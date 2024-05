Stjepan Vojinić više nije najbliži suradnik Darka Pervana, odlazi zbog obiteljskih razloga

Dugogodišnji suradnik Darka Pervana Stjepan Vojinić više nije na čelu hrvatskih tvrtki iz portfelja švedskog biznismena. Na većini funkcija zamijenit će ga Robert Žulj koji je već od veljače prošle godine angažiran u Pervanovoj grupaciji dolaskom na čelo požeškog Bjelin Spin valisa.

Kako nam je rekao Vojinić, odlazi zbog osobnih razloga.

- Naime, živim i radim u Dubrovniku, iz Dubrovnika sam upravljao tvrtkama, no zbog povećanja obima posla pojavila se potreba da se preselim u Zagreb, što moja obitelj nije željela. S obzirom da mi je obitelj na prvom mjestu, a i sam sam jako vezan za moj grad, odlučio sam se povući. Darko Pervan je to razumio i mi smo se rastali kao prijatelji, naravno u poslovnom smislu, ali naše prijateljstvo nije upitno. Štoviše, svaki dan se čujem s njim – rekao je Vojinić.

Ostao je još na čelu kompanije Bjelin Industries, no i tu očekuje da će za otprilike mjesec dana biti unesene promjene u Sudski registar, samo treba ispoštovati proceduru.

Pervan žali za njegovim odlaskom

Kontaktirali smo i Darka Pervana koji je rekao da neće komentirati zašto je donio takvu odluku, ali je jasno poručio da nema govora o tome da je Vojinić smijenjen.

- Jako nam je žao što se odlučio na ostavku iz osobnih razloga. Bio je jedan od naših najcjenjenijih menadžera i glavna osoba iza svih uspješnih akvizicija koje smo napravili u Hrvatskoj. Iznimno je vrijedna i inteligentna osoba s izvrsnim društvenim vještinama – poručio je Pervan.

Vojinićev nasljednik Žulj je pak nakon završetka Šumarskog fakulteta u Zagrebu karijeru započeo 1994. u DIK Đurđenovac u Đurđenovcu u kojem je ostao do 1999. Potom do 2007. radio u A-G Dinas Đurđenovac, da bi prešao u Ciprijanović u Orahovicu gdje je ostao do 2011., kada je prešao u kompaniju Furnir Otok. Međutim, 2015. odlučio se za inozemstvo radeći za vijetnamske kompanije: Interwood Vietnam te za Geuther Vietnam (2020. – 2021.) i William E. Connor & Associates (2021. – 2023.), da bi se na kraju vratio u Hrvatsku došavši na čelo Bjelin Spin valisa. Sada preuzima gotovo sve funkcije u upravama i nadzornim odborima koje je obavljao Vojinić.

Poslovanje stabilno unatoč teškom nasljeđu

Žulj je sad na čelu Bjelina, Bjelin Croatije i Spin Valisa, a ušao je i u NO-e Bjelin Spačve, Bjelin Otoka i Valinge Croatije. Za Lider je izjavio da poslovi u svim Pervanovim kompanijama u Hrvatskoj teku redovito, no ipak s poteškoćama.

- Oni su naslijeđeni iz prošle godine zbog velikog pada potražnje podova i proizvoda od drva. No nakon unutrašnjeg restrukturiranja i drugačijeg pristupa tržištu vidimo pomake u prodaji koja je u odnosu na isto razdoblje prošle godine u porastu, iako još nije dosegla željenu razinu zbog pada cijena – kaže Žulj.

Investicija u nove proizvodne jedinice za rezanje furnira s tri nova furnirska noža u Bjelin Spačvi je također pri kraju, a očekuje da će proizvodnja početi u rujnu ove godine. Žulj kaže da za sada nema planova o novim preuzimanjima kompanija te da je glavni zadatak ustrojiti sve kompanije u Hrvatskoj u moderne, samodostatne i proizvodno efikasne jedinice koje će troškovima moći biti konkurentne na tržištu.

Kad je pak riječ o velikoj investiciji u Ogulinu, završena je prva faza – linija za proizvodnju Woodura podova, vrijedna 80 milijuna eura. Trenutačno je u proizvodno – testnoj fazi gdje bi u narednih šest mjeseci postupno dosezala instalirani kapacitet od pet milijuna kvadrata Woodura podova. Dovršetak ostale dvije linije bit će prilagođen rastu prodaje i zahtjevima tržišta, a cjelokupna vrijednost investicije prije dvije godine procijenjena je na 350 milijuna eura.