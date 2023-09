U Las Vegasu otvoren dosad najveći Muzej Iluzija na svijetu

U Las Vegasu je 30. kolovoza otvoren dosad najveći Muzej Iluzija na svijetu. Ovaj originalno hrvatski koncept začet na ideji osnivača i vlasnika Muzeja Iluzija u Zagrebu, Tomislava Pamukovića i Roka Živkovića, od svojih početaka 2015. proširio se iz Zagreba na više od 40 lokacija u 25 država diljem svijeta.

Smješten na najpoznatijoj turističkoj lokaciji Strip, Muzej Iluzija u Las Vegasu prostire se na više od 1,400 četvornih metara. Svojim posjetiteljima ondje nudi preko 80 iluzija i eksponata koji inače za sve muzeje nastaju u Hrvatskoj. Osim toga, posjetitelji će u ovom novo otvorenom Muzeju Iluzija imati prilike doživjeti unikatno iskustvo u raznim zonama u kojima su implementirani prepoznatljivi Las Vegas motivi, među kojima je i atraktivni levitirajući automobil Cadillac.

- Dugo smo radili na ovom prilično zahtjevnom projektu. No, otvorenje Muzeja Iluzija u Las Vegasu omogućuje posjetiteljima još jedne metropole da kroz fascinantne eksponate upoznaju originalni hrvatski koncept kroz svijet iluzija i dožive na drugom kraju svijeta nezaboravno iskustvo. Učenje kroz zabavu naša je premisa, a još jednim otvorenjem potvrdili smo da je on odlično prihvaćen na globalnoj razini. Ovim potezom nastavljamo s našim širenjem, kako samog projekta tako i tima. Svakim korakom smo sve bliže cilju od 100 muzeja koje smo si zacrtali otvoriti do kraja 2026. godine - izjavio je Teo Širola, direktor Metamorfoze, hrvatske tvrtke sa sjedištem u Zagrebu koja je vlasnik franšize i upravlja globalnom mrežom Muzeja Iluzija te stoji iza brenda diljem Europe, Sjeverne Amerike, Azije i Afrike.

Muzej lluzija najveći je lanac privatnih muzeja na svijetu s preko 40 lokacija u 25 država svijeta i deset milijuna posjetitelja, a osim otvorenog Las Vegasa, prethodno su u SAD-u otvorili vrata u Charlotteu, Atlanti, Minneapolisu, a slijede i Denver te San Diego. Ekskluzivno otvorenje u Las Vegasu obilježeno je i spektaklom u sklopu kojeg je Muzej Iluzija snage udružio s poznatim svjetskim mađioničarem Michaelom Carbonarom, koji je pred publikom izveo svjetski poznate čarolije.

Podsjećamo, Muzej iluzija je ranije ove godine osvojio nagradu za Franšizu godine 2022., ali i nagradu za najbolju hrvatsku izvoznu franšizu za najveći izvozni iskorak, a time će predstavljati Hrvatsku na sajmu franšiza u Frankfurtu te se natjecati za europsku nagradu ‘The 2023 European Franchise Award‘ krajem rujna u Bruxellesu.