u garaži u Svetom Petru u Šumi napravio prototip vanjskoga kamenog tuša, jednostavno je pronašao svoju strast. Budući da se nijedna tvrtka u svijetu tada nije bavila sličnim poslom (ne bavi se ni danas), Ladavac je zahvaljujući iskustvu u hotelijerstvu iskoristio rupu na tržištu i prepoznao potencijal kamenih tuševa.

– Možemo reći da smo prvi te i dalje jedini proizvođač koji dizajnira i proizvodi vanjske tuševe od kamena i keramike. Početak nije bio lagan. Tvrtka je jedva premostila prve dvije godine, s ukupnim prihodima od 45 tisuća kuna. Prodali smo tri tuša od kojih je jedan kupio Dejan Lovren za svoj hotel Joel. U 2019. naše je poslovanje počelo rasti jer smo uspješno osigurali 1,4 milijuna kuna, što nam je omogućilo da zaposlimo prve radnike i kupimo prvi stroj. Nakon 2019. uslijedile su dvije vrlo zahtjevne godine u kojima smo ponovno dotaknuli dno jer nismo nikako mogli pronaći način na koji pridobiti više kupaca. Godine 2021. u vlasničku strukturu ušli su vlasnici tvrtke Filix Marko i Nikola Jurman, koji imaju više od petnaest godina iskustva u međunarodnom poslovanju. Dokapitalizirali su nas s 250 tisuća eura te donijeli svoje iskustvo i posložili poslovanje. Najveća prekretnica dogodila se 2022. kad smo odlučili rebendirati proizvod iz Infinity Luxury u Korta. Svijet je tada napokon vidio tko smo mi, što stvaramo i koju vrijednost donosimo – objašnjava Ladavac.

Riječ ‘korta‘, naime, znači ‘dvorište‘, no za Istrane ona je mnogo više: opuštanje, uživanje u trenutku, boravak na terasi u hladovini, na starim drvenim klupama uz kameni stol; druženje, čitanje knjige, ispijanje čaše vrhunskog vina... Upravo tu kulturu i stil života tvrtka nastoji s pomoću istoimenog brenda i svojih tuševa od tradicionalnoga istarskog kamena kanfanara donijeti svijetu.

Ciljani kupci domaći i strani

– Naši proizvodi proizvode se u Istri, u Katunu Trviškome. Proizvodnja počinje strojnim rezanjem velikih kamenih ploča koje najčešće dobavljamo od lokalnog proizvođača Kamena Pazin. Koristeći se posebnim metodama i ljepilima, naši dečki u proizvodnji zatim sve odrađuju ručno, pazeći da svaki detalj bude precizan u milimetar – opisuje Ladavac proizvodni postupak u kojem savjetodavnu ulogu ima i njegov otac.

Iako je većina njihovih tuševa projektirana u tvrtki, također surađuju sa Sandrom Užilom, projektantom i dizajnerom s kojim dijele jednake vrijednosti i filozofiju. Ispunila im se želja da svijet dozna za Istru, Hrvatsku i Kortu. Danas Kortini tuševi, osim u Hrvatskoj, krase dvorišta i wellness-oaze hotela i vila u Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Češkoj, Njemačkoj, Austriji i drugim zemljama. U Hrvatskoj ima snažnu mrežu distributera keramike i sanitarije, wellness-opreme, bazenske opreme i vanjskog namještaja i Kortini tuševi mogu se pronaći u Puli, Poreču, Zagrebu, Splitu, Murteru, Zadru, Dubrovniku, Makarskoj, Rovinju, Rijeci, Opatiji, Labinu, Primoštenu, na otoku Pagu, Krku i drugdje. Ladavac ističe da je potražnja za vanjskim tuševima u Hrvatskoj velika, ali u usporedbi sa Španjolskom, Francuskom, Amerikom ili Emiratima to je, kaže, kap u moru.

– Primjerice, velike njemačke i talijanske tvrtke od 60 do 70 posto svoje prodaje ostvaraju na domaćem tržištu. Samo jedna tvrtka u Dubaiju, DAMAC, ima u planu do 2030. sagraditi još deset tisuća vila. Govorimo o jednom projektu, a ima i druge. Nama će Hrvatska uvijek donositi pozitivne prodajne rezultate jer je brend Korta postao prepoznatljiv i gotovo da nema arhitekta s kojim netko iz našeg tima nije komunicirao. U Istri se građevinski procvat nastavlja, u Dalmaciji također, zato smo ove godine odlučili pojačati prodajne aktivnosti na domaćem tržištu – kaže Ladavac uz napomenu da im je hrvatsko tržište i prošle godine donijelo najviše prihoda.

