Uprava gubitaša Vinke ne nalazi zajednički jezik sa sindikalcima

Propao je pokušaj mirenja, pa će radnici krajem tjedna odlučiti o štrajku. Nema informacije o mogućoj prodaji kompanije

Što se dešava s Fortenovinom kompanijom Vinka plus iz Jarmine pokraj Vinkovaca, pokušali smo saznati nakon što je portal danica.hr, prema neslužbenim informacijama iz sindikalnih krugova, objavio da je Uprava odlučila zatvoriti tvornicu za pakiranje zamrznutih proizvoda. Portal navodi da tvornica ima čak 14 proizvodnih linija i veliko skladište – hladnjaču, a bez posla bi navodno moglo ostati stotinjak ljudi.

Priča je dosta slična onoj o sudbini Eko Biograda o čemu smo nedavno pisali, s tim što još uvijek nemamo informaciju hoće li i Vinka plus promijeniti vlasnika. Pitali smo Fortenova grupu, no ni ovog puta nismo puno saznali. Naime, u tekstu objavljenom na danica.hr navedeno je da ‘Uprava najavljuje kresanje brojnih radnih mjesta i gašenje pogona‘, no u Fortenovi nam to nisu potvrdili, navevši samo da kompanija dugi niz godina ostvaruje velike gubitke.

- Trenutno su u tijeku procesi kojima se pokušava optimizirati poslovanje i spriječiti daljnje gomilanje gubitaka – odgovorili su iz Fortenove.

Ni Radničko vijeće Vinke, a niti Sindikat PPDIV-a nema nikakvih službenih saznanja o gašenju radnih mjesta i određenih pogona, kaže predsjednik PPDiV-a Denis Paradiš. On naglašava da je dužnost poslodavca obavijestiti radnike o takvoj nakani, kao i provesti savjetovanje sa Radničkim vijećem u takvim slučajevima.

Uskršnja čestitka

- Vijesti o tome doznali smo, kao i vi, iz pisanih medija i internetskih portala, a što je dovoljan pokazatelj koliko poslodavac drži do svojih radnika. Tako nešto se desilo i u Eko Biogradu gdje su ugovori o radu preneseni na novog poslodavca bez znanja radnika, a radnicima se ostavila obavijest na stolu da ne dolaze na posao, bez ikakvog prethodnog savjetovanja sa Radničkim vijećem ili Sindikatom – kaže Paradiš.

Iz Fortenove nam nije odgovoreno na pitanje što će biti s Vinkom, odnosno je li i ta tvrtka u postupku prodaje, ili se pregovora s potencijalnim kupcima da je preuzmu. Na to pitanje nisu znali odgovoriti ni u sindikatu PPDiV koji su također od Fortenove tražili tu informaciju poučeni iskustvom s Eko Biogradom.

- Na naš upit vlasniku dobili smo informaciju da u Fortenova grupi ne djeluje sindikat i da se za sve obratimo Upravi Vinke plus. Nastavno, Fortenova grupa nema potrebu informirati sindikalne podružnice i središnjicu sindikata o planovima prodaje ili kupnje pojedinog društva. Socijalni partner za poželjeti. Ljepšu čestitku svojim radnicima povodom Uskrsa poslodavac nije mogao poslati – kaže Denis Paradiš, predsjednik PPDiV-a.

Ipak, u Fortenovi tvrde da trenutno sa Sindikatom vode redovne pregovore o novom Kolektivnom ugovoru.

- Cilj je povećanje plaća svim našim zaposlenicima uz približavanja drugih prava, ali i pravila, onima koje vladaju na tržištu. U kontekstu pregovora Sindikat ima legitimne metode pritiska, pa i medijskog, ali kompanija neće odustati od namjere izjednačavanja pravila s onima koje dugi niz godina imaju ostali tržišni akteri – poručuju iz Fortenove.

No u PPDiV-u drukčije gledaju na situaciju u Vinki plus. Na naše pitanje jesu li propali pregovori između Sindikata i Uprave, kako piše danica.hr, Paradiš tvrdi da do pravih pregovora nije niti došlo jer se poslodavac oglušio na sve sindikalne pozive na razgovore, kao i na samu inicijativu za kolektivno pregovaranje.

