Svjetske burze u padu, ulagače zabrinuo pad nezaposlenosti

Na Wall Streetu su u četvrtak S&P 500 i Nasdaq indeks pali treći dan zaredom, jer je ulagače zabrinuo pad nezaposlenosti u SAD-u i jer je oštro pala cijena dionice Applea zbog ograničenja korištenja iPhonea u Kini.

Dow Jones ojačao je 0,17 posto, na 34.500 bodova, no S&P 500 skliznuo je 0,32 posto, na 4.451 bod, a Nasdaq indeks 0,89 posto, na 13.748 bodova.

Pad S&P-a i Nasdaqa treći dan zaredom posljedica je, među ostalim, oštrog pada cijena dionice Applea, za gotovo 3 posto, nakon vijesti da su kineske vlasti u nekim središnjim vladinim agencijama zabranile korištenje iPhonea na poslu.

Bloomberg piše i kako Kina planira proširiti tu zabranu na državne tvrtke i agencije.

Zbog toga su se pod pritiskom našle i dionice Appleovih dobavljača, kao i drugih tehnoloških kompanija koje su više izložene u Kini.

S&P 500 indeks tehnološkog sektora skliznuo je jučer 1,6 posto.

Negativno je na tržište utjecalo i izvješće prema kojemu je broj prvih zahtjeva za pomoć nezaposlenima u SAD-u prošloga tjedna pao na 216.000, najnižu razinu od veljače.

To je dobra vijest jer pokazuje da su gospodarstvo i tržište rada i dalje snažni. No, to je loša vijest jer bi mogla značiti da će američka središnja banka dodatno povećati kamatne stope jer se potrošnja, rast plaća i inflacija ne ‘hlade‘ dovoljno.

To, doduše, nije promijenilo procjene analitičara po pitanju povećanja kamata. Velika većina njih očekuje da će Fed na sjednici u rujnu ostaviti kamate nepromijenjene, a većina ih smatra i da ih neće dodatno povećati ni u studenome.

Međutim, zbog otpornosti gospodarstva, ali i povišene inflacije, sve je izglednije da Fed neće početi smanjivati kamate tako brzo kako su se ulagači nadali.

- Izvješće s tržišta rada je dobra gospodarska vijest, ali je u kontekstu monetarne politike loša. Ulagači se plaše i mogućeg jačanja inflacijskih pritisaka zbog rasta cijena nafte u posljednje vrijeme - kaže Sahak Manuelian, direktor u tvrtki Wedbush Securities.

Tako i dalje ostaju otvorena pitanja hoće li Fed još koji put povećati kamate i koliko će ih dugo zadržati na povišenim razinama. Stoga će i u idućem razdoblju smjer tržišta ponajviše ovisiti o špekulacijama u vezi toga.

A na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,21 posto, na 7.441 bod, a pariški CAC 0,03 posto, na 7.196 bodova. Frankfurtski DAX skliznuo je, pak, 0,14 posto, na 15.718 bodova.

Europske burze prekinule pad

Na europskim su burzama u petak ujutro burzovni indeksi blago porasli, što se ponajviše zahvaljuje korekciji cijena dionica nakon sedam dana pada.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 0,2 posto, no nakon sedam dana pada, na putu je tjednih gubitaka.

Jutros je londonski FTSE indeks ojačao 0,15 posto, na 7.452 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,14 posto, na 15.740 bodova, a pariški CAC 0,18 posto, na 7.209 bodova.

Azijske burze pale četvrti dan zaredom

a azijskim su burzama u petak cijene dionica pale četvrti dan zaredom jer ulagači nisu skloni rizičnijim investicijama nakon jučerašnjeg pada Wall Streeta i novih podataka koji ukazuju na slabljenje gospodarstava u regiji.

MSCI indeks azijsko-pacifičke regije bio je oko 7,00 sati u minusu oko 0,2 posto i na putu je tjednog gubitka od 1,4 posto.

Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks pao 1,4 posto, dok su cijene dionica u Šangaju, Južnoj Koreji i Australiji skliznule između 0,4 i 0,7 posto. U Hong Kongu se zbog olujnog nevremena ne radi.

Ulagače su razočarali novi podaci koji ukazuju na usporavanje rasta najvećih regionalnih gospodarstava.