S rastom stižu i veći prihodi

Konačne poslovne rezultate za 2023. još čekaju, ali ukupni bi prihodi, prema njihovim očekivanjima, mogli premašiti 400 tisuća eura, za razliku od nešto više od 120 tisuća eura oni ostvarenih godinu prije.

– To nije rezultat koji nas oduševljava, ciljevi su mnogo viši, ali sve više rastemo, zato vjerujemo da ćemo ove godine ostvariti ono što smo si zadali – dodaje Ladavac.

S obzirom na to da su lani uložili oko 80 tisuća eura na putovanja u UAE, Španjolsku, Grčku i Crnu Goru, ove godine očekuju konkretan porast u prodaji na inozemnim tržištima.

– Što se tiče tržišta izvan Hrvatske, potražnja raste, možda ne onoliko brzo koliko bismo htjeli, ali natječemo se s gigantima koji imaju znatno veće proračune od nas pa idemo korakom kojim možemo. Tu i tamo zakoračimo mnogo više nego što možemo, ali jedino tako možemo rasti. U 2024. predviđamo da će nam najveći dio prihoda doći iz UAE-a, SAD-a i Španjolske jer u tim državama imamo najviše projekata koji će se realizirati. Ove smo godine isporučili prve tuševe na Karibe za jedan od najluksuznijih svjetskih lanaca hotela, londonski Belmond. Isporučili smo tuš kraljevskoj obitelji u Dubaiju te jednoj visokopozicioniranoj obitelji u New Jerseyju. Ugovorili smo i distribuciju u Dubaiju i Marbelli s partnerima Sensi Trading LLC-jem i Acielo Abiertom – navodi Ladavac.

Najuspješnija godina – 2023.

Međutim, Kortino poslovanje nije uvijek teklo glatko. Iako je 2019. u sklopu projekta Europske unije dobila subvenciju od 200 tisuća eura, taj projekt, koliko je bio dobar, toliko je bio i velik teret za tvrtku jer je sve popratne troškove morala financirati sama.

– Da bi vam se vratio, novac najprije morate uložiti. To je bio ozbiljan izazov koji smo uz mnogo kreativnosti uspješno riješili. Tim smo sredstvima kupili stroj za rezanje kamena koji nam je omogućio samostalan rad u svim fazama proizvodnje. Prije toga su nam lokalni kamenoklesri, najčešće obrt Hrast iz Istre, koji nam je bio i ostao velik oslonac, rezali i pripremali kamene dijelove, a moj nono i ja sami smo ga sklapali u garaži. Zaposlili smo prve radnike u proizvodnji, prodaji i marketingu – prisjeća se Ladavac.

Te je godine u tvrtkinu vlasničku strukturu kao investitor ušao Miloš Jarić, danas suvlasnik i voditelj proizvodnje.

Prema aktivnosti, razvoju brenda i tržišnoj prepoznatljivosti za Kortu je najuspješnija bila upravo prošla godina.

– Prodaja nam je porasla za nešto više od dvjesto posto, no uložili smo u poslovna putovanja, imovinu, zaposlili nove ljude. Zato smo se na kraju godine malo morali stisnuti i presložiti sve otpočetka – ističe Ladavac.

Trenutačno u proizvodnji zapošljavaju četiri člana tima, u prodaji ih je petero (od kojih je jedan stalno u Nizozemskoj, a jedan u Poljskoj), u marketingu dvoje (jedna osoba stalno je u Dubaiju), a u Odjelu za istraživanje i razvoj jedna je zaposlenica. Unatoč otežanim okolnostima na tržištu rada teškoća pri pronalasku novih zaposlenika za sada nemaju. Većina zaposlenika dolazi im iz većih tvrtki s većim primanjima, ali Kortu odabiru zbog interne kulture. Ni porast cijena energenata nije previše utjecao na rast troška proizvodnje kamenih tuševa, kao ni inflacija. Ladavac ističe da imaju izvrsne odnose s dobavljačima, pa su im nabavne cijene poskupjele najviše za deset posto. Ipak, izazovom u njihovom poslovanju smatra gradnju i razvoj svjetskog brenda sa skromnim financijskim sredstvima.

