Uprava Varteksa traži od radnika strpljenje do odluke o dokapitalizaciji, no sindikalci tvrde da ni taj novac neće biti dovoljan

Kako će se rasplesti klupko oko isplate plaća radnicima Varteksa za ožujak te dijela plaća za veljaču, za sada još nije jasno. Jutros su radnici zbog toga stupili u štrajk, a novi je pak momenat u cijeloj priči saznanje da ipak nisu isplaćene cijele plaće za veljaču unatoč tome što je predsjednica Uprave Jelena Bošnjak prije mjesec dana tvrdila Lideru da je taj problem riješen pozajmicom drugog najvećeg dioničara Stjepana Čajića. No kako nam je potvrdio predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske (URSH) Tomislav Rajković, ni ta pozajmica, sada se ispostavilo, nije bila dovoljna da se podmiri sav dug koji je proizlazio iz neisplate dijela plaća za veljaču.

Sada se pak bliži isplata plaća i za travanj, a osim dijela plaća za veljaču nisu isplaćene plaće niti za ožujak. Poslali smo upit Bošnjak, za sada nismo dobili odgovor, a pokušali smo razgovarati i sa zamjenicom predsjednika Nadzornog odbora Božicom Čićek Mutavdžić, no ona nije željela ništa komentirati s obzirom da je duže vrijeme na bolovanju. Rajković pak kaže da nema novih informacija iz Varteksa dodavši da je predsjednica Uprave Bošnjak od radnika tražila dodatno strpljene sve dok se ne održi najavljena sjednica Skupštine Varteksa zakazana za 21. svibnja na kojoj bi se, između ostalog trebalo odlučiti o dokapitalizaciji.

Ako Skupština usvoji prijedlog, dio novca od dokapitalizacije bi se trebao usmjeriti na isplate zaostalih plaća. Kako je još ranije najavljeno, temeljni kapital bi se povećao za 100.004,76 eura, odnosno na iznos od 401.605,92 eura. Maksimalno za dokapitalizaciju bi se trebalo uplatiti 2.500.004,16 eura, što znači da bi u tom slučaju temeljni kapital iznosio 2.801.605,32 eura. Cijena po dionici iznosit će 10,44 eura.

Prodaja nekretnina?

No predsjednik URSH-a tvrdi da ni taj iznos (100 tisuća eura) dokapitalizacije neće biti dovoljan te predlaže da se prodaju nekretnine i da se dio novca usmjeri u isplate plaća i pokretanje proizvodnje kako bi se poslovanje tvrtke stabiliziralo. Pitanje je pak hoće li na to pristati banke koje imaju hipoteke na te nekretnine. Isto to je predlagao i sad već bivši najveći suvlasnik Varteksa Marko Vučijević koji se nije slagao s odlukom o dovođenju Jelene Bošnjak na čelo tvrtke (početkom ožujka), te je nedavno podnio i ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora (kao i Mato Matić).

Nakon toga je krajem travnja izišao i iz vlasničke strukture kompanije prodavši svoj udio od 24,91 posto Karli Ćorluki. Vučijević je postao najveći dioničar Varteksa u travnju 2023. kupivši dionice od Nenada Bakića, optimistično najavivši da Varteks ima budućnost. Pokušali smo doći i do njega, no nije nam se javljao.

Inače, svoj udio pred kraj travnja prodao je i Antonio Popić (14,92 posto udjela) Igoru Mešiću koji nije imao do tada dionice Varteksa te je tom prodajom i Popić izašao iz vlasničke strukture Varteksa.

Štrajk radnika, sudeći po onome što je rekao predsjednik URSH-a Rajković, ali i prema njegovom tonu kojim je govorio dok smo razgovarali, sugerira da ovaj put radnici neće popustiti, kao što su to učinili početkom travnja kada su obustavili rad na pet dana. Štoviše, navodno je jutros predsjednica Uprave Bošnjak nudila svakom radniku po 50 eura ukoliko odustane od štrajka, pozivajući ih da se strpe do dokapitalizacije. Upitali smo Bošnjak o tome, no za sada nismo dobili odgovor, a kako sada stvari stoje, niti jedan radnik nije pristao na to.