Biogradska repriza?

- Sindikat nije imao izbora i pokrenuo je postupak mirenja pred GSV-om. Međutim, poslodavac je i sastanke mirenja izbjegavao, unatoč upozorenjima miritelja da se na iste dužan odazvati. Tako se na prvom sastanku mirenja dogovorenog od strane miritelja GSV-a u Vinkovcima, predsjednik Uprave Ivan Begović nije niti pojavio. Zanimljivo je sljedeće: taj je gospodin bio i predsjednik Uprave Eko Biograda gdje je pristup prema radnicima i sindikatu bio isti. Na drugom sastanku mirenja pojavila se zaposlenica Vinke Renata Grbavica, ali bez pisane punomoći da može zastupati poslodavca u postupku mirenja. Ona je odbila potpisati zapisnik i preuzeti prijedloge sindikata – kaže Paradiš.

Na trećem sastanku mirenja, nastavlja dalje prvi čovjek PPDiV-a, ponovo je došla Grbavica, taj put s pisanom punomoći da može zastupati Vinku, ali razgovor se ponovo nije vodio jer je ona samo preuzela prijedloge Sindikata o izmjenama Kolektivnog ugovora. Rekla je da se o svemu mora konzultirati sa predsjednikom Uprave i da ne može sama donositi nikakve odluke, niti davati odgovore na postavljena pitanja.

Na slijedeći, četvrti sastanak mirenja pojavili su se Dražen Opalić i Gordana Odrljin, zaposlenici Fortenova grupe, sa pisanom punomoći da mogu zastupati Vinku u postupku mirenja. Ali umjesto razgovora o prijedlozima Sindikata, njih su dvoje, tvrdi Paradiš, govorili o teškom stanju u Vinki i višegodišnjem gomilanju duga. Taj je sastanak neuspješno okončan jer, veli Paradiš, ‘poslodavac nije imao volje, niti želje razmotriti naše prijedloge‘.

- Iz svega navedenog je jasno da se ponavlja priča koju smo vidjeli u Eko Biogradu i nemamo razloga vjerovati poslodavcu da će ovoga puta biti scenarij za naše članove drugačiji – kaže Paradiš.

Godišnji odmor

Zato je nakon neuspjelog okončanja postupka mirenja, nastavlja Paradiš, jučer (14. travnja) u Vinki održan skup članova Sindikata i pokrenut postupak za referendum o izjašnjavanju za štrajk. Očekuje se da će referendum biti održan do kraja ovog tjedna.

- Poslodavac je radnike Vinke poslao kući na godišnji odmor a da im nije izdao pisana rješenja. Ukoliko ne dobiju rješenja retroaktivno, radnici će se vratiti na posao. Zbog navedenih tema zatražili smo hitan sastanak u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva sa potpredsjednikom Vlade i ministrom Davidom Vlajčićem – rekao je Paradiš.

Naravno da u Fortenovi ne žele govoriti o mogućoj prodaji Vinke (ako takav interes postoji) sve dok dogovor s potencijalnim kupcem ne bude postignut. No čini se zaista kao da se ponavlja priča s Eko Biogradom jer radnici imaju pravo znati hoće li doći do smanjenja broja radnih mjesta, neovisno prodaje li se kompanija ili ne.

Inače, zatražili smo od Fortenova grupe i podatke o poslovanju Vinke plus u prošloj godini kako bismo potvrdili da je kompanija u teškom stanju. Ni na to pitanje nismo dobili odgovor, no prema podacima Poslovne Hrvatske, Vinka plus je 2023. poslovala s 9,1 milijuna eura prihoda i čak 3,7 milijuna eura gubitka. Od 2019. do kraja 2023. nagomilala je čak 15,5 milijuna eura gubitka. Oko 160 je zaposlenih (podatak iz 2023., PH) čija je prosječna neto plaća pretprošle godine bila 980 eura neto.