Tvrtke i karijere: Otvoren stečaj OMS Upravljanja, Abrus Fijačko otišao iz uprave Endave…

Otvoren je stečajni postupak nad OMS UPRAVLJANJEM, a za stečajnog je upravitelja imenovan Predrag Filajdić. Stečaj tvrtke u vlasništvu Gorana Husića i Josipa Šurjaka, koja je bila u središtu plinske afere teške oko milijardu eura, pokrenut je zbog radničkih potraživanja. No, račun je blokiran od kolovoza prošle godine zbog duga od oko 62,5 milijuna eura, i to uglavnom zbog neplaćanja poreza. Tvrtka se tako našla na ‘listi srama‘ kao najveći porezni dužnik u Hrvatskoj. Tada su iz OMS UPRAVLJANJA poručili da su blokirana sredstva i više nego dovoljna za podmirenje svih dospjelih poreznih obveza te da su tijelima progona predložili da se taj novac prebaci na račun Porezne uprave, na ime zatvaranja dospjelog poreznog duga, međutim, taj je prijedlog prošao bez odgovora

Luka Abrus Fijačko izašao je iz Uprave ENDAVE. Dogodilo se to nakon dvije i pol godine otkako je britanska IT kompanija ENDAVA preuzala hrvatsku digitalnu agenciju FIVE u kojoj je Abrus bio suvlasnik i direktor. U upravi ENDAVE u Hrvatskoj i dalje je ostao Sven Marušić uz dva Britanca Rohit Vinayak Bhoothalingama i Mark Stuart Thurstona.

Iz Sudskog je registra izbrisana STRAHINJČICA nakon što ju je preuzeo i pripojio STUDENAC.

Iz Sudskog je registra izbrisana zagrebačka podružnica NAUTIKA CENTRA NAVA.

Darko Tonković novi je član NO-a komunalnog društva AUTOTROLEJ umjesto Siniše Žica.

POLLEU ADRIA pripojena je tvrtka PROTEINI.

Ivana Kuzman nova je članica Uprave PELAGOS NET FARME umjesto opozvanih Božidara Skeje i Davora Barića.

Antun Sebenji novi je direktor osječkog REMIXA umjesto Marije Tomić.

Stanko Ćavar preuzeo je vlasništvo u KODEKSU od Saše Rakovca.

Ivo Lozina novi je član NO-a tvrtke DUBROVNIK CESTE umjesto Nedjelka Lipanovića.

ORA-MONTU pripojene su tvrtke kćeri ORA NEKRETNINE i ORA SKY.

Andrej Mikić jedini je član Uprave LIPOVICE kojem nije produljen mandat.

Iz vlasničke strukture ČAZMATRANSA – NOVE izašli su Gordana Ćaćuga, Duško Pedić, Krešimir Radanović i Marinko Stupar.

Milenko Berić više nije direktor u TTTECH AUTU.

Iz vlasničke strukture tvrtke WOT HOTELS ADRIATIC ASSET COMPANYJA istupio je njemački TUI AG.

Hrvoje Runje više nije suvlasnik tvrtke RU – VE pa jedina vlasnica ostaje Vesna Runje.

Miro Baćak novi je direktor AUTOCENTRA AGRAM umjesto Roberta Domića.

Srđan Predragović novi je direktor PRAJO BETONA umjesto Zorana Praje.

Hrabren Dvoržak novi je direktor ALPHA-MEDICALA.

Karlo Rukavina novi je direktor AUTOTRANSPORTA KARLOVAC umjesto Siniše Bađuna.

Dario Korinčić i Maria Parlato novi su direktori AUTODESKA umjesto Kevina Josepha Dowda i Elizabeth Mun-Yee Kwong.