U Njemačkoj nastavljen pad stanogradnje, u svibnju za četvrtinu manje odobrenih građevinskih dozvola

Broj građevinskih dozvola u Njemačkoj u svibnju nastavio je padati kao posljedica rastućih kamatnih stopa i materijalnih troškova, piše njemački portal Wirtschafts Woche. Naime, sredinom srpnja Savezni zavod za statistiku objavio je da je u svibnju odobrena gradnja 23.500 stanova, što je za četvrtinu manje u odnosu na godinu ranije. Ipak, ohrabruje što pad ipak možda usporava jer je, primjerice, u ožujku zabilježen pad od 29,6 posto, dok je u travnju bio nešto viši – 31,9 posto.

Tek će se vidjeti hoće li pad usporavati, no ‘Ifo institut pretpostavlja da će broj dovršenih stanova do 2025. godine kontinuirano padati na svega 200 tisuća, od čega 175 tisuća u novogradnji‘. To je puno manje nego što je aktualna Vlada na početku svog mandata postavila kao cilj – gradnja 400 tisuća novih stanova godišnje, od čega četvrtinu socijalnih. No, podsjeća taj njemački portal, stručnjaci su tada govorili da je cilj ipak preambiciozan s obzirom na uvjete financiranja.

Lani je završeno 295.300 stanova. Ove pak godine, prema predviđanjima Udruženja njemačke građevinske industrije bit će dovršeno najviše 250 tisuća stanova, odnosno 275 tisuća, kako nešto optimističnije predviđa Ifo institut. Slijedeće godine, također prema Ifou, broj izgrađenih stanova past će na 235 tisuća. Upravo zbog pada stanogradnje industrijska udruga ZIA pretpostavlja da će 2025. godine u Njemačkoj nedostajati oko 700 tisuća stanova.

Portal Wirtschafts Woche navodi riječi stručnjaka Ifo instituta Ludwiga Dorffmeistera koji uz poskupljenje projekata zbog rasta troškova navodi još jedan razlog – smanjeno državno financiranje te dodaje: ‘To je, zajedno s drugim dugotrajnim problemima kao što su visoke cijene zemljišta, pretjerana birokracija i općinski propisi, bila kap koja je prelila čašu da se aktivnost stambene izgradnje nastavi smanjivati u nadolazećim godinama.‘

Dorffmeister također ističe da ‘velika većina poduzetnika već mjesecima nije pokrenula nikakve nove projekte‘ te da se ‘trenutno rezervirane narudžbe odnose na projekte koji su predaleko uznapredovali da bi ih mogli otkazati‘.

Predsjednik Savezne udruge slobodnih nekretnina i stambenih tvrtki (BFW) Dirk Salewski također je upozorio na aktualnu situaciju u stanogradnji te je predložio da država obiteljima s normalnim primanjima pomogne potporama pri kupnji nekretnine, kao i da oslobodi kupce poreza na promet nekretnina ako je riječ o njihovoj prvoj nekretnini.

Usprkos nastavku pada broja izdanih građevinskih dozvola (doduše, možda pad usporava, kao što je navedeno), njemački kancelar Olaf Scholz krajem svibnja je ponovio da je cilj izgradnja 400 tisuća novih stanova.

- Iako su vremena vrlo turbulentna kada je u pitanju ovaj cilj, ne odustajemo, čak ni s obzirom na porast kamatnih stopa - rekao je Scholz ističući da ministrica graditeljstva Klara Geywitz vodi kampanju za pristupačnije stanove.