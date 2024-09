U GP Krku se u prvih devet mjeseci ove godine zaposlilo 30-ak povratnika iz Njemačke

Poreznim izmjenama koje stupaju na snagu od 1. siječnja slijedeće godine Vlada premijera Andreja Plenkovića nastojat će potaknuti povratak Hrvata iz inozemstva. Kao što se zna, svi oni koji su u inozemstvu neprekidno duže od dvije godine, u slučaju povratka pet godina će biti oslobođeni plaćanja poreza na dohodak, najavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac. Osim njih, takve porezne olakšice ostvarit će i državljani koji su potomci hrvatskih iseljenika iz prekomorskih i europskih država.

No da su se i bez toga neki odlučili vratiti, svjedoči nam predsjednik Uprave GP Krk Sanjin Purić s kojim smo razgovarali stanju na domaćem tržištu graditeljstva i koji nam je nevezano za temu spomenuo povratak radnika iz Njemačke koji su se zaposlili u toj kompaniji. Purić je rekao da ih se od početka ove godine iz Njemačke vratilo njih 30-ak te da su ponudili svoje znanje i vještine iz područja graditeljstva. Uputio nas je na voditelja radne snage u GP Krku Alena Mrakovčića koji nam je ponovio da je riječ o povratnicima iz Njemačke, no napomenuo je da su također razgovarali i s nekim radnicima iz Austrije.

– Međutim, radnici iz Austrije nisu pokazali namjeru za povratak u Hrvatsku. No primijetili smo povećanje upita za zaposlenje od radnika s našeg govornog područja već početkom godine. Od početka godine, najviše radnika koje smo zaposlili dolazi s našeg govornog područja, pri čemu su to pretežno radnici iz Bosne i Hercegovine. Do sada je došlo nešto manje od 30 takvih radnika – rekao je Mrakovčić.

Kao razlog povratka iz Njemačke Mrakovčić je prenio Lideru ono što su im prilikom sklapanja ugovora o radu s GP Krkom navodili sami radnici. Zapravo postoji više čimbenika, uključujući inflaciju, povećanje cijena stanovanja, smanjenje obima posla u kompanijama u kojima su radili te nedovoljno znanje jezika koje im otežava prilagodbu promjenama na tržištu rada. Pojednostavljeno, mnogi od njih su zaključili da mogu zarađivati slične iznose u Hrvatskoj, a bliže su svojim obiteljima.

– Zadnji upit za posao dobio sam jučer od jednog majstora koji je kod nas radio prije dvije godine. On se s obitelji planira vratiti na Krk 1. listopada i želi ponovno raditi kod nas – rekao je Mrakovčić.

Možda se 30-ak povratnika iz Njemačke smatra malom brojkom u odnosu na broj iseljenika, no u tvrtki u kojoj je krajem prošle godine bilo zaposlenih 656 radnika (izvor je Poslovna Hrvatska), taj broj povratnika čini oko četiri posto svih zaposlenih u kompaniji, što nije malo za prvih devet mjeseci ove godine. Ostaje da vidimo hoće li Vladina mjera to još više potaknuti, ili će zbog vjerovatnog novog uzleta njemačkog gospodarstva iseljenim Hrvatima biti isplativije ipak prolongirati povratak u domovinu.