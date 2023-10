Suban: Hrvatskoj je gotovo nestao interes za skupljanje ljekovitog bilja, većinu moramo uvoziti

Obiteljska tvrtka Suban skuplja, otkupljuje, prerađuje i proizvodi ljekovito bilje već trideset tri godine. Sve je krenulo iz staroga štaglja u Manjoj Vasi iznad Samobora iz kojega su izišle prve vrećice čaja, a danas posluje u suvremenim proizvodno-skladišnim prostorima u Strmcu Samoborskom. Posluje s mnogo kupaca, od malih tvrtki do galenskih laboratorija

Održati poslovanje u gotovo nepostojećoj djelatnosti u Hrvatskoj doista nije jednostavno, posebice kad se radi o tržištu s velikom konkurencijom i sirovini koja se mora uvoziti kako bi poslovanje uopće opstalo. Nekada nije bilo tako i moglo se živjeti od proizvodnje i berbe biljaka za čaj u Hrvatskoj, no vremena nisu više ista. Svjedoči tomu i Ozren Hanžić, direktor tvrtke Suban koja skuplja, otkupljuje, prerađuje i proizvodi ljekovito bilje već trideset tri godine. Ističe da se nabava bilja tijekom godina od temelja promijenila jer je prije gotovo sve dolazilo organiziranim otkupom s područja Hrvatske, a danas se većina mora uvoziti. Mlađi naraštaji, rekao je, nemaju interesa za skupljanje samoniklog bilja, ali u uzgoju se u posljednje vrijeme ipak vide pomaci pa neke kulture Suban dobiva zahvaljujući suradnji s domaćim proizvođačima.

Craft-čajevi

Niša tvrtki koje se bave ljekovitim biljem prilično je mala i u susjednim zemljama, tako da se svi poznaju i surađuju, naglašava Hanžić. Suban tako unatoč mnogim nepovoljnim tržišnim okolnostima opstaje i uspješno proizvodi funkcionalne čajne mješavine i čajeve, biljne kapi i tinkture, razne sirupe, kreme, balzame i ulja. U ponudi je i više od 160 vrsta ljekovitog bilja u obliku sirovine, a osigurana je i uslužna proizvodnja za mnoge tvrtke iz Hrvatske te inozemstva.

– Trudimo se svakako ići ukorak s tehnologijom, držimo nadstandarde u ispunjavanju zakonskih normi, certificirani smo standardom ISO 9001 i ISO 22000, surađujemo godinama s istim dobavljačima i poštujemo sljedivost. Preferiramo kvalitetu, izrazito smo radnointenzivna djelatnost, pa volim reći da smo craft-proizvođači čajeva. Imamo svoju preradu, odnosno usitnjavanje ljekovitog bilja na više frakcija, i možemo zadovoljiti razne zahtjeve svojih kupaca, od malih proizvođača do galenskih laboratorija – navodi Handžić.

Za svoje kupce Suban često proizvodi čajeve ili druge proizvode po njihovoj recepturi, pri čemu su posebno zanimljivi narodni nazivi kojima se ljudi koriste i danas. Vodopija je tako konjogriz, rusomača je pastirska torbica, a valerijana macina trava.

– Naši proizvodi ubrajaju se u kategoriju hrane, odnosno dodataka prehrani i kozmetike, zato smo obvezni registrirati ih u mjerodavnim institucijama. Svi proizvodi imaju rješenja o stavljanju na tržište u skladu s vrijedećim propisima i uglavnom se upotrebljavaju kao prirodna pomoć pri nekim zdravstvenim tegobama. Najčešće se traže oni koji pomažu kod najraširenijih problema, primjerice sa stresom, prostatom, krvnim tlakom, mjesečnicom, probavom ili dišnim sustavom – nabrojio je Hanžić.

Vodstvo u rukama mladih

Kako bi se pronašao odgovor na užurbanu svakodnevicu u kojoj se često nema vremena za pripremu i pijenje čaja, Suban je upravo izišao s novom linijom proizvoda Tinkture by Suban. Tiktura nudi sva ljekovita svojstva bilja, opisuje Hanžić, ali na brži i praktičniji način jer se samo treba ukapati nekoliko kapi u malo vode i ljekoviti napitak spreman je za konzumaciju.

– Naši proizvodi mogu se pronaći u ljekarnama i biljnim drogerijama u cijeloj Hrvatskoj. Dio konzumnih čajeva prodajemo u trgovačkim lancima, no s obzirom na to da smo od početaka rada usmjereni na stručan savjet, uz naš proizvod koji se upotrebljava kao potpora zdravlju ljekarne su bile logičan izbor. Također smo obiteljska kompanija u kojoj su članovi obitelji aktivno uključeni u rad i upravljanje. S njom živimo dvadeset četiri sata na dan, emotivni smo u vezi sa svakim potezom i svaka nam je aktivnost važna. S obzirom na to da smo supruga Valentina Suban Hanžić i ja nedavno preuzeli upravljanje tvrtkom, glavni je cilj zadržati stabilnost poslovanja i donijeti novu energiju i ideje. Mogućnost za daljnji razvoj vidimo u nastupu na stranim tržištima i širenju uslužne proizvodnje – najavljuje Hanžić, koji važnim trenucima u poslovanju do sada smatra tvrtkino preseljenje na sadašnju lokaciju 2002., umirovljenje osnivača 2010. i prebacivanje upravljanja na mladu generaciju.

