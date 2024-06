Tko će biti treći hrvatski jednorog? 

Unicorn Underground, vodeća tvrtka za istraživanje startup ekosustava, objavila je svoje prvo izvješće, ‘Startup Investments Outlook/RH Q1 2024‘, koje nudi svjež i podatkovno utemeljen pogled na potencijal pojave novih jednoroga u Hrvatskoj. Ovo izvješće pruža sveobuhvatan pogled, obuhvaćajući optimizam, oprez i raznolika mišljenja unutar startup ekosustava.

Istraživanje otkriva da 74,9 posto insajdera iz hrvatskog startup ekosustava gaji izražen optimizam u potencijal Hrvatske da, nakon Infobipa i Rimac Automobila, stvori nove hrvatske jednoroge. Istraživanje je obuhvatilo sve lokalne fondove rizičnog kapitala (venture capital, VC) i druge investitore te sve najveće startup inkubatore i akceleratore. U istraživanju su sudjelovala i dva najveća VC fonda iz Srednje i Istočne Europe koji ulažu u hrvatske startupe. Međutim, ova je optimistična perspektiva nijansirana pa tako čak 31,3 posto ispitanika vjeruje da se vjerojatnost otkrivanja novih jednoroga u Hrvatskoj povećala u odnosu na godinu prije, što odražava pozitivan pomak u ekosustavu.

Također, 43,6 postro smatra da su izgledi ostali nepromijenjeni, održavajući stabilno povjerenje nakon uspjeha prva dva hrvatska jednoroga. Iako je optimizam prevladavajući, značajan dio startup zajednice ostaje oprezan što dokazuje i činjenica da 25,1 posto ispitanika smatra da su se šanse za pojavu novih hrvatskih jednoroga smanjile u usporedbi s prethodnim godinama, ističući zabrinutosti oko potencijalnih izazova koji dolaze.

Konkretno, 18,8 posto vidi vjerojatnost kao manju, a 6,3 posto vjeruje da je mnogo manje vjerojatno da će se pojaviti novi jednorog.

Ova raznolika mišljenja naglašavaju dinamičnu prirodu hrvatskog startup okruženja. Strani VC ulagači u hrvatske startupe posebno su optimistični, potaknuti exitom Photomatha, što je ojačalo njihovo povjerenje u sposobnost zemlje da njeguje startupe s visokim rastom. Photomath se lani prodao Googleu, prema neslužbenim procjenama, za oko 500 milijuna dolara, što je dosad najveći exit startupa koji je osnovao neki hrvatski osnivač.

Istraživanje, koje su partnerski podržali Feelsgood, SQ Capital, VentureXchange i Vesna VC, ukazuje da čak i među top insajderima postoji spektar mišljenja. Neki ostaju skeptični, odražavajući oprezno stajalište određenih lokalnih dionika. Ova raznolikost pogleda ključna je jer ističe različite čimbenike koji djeluju, od tržišnih uvjeta do investicijske klime, koji zajedno oblikuju izglede za nove jednoroge.

U sklopu istraživanja, Unicorn Underground mapirao je ključne pokazatelje startup ekosustava. Prvo tromjesečje ukazuje na veliki oporavak ulaganja u startupe hrvatskih osnivača. S 12 velikih investicija vrijednih 108,7 milijuna eura riječ je o trećem najuspješnijem prvom tromjesečju za hrvatski startup ekosustav unazad pet godina, i to kako po pitanju broja tako i vrijednosti investicija. Nadalje, istraživanje ukazuje da je u Hrvatskoj trenutačno aktivno 500 startupa.

Tehnologija koja je uzela primat u razvoju startupa u Hrvatskoj je umjetna inteligencija. Na to ukazuje i konsenzus ispitanika o pet ključnih događaja u domaćem startup ekosustavu u prvom tromjesečju:

Pythagora, novi hrvatski AI startup postao je jedna od zvijezda najvećeg svjetskog startup inkubatora Y Combinatora iz Silicijske doline

Rimac i BMW potpisali su jedan od potencijalno najvećih industrijskih ugovora ikad sklopljenih u Hrvatskoj, uključuje razvoj i proizvodnju baterijskih sustava

Europski investicijski fond u suradnji s Vladom Republike Hrvatske provodi natječaj kako bi potaknuo stvaranje novih hrvatskih VC fondova

Svjetska banka u Hrvatskoj vodi nekoliko startup inicijativa, među kojima se posebno ističe suradnja s Nuqleusom, venture builderom Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu

Pad potražnje za programerima signalizira na prelijevanje tog svjetskog trenda u domaći ekosustav

Istraživanje ‘Startup Investments Outlook/RH Q1 2024‘ izmjerilo je i sentiment o očekivanjima daljnjeg razvoja hrvatske IT industrije. U odnosu na očekivanja insajdera na razini Europe, a što je u svom izvješću ‘State of European Tech‘ objavio najveći europski VC fond Atomico, hrvatski su insajderi dvostruko optimističniji od europskih kolega. Čak 93,7 posto hrvatskih insajdera vjeruje da je danas hrvatski IT u boljoj prilici za rast nego je bio prije godinu dana, a startupi su najpotentniji dio domaćeg IT-a.

- Hoćemo li novog, trećeg hrvatskog jednoroga uskoro pronaći na jadranskoj obali, gdje na tu titulu pretendira Cognism, u srijedu u Kerestincu gdje na tu titulu pretendira Project 3 Mobility ili u Zagrebu, gdje na to pretendira Sofascore, rano je reći. Međutim, velike investicije u startupe hrvatskih osnivača, a samo P3 Mobility u veljači je zaključio rundu od 100 milijuna eura, uz rekordan exit Photomatha, objašnjavaju zašto je optimizam ulagača po pitanju perspektive stvaranja novih jednoroga tako izražen - zaključio je suosnivač i direktor Unicorn Undergrounda Bernard Ivezić.