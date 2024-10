Tvrtke i karijere: Aminess s novim predsjednikom Uprave, promjene u NO-u Badela 1862 i Fine…

Dosadašnji član Uprave AMINESSA Mladen Knežević od 16. srpnja obnaša funkciju predsjednika Uprave umjesto Zrinke Bokulić.

Član NO-a tvrtke BADEL 1862 Krešimir Starčević imenovan je zamjenikom predsjednika NO-a umjesto Danijela Škugora, koji ostaje član NO-a.

Miro Totgergeli od 12. srpnja obnaša funkciju člana NO-a FINANCIJSKE AGENCIJE umjesto Grozdane Perić.

U Sudskom je registru potvrđeno da je Damir Spudić imenovan zamjenikom predsjednika NO-a KONZUMA PLUS umjesto Jamesa Pearsona. Gordana Fabris više nije članica NO-a. Potvrđeno je i da je KONZUMU PLUS pripojena tvrtka A007 PLUS, koja je stajala iza nedavno ugašene nerentabilne online platforme Abrakadabra. Time je riješeno i pitanje 26 zaposlenih na tom projektu.

Tvrtki INTERIGRE pripojen je BURG.

Branko Kaniški od 20. srpnja više nije član NO-a u GUMIIMPEXU ‒ GUMI RECIKLAŽI I PROIZVODNJI.

Rosario Strano, Vanna Alfieri, Jozef Kausich, Darko Popović od 15. siječnja 2024. obnašaju funkcije članova NO-a INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICESA umjesto Marca Cesarea, Davida Alfonsija, Draginje Đurić i Alexandra Rescha.

VODAMA BANOVINE pripojene su tvrtke VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO, KOMUNALAC – DVOR, VODOVOD GLINA i JP KOMUNALAC, a u vlasničku strukturu VODA BANOVINE ušle su općine Topusko, Gvozd, Lasinja i Dvor te gradovi Hrvatska Kostajnica i Glina.

U Sudskom je registru potvrđeno da su Hrvoje Gorajščan i dosadašnji prokurist Goran Kovačević imenovani direktorima u tvrtki Q.

TPK-KOTLOGRADNJI pripajaju se tvrtke TPK NOVA i SAACKE.

Robert Maradin ušao je u vlasničku strukturu tvrtke TREA TRADE umjesto Andree Maradin. Iz vlasničke strukture izašao je i Zdravko Švab.

Friedrich Georg Knapp više nije direktor u tvrtki ANN CHRISTINE CROATIA.

Irina Ruf više nije direktorica u MERKUR CASINU.

Ivica Pranjić preuzeo je KOPRA MONTAŽU od Katarine Pranjić.

Hani Brković dodijeljena je prokura u tvrtki HHD umjesto Denisa Ražova.

Dario Vrabec imenovan je članom Uprave GEOCYCLEA HRVATSKA umjesto Vesne Šumberac.