Tvrtke i karijere: Potvrđen odlazak Goltsova iz Fortenove, šef Francka preuzeo i upravljanje tvrtkom kćeri…

Tvrtke i tržišta

Ivan Artuković, direktor Francka: U fokusu nam je daljnji rast izvoznog potencijala - U Franck Grupi u fokusu nam je daljnji rast izvoznog potencijala gdje bilježimo blagi rast udjela izvoza u ukupnim prihodima. Tako smo, primjerice, uz unapređenje mode-la prodaje i jačanje prodajnog tima prošle godine, osigurali samostalnu distribuciju i kvalitetniju obradu tržišta u BiH, posebno u HoReCa kanalu, što je rezultiralo rastom od 26,2 posto, dok smo na hrvatskom tržištu rasli za 16,3 posto. Prema podacima Ni-elsena, iako je ukupno domaće tržište kave u padu od oko devet posto, naši udjeli rastu u odnosu na prošlu godinu, i to u ključnoj kategoriji mljevene kave, tako da za-ključno sa srpnjem ove godine držimo 54 posto tržišnog udjela. Moram naglasiti kako je kvaliteta naših finalnih proizvoda neupitna i tu nema prostora za kompromise. S obzirom na to da ove godine nije bilo COVID restrikcija, možemo govoriti o oporavku sektora ugostiteljstva. Uz to, i odlična turistička sezona pridonosi rezultatima u HoRe-Ca kanalu u kojem držimo lidersku poziciju, posebno s našim premium espresso bren-dovima. Od početka 2021. situacija s klimatskim uvjetima u zemljama uzgajivačima nastavlja se razvijati u smjeru koji je vrlo nepovoljan za urod. Ovo smanjenje dostup-nosti sirove kave na globalnom tržištu je u konačnici potaknulo drastično povećanje cijena ove osnovne sirovine za 100 posto na godišnjoj razini te je dosegnulo najveću razinu unatrag deset godina. Porast cijena potaknut je i poteškoćama u opskrbnim lancima te manjkom kontejnera i transportnih brodova, problema koji su i dalje aktu-alni što je dovelo do značajnog povećanja troškova brodarskog prijevoza koji su do pet puta veći. Uslijed svih ovih faktora, korekcija cijena finalnih proizvoda bila je nuž-na uz napomenu kako je ovime kompenziran samo dio cjenovnog udara prouzročenog enormnim porastom cijena sirovih kava. Usmjereni smo na smanjenje potrošnje e-nergenata i stvaranje određenih zaliha gotovih proizvoda kako bismo kroz zadnja dva mjeseca ove godine mogli smanjiti proizvodnju, a time i potrošnju plina. Važno je nag-lasiti kako Hrvatska i dalje ima poseban porez na kavu čime se destimulira konzuma-cija i to je recidiv vremena kada se kava smatrala luksuzom. Ovu vrstu poreza nema ni jedna država članica EU-a u našem okruženju, a kako te države primjenjuju i nižu stopu PDV-a na kavu (oko 9%), ukupno porezno opterećenje kave u Hrvatskoj je veće i do 35% u odnosu na susjedne zemlje.