The Garden Brewery preuzela biznis craft burgera od Marka Palfija

Grupa The Garden Brewery preuzela je većinski udio u Full Circle kompaniji poznatoj po street food konceptu, iza koje stoji poznati kuhar Marko Palfi. Kako stoji u obavijesti na Zagrebačkoj burzi, Full Circle je i višegodišnji partner The Garden Breweryja, a kao street food koncept specijaliziran za pripremu i isporuku hrane namijenjene gostima na glazbenim i uličnim festivalima što je jedan od glavnih biznisa Grupe.

Inače, društvo Full Circle d.o.o. u 2022. godini ostvarilo je 1,1 milijun eura prihoda, a dobit je iznosila preko 202 tisuće eura.

Burgeri za festivale

Kako su najavili iz Grupe The Garden Breweryu na Zagrebačkoj burzi, ta kompanija ‘ima namjeru, u suradnji sa g. Palfijem, nastaviti intenzivno razvijati segment pripreme i prodaje hrane namijenjene gostima glazbenih i uličnih festivala te raditi na ostvarenju ostalih sinergijskih efekata na razini Grupe‘.

Zagrebačka tvrtka The Garden Brewery imala je već biznis proizvodnje zanatskih burgera i to u udjelu u Yellow Submarine-u, ali su većinski udio prošle godine prodali fondu Prosperus-invest, odnosno smanjivši svoj udio sa 51 posto temeljnog kapitala na 5,16 posto temeljnog kapitala.Tada se i najavljivalo kako se Grupa, čiji je core biznis proizvodnja craft piva na zagrebačkom Žitnjaku, planira posvetiti svojoj novoj pivovari s većim kapacitetom, u koju su uselili 2022. godine te glazbenim festivalima koje organiziraju kroz tvrtku Lula. Osim Lule, Grupu čine tvrtke The Bird (pivovara), a sada i većinski udio u Palfijevom Full Circle-u.

Vlasnik i iskusni Vatreni

Inače, Grupa The Garden Brewery je prošlu godinu završila sa neto dobiti od 16,2 milijuna kuna. Tvrtku je osnovao Britanac David Plant i Nicholas Colgan, a uz njega, na čelu Grupe je Tomislav Alpeza. Najveći dioničari Grupe su OTP Banka, nogometaš Milan Badelj, te osnivači David Plant i Nicholas Colgan, a udio u Grupi imaju i mirovinski fondovi koji su i omogućili razvoj grupacije svojedobno.

– Odlučio sam se za ovo ulaganje s partnerom Tomislavom Alpezom s kojim imam tvrtku za investicijska ulaganja. S našim prijateljima i partnerima iz Velike Britanije, Nickom Colganom i Davidom Plantom analizirali smo tržište i zaključili da je proizvodnja crafta nešto što spaja proizvodnju i kreativnost, a nudi mogućnost povrata na investirani kapital. Učinili smo to ponajprije zbog festivala koji se organiziraju u Tisnom, a potom smo plasirali naša piva i u druge sektore. Zasad sve ide doista dobro, zadovoljni smo – rekao je 2021. Badelj upitan o razlozima ulaska u tu grupaciju.