Počeci u starom štaglju

Hanžić ističe da je osnivač Milan Suban sigurnost radnog mjesta u javnoj upravi zamijenio izazovima privatnog posla, udarivši tako temelje na kojima tvrtka i danas čvrsto stoji. Pokrenuo ju je 1990. u želji da dugogodišnji hobi i strast prema skupljanju ljekovitog bilja pretvori u ozbiljan posao.

– Priča jest stereotipna, ali u ovom slučaju tvrtka je doslovno pokrenuta iz staroga štaglja u Manjoj Vasi iznad Samobora iz kojeg su izašle prve vrećice čaja. Danas poslujemo u suvremenim proizvodno-skladišnim prostorima u Strmcu Samoborskom, gdje nam je i sjedište. Tijekom godina i širenja posla u rad se uključila Milanova supruga Katica Suban, koja je preuzela upravljanje nakon njegova umirovljenja, a zatim i kći Valentina, magistra farmacije, koja je preuzela brigu o stručnom dijelu poslovanja kao voditeljica kvalitete, a vodi i naše savjetovalište o upotrebi bilja i biljnih proizvoda. Ja sam se priključio prije gotovo pet godina te sam nakon nedavno provedene generacijske tranzicije preuzeo direktorsku dužnost. Dosad sam u poduzeću radio kao voditelj komercijalnih i tehničkih poslova. Preuzimanje vođenja poduzeća za mene je svakako osobni i profesionalni izazov, ali on dolazi kao logičan slijed, dobro promišljen i pripremljen. Vjerujem da su dosadašnje iskustvo rada u našem poduzeću i prijašnja radna mjesta u trgovini i bankarstvu jamstvo da ću ga uz pomoć supruge Valentine uspješno voditi. Tvrtkin početni kapital, osim spomenute dugotrajne materijalne imovine u obliku staroga štaglja, odnosio se uglavnom na znanje i entuzijazam vlasnika i prvih zaposlenika te polovni automobil, karavan marke Wartburg, kojim su prevezene vreće i vreće bilja te gotovih proizvoda. Gotovo sav profit ostvaren poslovanjem godinama se ulagao u opremu i širenje kapaciteta. Tih se načela nastojimo držati i danas – iznosi Hanžić.

Isplativa ulaganja

Suban je 2022. imao 1,818.465 eura prihoda, a 2021. godine 1,902.977 eura; bruto dobit lani je iznosila 242.200 eura, a godinu prije 310.550 eura. Govoreći o nešto nižim prihodima i dobiti, Hanžić razjašnjava da su prihodi od osnovne djelatnosti stabilno rasli posljednjih godina i dostigli vrhunac, koji nastoje održavati. S druge strane, prihodi od uslužne proizvodnje znatno su se smanjili zbog pada prodaje partnera.

– Iako je to utjecalo i na financijske rezultate, istaknuo bih da smo 2022. iz akumulirane dobiti zatvorili kreditnu obvezu koju smo iskoristili za gradnju skladišne zgrade. Prolazno je vrijeme, na polovini ove godine, dobro, a na kraju godine očekujem čak i nešto veći prihod u odnosu na 2022. te stabilnu razinu dobiti. Gradnja proizvodno-upravne zgrade i dviju skladišnih najveća su ulaganja koja su financirana vlastitim sredstvima i kreditima. Proizvodno-skladišna zgrada sagrađena je 2018., dijelom kreditom i uz subvenciju kamata Hrvatske banke za obnovu i razvitak, 2019. opremljen je laboratorij s pomoću programa ‘E-impuls‘ čija je vrijednost bila 905.736 kuna, od čega je 300.000 kuna sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Također, 2021. nabavili smo stroj za punjenje ulja uz sufinanciranje Zagrebačke županije. Ulaganja su se isplatila jer smo optimirali i pojeftinili proizvodne procese te poboljšali uvjete rada zaposlenika u svojoj radnointenzivnoj djelatnosti – siguran je Hanžić.

Nema opuštanja

Tvrdi da je optimist, zato i ne vidi probleme i prijetnje za poslovanje, smatra ih izazovima, no posljednjih nekoliko godina nakupilo ih se mnogo od kojih teško može biti većih. Ipak, kvalitetni, tržišno prepoznati proizvodi, vrijedni i vjerni zaposlenici te stabilna bilanca za Hanžića su zalog vjere da će se znati nositi sa svim izazovima, kojih će jamačno biti.

– Mnogo sirovina kojima se koristimo dolazi iz Ukrajine, zato je rat izravno negativno utjecao na naše poslovanje, porasle su cijene i ponestalo je pojedinih sirovina. Uz troškove sirovina porasle su cijene prijevoza i ambalaže, zapravo svega, iako smo u početku nauštrb svojih marži pokušali zadržati iste cijene, no s vremenom je to postalo neodrživo. Zbog toga je u posljednje dvije godine našim zaposlenicima plaća u dva navrata povećana iznad dvadeset posto i više puta isplaćen je takozvani inflacijski dodatak. Na visoku cijenu energenata reagirali smo ulaganjem u gradnju solarne elektrane vrijedne više od 35.000 eura. Uskoro bi trebala početi raditi, što bi nam dugoročno trebalo znatno smanjiti troškove energije. Financirali smo je svojim novcem jer trenutačno, nažalost, nema natječaja za sufinanciranje tako ‘malih‘ projekata. Eto, svako vrijeme nosi izazove, nikad nije vrijeme za opuštanje. Svojevrsna bonaca moguća je s vremena na vrijeme, ali povijest nas uči da je to obično samo zatišje pred buru, zato je uputno to vrijeme iskoristiti za pripremu kako bismo mogli spremno dočekati loša vremena – savjetuje Hanžić.

