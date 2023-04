Umjetna inteligencija ne ide na godišnji: I sobe osjećaju, zar ne?!

Tko je god mogao, uložio je u digitalizaciju, sustave poput CRM-a, internetski pristup iz svakoga kutka prostora, ali doima se da je počelo natjecanje tko će gostima ponuditi još bolja digitalna iskustva. A more je novih rješenja

Uvođenje digitalnih rješenja koja gostima mogu olakšati organiziranje putovanja i uljepšati boravak na željenu odredištu postala su jednostavno neizbježna. Sada su u odnosu na konkurenciju u turističkom sektoru činitelj prednosti koji može privući turiste, ponuditi odmor prema njihovim željama i tako osigurati njihov višekratni povratak.

U području digitalnih rješenja za turističku djelatnost Alfatec Group ponajprije je usmjeren na hotelske lance, pojedinačne hotele i kampove kojima osigurava rješenja namijenjena unaprjeđenju odnosa s gostima, povećanju zauzetosti smještaja i profitabilnosti poslovanja te potpori odlučivanju u upravljanju kompanijom. Ističe to direktor Sektora business intelligencea​ u toj tvrtki Boris Škorić. ​Tako platforma Alfatec Elarion Hospitality​, kaže, gostima omogućuje komuniciranje u stvarnom vremenu s hotelom/kampom, prijavljivanje problema, naručivanje posluge u sobu te davanje pohvala i kritika.

– Hoteli tako s pomoću umjetne inteligencije i strojnog učenja utječu na zadovoljstvo gosta, analiziraju i sintetiziraju recenzije gostiju na svim online platformama, odgovaraju na njih, imaju najbolju cijenu smještaja u odnosu na konkurenciju te analiziraju sve dijelove poslovanja. Alfatec Elarion Hospitality sve to ujedinjuje jednim rješenjem, osiguravajući korisnicima znatnu uštedu vremena i novca te veću učinkovitost. Digitalna rješenja u turizmu danas su nezaobilazna jer osiguravaju da se ponuđači usluge smještaja istaknu svojim najjačim atributima i popune kapacitete najviše što mogu. Kad se u obzir uzmu i ostali uvjeti, poput problema zadržavanja znanja i iskustva kompanije zbog fluktuacije zaposlenika, općeg nedostatka kvalificirane radne snage, povećanja troškova ukupnog poslovanja i opće nesigurnosti, rješenja koja pružaju potporu odlučivanju i optimiraju poslovanje u takvim uvjetima postaju neizbježna – misli Škorić.

Avatar postao čavrljalac

Softverska tvrtka Softwise iz Čakovca izradila je pak za hotele, restorane te turističke zajednice gradova i općina infokiosk koji se koristi i tehnologijom animiranog avatara za interakciju s posjetiteljima. Osim što poboljšava uslugu strankama, on kao chatbot ChatGPT, odnosno digitalni asistent, olakšava i rad osoblju. Avatar, tj. umjetna inteligencija, na glasovni upit odmah odgovara na materinskom jeziku korisnika, a odgovor se prikazuje tako da animirani avatar oponaša pravu osobu kretnjama i govorom, opisuje vlasnik i direktor Softwisea Drago Bratko. Sustav je pogodan i za trgovačke i poslovne centre te zračne luke. Softwise je u projekt krenuo početkom godine i budući da on u cijelosti stoji iza sustava, sve se može prilagoditi prema željama kupaca. Tako je moguće prilagoditi cijeli vizualni identitet grafičkom identitetu kupca, a umjetna inteligencija pohranjuje podatke i uči o svemu što je važno o pojedinom kupcu. Ujedno se prema povijesti upita korisnika provode povremene analize kako bi se uključili i potrebni dodatni podaci za buduće upite. Sustav će se nadograđivati pa Bratko planira mogućnost korištenja dijela sustava s pomoću mobilnih telefona. To je rješenje namijenjeno uglavnom mlađim naraštajima, a osobe srednjih godina i starije više naginju upotrebi kioska.

– Upravo pripremamo i nadograđujemo sustav novim modelom GPT-4. Back-end, odnosno korisničku podršku, nadograđujemo dodatnim mogućnostima konfiguriranja cijele platforme i kioska. Javljaju se i zainteresirani kupci pa za otprilike mjesec dana planiramo postaviti prve pokusne uređaje – kaže Bratko.