– U poslovanju će uvijek biti izazova, no to jača tvrtku i čini je boljom. Na izazove nije uvijek lako reagirati pozitivnim stajalištem, pogotovo kad se nađete u situaciji da imate projekte za naplatu, a naplata kasni, dobavljačima još niste podmirili račune i zovu vas svaki drugi dan te podsjećaju na otvorene stavke. Uz normalnu komunikaciju i objašnjenje situacije uvijek se nađe način i na kraju se sve napravi onako kako treba – zaključuje Ladavac.

Loše domaće kopije

Četiri Kortine kolekcije tuševa razlikuju vrste kamena. Tuševi iz kolekcije ‘Terra Magica‘ izrađeni su od kamena kanfanara, koji se još naziva i istarski žuti; kolekcija ‘Grota‘ izrađena je od kamena plano, kolekcija Italiana od porculanskoga kamena velikih dimenzija, a kolekciju ‘San Sebastian‘ obilježava brački kamen. Ovisno o modelu i odabiru materijala, tuševi stoje od 3800 do 15 tisuća eura. Od ostalih proizvoda tu su vanjska kuhinja, kamene kade, kamini te manji proizvodi poput stolića, vaza i dekorativnih elemenata. Iako trenutačno u svijetu nema tvrtke koja proizvodi išta slično, Korta ima konkurenciju. Riječ je o velikim tvrtkama poput Gessija iz Italije, Inoxstylea, Ama Luxury Showersa i sličnih proizvođača tuševa od inoksa. Protiv njih Korta se bori pristupom, potpuno drukčijim proizvodima, ali i pričom iza brenda.

– Svima im je jedno zajedničko: tuševe proizvode od inoksa ili aluminija. I kad pogledate njihovu ponudu tuševa, vidjet ćete da su svi više-manje jednaki. Jedini se ističe Gessi, on je oduvijek bio drukčiji od konkurencije. Na tržištu nastupamo tako da odlazimo u urede arhitekata i dizajnera diljem svijeta te im predstavljamo svoj brend i proizvode. Uz njih posjećujemo distributere, hotelske lance, developere i krajnje kupce te im svima govorimo da je ovo što radimo unikatno – objašnjava Ladavac.

Dakle, svoje poslovanje dijele na B2B (business to business), u što se ubrajaju već spomenuti distributeri, ali i arhitekti, dizajneri, hotelski lanci te developeri, te B2C (business to consumer), koji se sastoji od privatnih vlasnika i investitora u vile za odmor s bazenom. Imaju i nešto malo B2G (business to government) klijenata. Konkurencijom također na neki način mogu smatrati lokalne investitore koji ih kopiraju, odnosno angažiraju lokalne kamenoklesare, betoniraju stup sličan tušu i zatim ga oblože kamenom. No u Korti kažu da to nema veze s onime što oni rade.

– U početku nam je to jako smetalo jer je netko naš rad, naš razvoj, naše vrijeme shvatio olako i zbog minimalne uštede napravio nešto sâm, no sada se time ne zamaramo. Tržište je dovoljno veliko za sve – odgovara na to Ladavac.

Ambiciozni planovi

S talijanskom tvrtkom dogovarali su posebnu liniju proizvoda za hotele i spa-centre, no ostvarivanje te ideje zasad je odgođeno jer se fokusiraju na interni razvoj proizvoda i vanjske tuševe, s kojima ostvaruju najveće prodajne rezultate. U daljoj budućnosti plan im je posvetiti se i unutarnjim spa-zonama, no za ovu godinu planiraju osnažiti odnose na ključnim tržištima te prodajno i financijski stabilizirati tvrtku. Od sljedećeg mjeseca Kortini će tuševi biti dostupni u više od deset salona diljem Hrvatske, u Poreču, Zagrebu, Puli, Zadru, Rijeci i Splitu. Uza svakodnevni posao razvijaju i poslovni plan do 2035. godine prema kojemu se tvrtka širi na grupaciju s tri odjela: za dizajn i proizvodnju, nekretnine te trgovinu.

– Nije bit u tome da se samo napravi dobar proizvod jer mi zapravo ne kupujemo proizvode; svi mi kupujemo priču. A priču možemo stvoriti samo ako je to nešto u što i sami istinski vjerujemo. Stvaramo vrijednost brenda s kojim se kupci diljem svijeta mogu poistovjetiti. Korta je tu za svakog pojedinca koji želi imati svoju privatnu oazu, privatni wellness na najljepšemu mjestu, vani, na suncu, zraku, kiši, ispod oblaka, i upotrebljavat će ga u onim najcjenjenijim trenucima – zaključuje Ladavac.