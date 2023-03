Trafigura se suočava s gubitkom od 577 milijuna dolara zbog prodaje lažnog nikla

Trgovačka kuća Trafigura sa sjedištem u Singapuru optužila je metalskog tajkuna Prateeka Guptu i njegove tvrtke da su joj prodali lažni nikal vrijedan stotine milijuna dolara, u visokoprofilnoj tužbi koja je izazvala šok u sektoru, prenosi Financial Times.

Sudski dokumenti pokazuju kako je situacija došla do vrhunca tijekom napetog desetodnevnog razdoblja u studenom kada su se odnosi između dviju strana pogoršali, ali i kako se Trafigura suočavala s rastućim pritužbama kupaca uključujući prijetnje pravnim postupkom prije nego što je odlučila goniti Guptu na sudu.

Podnesci do kojih je došao Financial Times pružaju nove uvide u to kako se navodna prijevara protiv jedne od najvećih svjetskih kuća za trgovinu robom konačno razotkrila.

Trafigura tvrdi da je Gupta bio ‘kontrolni um‘ iza niza povezanih tvrtki uključujući TMT Metals, UIL Malaysia i UIL Singapore, a sve su optužene u slučaju. Trgovinski odnos započeo je oko 2014. domaćim transakcijama cinka u Indiji i ‘prerastao‘ u globalnu trgovinu niklom i aluminijem.

Navodni srčani udar

Do 2022. većina poslova između Trafigure i Guptinih grupa bile su ‘buyback transakcije‘. Trafigura bi kupila teret od grupe, posjedovala ga tijekom putovanja, osiguravajući ključno financiranje trgovine, a zatim bi ga prodala natrag jednoj od Guptinih povezanih tvrtki ili trećoj strani koju su dogovorili on ili njegovi kolege, uz plaćanje kamata.

Međutim, u proljeće 2022. kada su cijene nikla porasle, Citibank, koji je Trafiguri osigurao kreditnu liniju od 850 milijuna dolara za financiranje ovih transakcija, pokazao je zabrinutost zbog veličine poslova s ​​niklom i vremena koje je bilo potrebno za otkup.

Do prošlog ljeta Trafigurin glavni trgovac niklom, Sokratis Oikonomou, također se zabrinuo.

- Primijetio sam da su subjekti UIL-a prestali ulaziti u bilo kakve transakcije otkupa i prestali vršiti bilo kakva plaćanja Trafiguri - napisao je u sudskom svjedočenju.

Na zahtjev Citija, Oikonomou je organizirao fizički pregled tereta koji će se održati 9. studenog. Čak i prije nego što se to moglo dogoditi, Citi je ukinuo svoju kreditnu liniju, očito uznemiren negativnim indikatorima koje je njegova dubinska analiza pokazala, a Trafigura je počela financirati terete iz vlastite bilance.

Kako se bližio datum inspekcije u Rotterdamu, Gupta je rekao da ima zdravstvenih problema. Zatim je 7. studenoga, dva dana prije pregleda, u WhatsApp poruci svom kolegi u Trafiguri rekao da je doživio srčani udar. Pozivajući se na svoje zdravlje, pribjegao je cjenkanju.

- Upravo zatvaram uvjete za veliko smanjenje - napisao je, misleći na smanjenje izloženosti Trafigure niklu s njegovim tvrtkama. - Međutim, trebao bih da odgodite inspekciju kako bismo izbjegli bilo kakve probleme među nama - dodao je.

Trafigura je ipak nastavila s provjerom.

- Moj prioritet u to vrijeme bio je osigurati da se s inspekcijom... nastavi - rekao je Oikonomou u pisanom svjedočenju.

Kada su spremnici u Rotterdamu otvoreni, nijedan nije sadržavao nikal. Inspektori su umjesto toga pronašli ugljični čelik, znatno jeftiniju sirovinu.

Pokušaj dogovora

Dok je Gupta govorio da je još uvijek u bolnici, menadžeri u Trafiguri saznali su iz novinskih članaka da se također suočava s ozbiljnim pravnim problemima u Indiji. Indijski središnji istražni ured istraživao je Guptu i njegovu tvrtku Ushdev International zbog navodnog prouzročenja gubitka od 174 milijuna dolara u Državnoj banci Indije nezakonitom trgovinom robom, prema optužnici objavljenoj u srpnju.

