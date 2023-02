Uniline grupa: Plan je premašiti sto milijuna eura prihoda u iduće dvije godine

Premda stručnjacima nije jasan razlog za nedavni preustroj kompanije u holding, to i nije toliko važno. Važniji su brojevi i ambicija, a u tom smislu jedina preostala velika putnička agencija ne oskudijeva. Samo ove godine predsjednik Uprave Boris Žgomba cilja na 60 milijuna eura prihoda iako je pretprošlu završio s mnogo manjih 20 milijuna

Tržište putničkih agencija godinama se lagano topilo, da bi se tijekom pandemije gotovo potpuno istopilo. Mnogo je malih agencija propalo, a one koje nisu preživjele su isključivo zahvaljujući Vladinim mjerama, koje su najdulje trajale upravo za putničke agencije. No korona nije kriva za to što su proteklih deset godina nestali relevantni igrači, još iz bivše Jugoslavije, poput Generalturista, Kompasa, Atlasa i Kompas Zagreba, kojima su se poigravali vlasnici kojima taj biznis uopće nije bio u fokusu.

Jedina preostala velika putnička agencija uspješno odolijeva globalnim izazovima već 30-ak godina, i od male pulske agencije koju su osnovali Boris Žgomba i Sajto Salković prometnula se u najvećeg turoperatora u Hrvatskoj i šire. S pretpandemijskim prihodima od 50-ak milijuna eura čak je u kategoriji srednje tvrtke po veličini.

Prema podacima iz bilance Uniline u svojoj turističkoj djelatnosti ima udio od 36,43 posto među 131 subjektom koji predaje financijska izvješća u toj djelatnosti, a samo su dva srednje velika. Sljedeća je prema prihodima agencija Spektar-putovanja, s udjelom od 11 posto, te Connecto Mare iz Splita, kojoj je otvoren predstečaj, s osam posto. Na regionalnom tržištu Uniline ima, prema podacima agencije, udjel od tri posto, a u poslovanju s azijskim tržištima čak 18 posto.

300 tisuća klijenata Uniline opsluži godišnje

Čak i dok su prije spomenute agencije još egzistirale na tržištu, Uniline ih je s vremenom prestigao prema prihodima te je u postpandemijsku eru nedavno ušao s potpuno novim modelom poslovanja. Postao je holding naziva Uniline grupa, pod čijom palicom od ove godine posluju izdvojene tvrtke: Uniline d.o.o. s fokusom na incoming-turizam, E-Tours d.o.o., koji se bavi aviokartama i korporativnim putovanjima, Uniline Mobility d.o.o., čija je djelatnost rent-a-car, i prijevoz te Amarin d.o.o., tvrtka koja se bavi upravljanjem imovinom, razvojem projekata i akvizicijama.

Novi model poslovanja

– U ovu smo godinu ušli formiranjem krovne holding-kompanije Uniline grupa, čime će se dodatno zaokružiti ponuda jer postajemo one stop shop kompanija, tj. mjesto gdje klijent može dobiti sve danas dostupne usluge u turizmu. Prvi rezultati naziru se već od početka poslovne 2023.; svako društvo i grupacija u cjelini bilježe odlične indikatore za predstojeće poslovno razdoblje – istaknuo je Žgomba, suvlasnik i predsjednik Uprave Uniline grupe.

Iako se do sada nisu vodila konsolidirana izvješća, već posebno za Uniline, u sklopu kojeg je poslovao rent-a-car, posebno za E-Tours i Amarin, zbrojeno te su tri tvrtke u 2021. godini ostvarile oko 20 milijuna eura prihoda i nešto više od milijun eura dobiti. Žgomba financijski potencijal za ovu godinu procjenjuje na 60 milijuna eura prihoda, a u iduće dvije planira prijeći 100 milijuna.

– Nova organizacija unutar Uniline grupe omogućuje strateški pogled na turizam, što će pridonijeti kvalitetnom predstavljanju Hrvatske, dodatnom jačanju kvalitete usluge u incoming-segmentu te zaključno osigurati dodanu vrijednost kompletnom turističkom sektoru. Uniline grupi fokus ostaje na dalekim tržištima, s posebnim naglaskom na azijska, s kojih nam se gosti polako vraćaju. Prvi gosti koji su nam se lani vratili bili su iz Južne Koreje, ali tu su i Singapur, Tajland, Tajvan i Hong Kong, te Kina, u kojoj su nedavno također popustile mjere i već bilježimo prve upite naših partnera iz te zemlje – istaknuo je Žgomba.

Iako naizgled zvuči logično, razlozi poput ‘strateški pogled na turizam‘, ‘dodana vrijednost‘ i ‘kvalitetna prezentacija Hrvatske‘ nisu u poslovnom smislu neki razlozi zbog kojih se neka kompanija odlučuje na restrukturiranje i kreiranje holdinga.

Cijelu analizu kompanije pročitajte u tiskanom i digitalnom izdanju poslovnog tjednika Lider.