S papira na platformu

Kao hrvatska produktna IT tvrtka specijalizirana za razvoj softvera temeljenog na oblaku za korisničku podršku (cloud-based back-office software) za turističke agencije Lemax nudi agencijama da sve svoje poslovne procese s papira, iz Excela, Worda i različitih međusobno nepovezanih alata i softvera prebace u cijelosti na Lemax, kaže voditeljica Odjela prodaje i marketinga u Lemaxu Iva Vodopija i dodaje da Lemax kao inovativna internetska platforma podupire cjelokupno poslovanje turističkih agencija, od sklapanja ugovora s partnerima i opskrbljivačima, računanja marže, kreiranja paketa, fakturiranja i slanja računa klijentima i partnerima pa sve do obavljanja operativnih zadataka na odredištu.

– Lemax smanjuje mogućnost pogrešaka tijekom rada u tablicama u Excelu ili pretipkavanja proizvoda koji se nalaze u više međusobno nepovezanih sustava, omogućava visoku razinu efikasnosti, bolje iskustvo partnera i klijenata te znatno veću profitabilnost agencije. Turizam, jedna od najvećih grana gospodarstva u svijetu, djelatnost je koja do sada nije bila usmjerena na digitalizaciju, ali to se sada mijenja. Mnoge su agencije upravo u koronakrizi prepoznale potrebu za digitalizacijom jer su se promijenile potrebe i navike putnika. Prelazak na digitalno smanjuje manualni rad i utrošak vremena potreban za upravljanje podacima u više sustava, proračunskih tablica i alata. Potrebna je i snažna platforma za korisničku podršku povezana s internetom na kojoj će se primati upiti i odgovarati na njih te omogućavati online rezervacije. I sve to brzinom koju kupac očekuje pri internetskoj kupnji – objašnjava Vodopija.

Podizanje zadovoljstva

Prema ICT account manageru, industrial solutions sales u A1 Hrvatska Zrinki Marić, njihovi korisnici uvijek mogu računati na najnaprednija rješenja pa ističe pametne sobe koje ‘osjećaju‘ prisutnost gosta i u skladu s tim prilagođavaju ugođaj boravka u njoj te optimiraju potrošnju energije. Naglašava da se tim sobama može upravljati (zamračivanje, klimatizacija ili rasvjeta) s pomoću TV uređaja, mrežne ili mobilne aplikacije ili tableta.

– Tu je i usluga pametnoga gospodarenja otpadom u sklopu koje se uz smanjivanje količine ostalog otpada biootpad pretvara u koristan kompost. Usluga IPTV sustava povezana je sa svim ostalim hotelskim sustavima pa sustav zna koji gost dolazi u koju sobu te koje su njegove preferencije. Među uslugama su i sustavi najma dodatnih sadržaja hotela, poput e-bicikala i e-romobila, koji ne opterećuju recepciju, pametna parkirališta i kontrola pristupa. Uvođenjem svakog novog rješenja smanjuju se troškovi poput energetskih, odvoza i rukovanja otpadom ili operativni troškovi radne snage – navodi Marić.

HT Grupa nudi niz osnovnih usluga kao što su stabilne, sigurne i kvalitetne Wi-Fi mreže na turističkom odredištu, izrade mrežne stranice, fiskalizacije te punionica za električne automobile, nabraja članica Uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike (COO Business) u Hrvatskom Telekomu Marijana Bačić. Za nadogradnju, kaže, nude i složena integrirana rješenja poput podatkovnog centra za smještaj računalnih sustava i sustava za pohranu podataka, CRM-a (engl. customer relationship management) za upravljanje odnosom s kupcima, hotelskog TV-a te rješenja za komunikaciju s gostima kanalima kao što je pozivni centar u oblaku.

– Ako putniku omogućite online rezervaciju ili da odmah kupi željeno putovanje ili kartu, njegovo zadovoljstvo raste jer se sve moglo obaviti iz udobnosti naslonjača. To povećava vjerojatnost da će se vratiti toj usluzi ili aplikaciji za organizaciju sljedećeg putovanja. Nadalje, tu su i aplikacije za lakše korištenje mjesnog prijevoza na odredištu, pronalaska najboljeg restorana ili kafića, korištenja umjetnih stvarnosti i tura. Pružene usluge treba i fiskalizirati, ali i jednostavno naplatiti putniku, za što je pogodna blagajna s kartičnim plaćanjem. Postoji i niz komunikacijskih rješenja koja se mogu povezati s CRM-om za dodatnu personalizaciju i stvaranje boljeg odnosa s gostom, za što je najbolje iskoristiti pametni telefon putnika – ističe Bačić.