Nakon otpuštanja iz bolnice u studenom, Gupta je pokušao sklopiti dogovor s Trafigurom. Priznao je da navedeni teret nije očekivan i implicirao da će ga otkupiti čim bude imao sredstava za to. U sklopu tih razgovora, Gupta je Trafiguri predstavio tablicu s 93 tereta koji su bili povezani sa sporom, te je navodno priznao da niti jedan od njih nije sadržavao nikal visoke čistoće kako je navedeno u ugovorima.

U različitim trenucima, on i njegov poslovni partner Arvind Prasad prezentirali su Trafiguri popise imovine za koju su predložili da može poslužiti kao oblik plaćanja. To uključuje vjetroelektranu i čeličanu u Indiji, singapursku energetsku tvrtku Ultravolt i inženjersku grupu Hangji Global.

Prasad nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Gupta je također ponudio akreditive Silver Banke, malog zajmodavca na Mauricijusu koji se nedavno našao pod lupom zbog svojih veza s trgovcem metalima.

Tijekom tog razdoblja Gupta je također pokušao prikupiti novac izdavanjem obveznica TMT Metals Groupa. U WhatsApp poruci upućenoj Oikonomou, tvrdio je da ima jedan švicarski obiteljski ured spreman uložiti 100 milijuna eura i drugi državni fond iz ‘vrlo ugledne zemlje‘ spreman uložiti 100 milijuna dolara.

U međuvremenu, Trafigura se suočila s novim problemom jer su kupci kojima je prodala neke od navodnih isporuka nikla počeli otkrivati ​​da su kontejneri sadržavali pogrešan materijal. Trafigura je u sudskim dokumentima rekla da su Gupta i njegova mreža dogovorili poslove s klijentima treće strane.

Gupta je u početku tvrdio da je TMT prikupio 50 milijuna eura prodajom obveznica, ali kasnije je rekao da su ‘problemi‘ poznavanja svog klijenta zadržavali novac u tzv. clearingu. Na Badnjak, Gupta je bio domaćin videopoziva između ulagača u obveznice (čiji identitet nije otkriven u izjavi pod prisegom) i Oikonomoua kako bi objasnio ‘razloge kašnjenja‘.

Menadžment se sastao 10. siječnja

Na sastanku u blizini londonske zračne luke Heathrow početkom siječnja, Gupta je Oikonomouu predao rukom pisanu poruku u kojoj je opisan plan otplate. Predložio je isplatu 200 milijuna dolara do kraja ožujka, a ostatak u sljedeće dvije godine. No u Trafiguri nisu vjerovali da se na taj prijedlog može osloniti.

Dana 17. studenog kineski klijent Xiamen C&D Aluminium upozorio je Trafiguru na odstupanja u carinskim kodovima i potvrdama analize za pošiljku od 286 tona koju je primio. Dva tjedna kasnije Xiamen je zaprijetio pravnim postupkom. Do početka prosinca Trafigura je pristala otkupiti problematične terete koje je prodala Xiamenovim podružnicama.

Uskoro je još jedan klijent, američki Argentem, izrazio sličnu zabrinutost. Do početka siječnja treći, Mind ID sa sjedištem u Singapuru, otvorio je navodne spremnike nikla u kojima nije uopće bilo nikla. Četvrti kupac, Axiom iz Hong Konga, 9. siječnja je dogovorio inspekciju u Rotterdamu, koja je otkrila istu stvar.

Dok se negodovanje kupaca povećavalo, Trafigurin menadžment sastao se 10. siječnja. Članovi timova za trgovinu, operacije, osiguranje i pravni tim predstavili su različite mogućnosti. Uprava je odlučila da je vrijeme za pregovaranje prošlo, a došlo ono vrijeme za pokretanje tužbe za prijevaru i traženje naloga za zamrzavanje imovine optuženih širom svijeta.

Iako Trafigurin sudski postupak tek treba završiti, kompanija je pretrpila veliki financijski udarac. Trgovac robom najavio je otpis od 577 milijuna dolara i pregovara s kupcima koji su primili navodne pošiljke nikla kako bi pronašli rješenje.