Upravitelji fondova traže stabilnije dionice izvan tehnološkog sektora

Rastuće tehnološke dionice riskiraju preveliki rast, smatra upraviteljica dioničkog fonda koji ulaže u stabilne međunarodne tvrtke sa snažnim rastom dobiti.

Ulagači bi trebali biti oprezni u sektoru koji bi ih mogao puno koštati, s obzirom da rastu rizici od usporavanja, a središnje banke ostaju predane povećanju kamatnih stopa, rekla je za Bloomberg Nicole Kornitzer, upraviteljica portfelja Buffalo International Funda u Kornitzer Capital Managementu.

- Kako procjene budu postajale bogatije, nastojat ćemo smanjiti - rekla je.

Kornitzer, čiji fond ulaže u neameričke dionice i nadzire oko 600 milijuna dolara, preporučuje tvrtke koje mogu ‘preživjeti‘ krizu, uključujući globalnog proizvođača poslovnog softvera SAP SE, tvrtku za dizajn programa Dassault Systemes SE i Hexagon AB. Kornitzer također vidi prilike u zdravstvenim tvrtkama s obzirom na otpornost sektora na ekonomske cikluse.

Tehnološke dionice su porasle ove godine, djelomično potpomognute očekivanjima za pauzu u povećanju kamatnih stopa u Europi i SAD-u nakon previranja u bankarskim sektorima obiju regija. Nasdaq 100 ušao je na tržište krajem ožujka, a europske tehnološke dionice među sektorima s najboljim rezultatima u 2023. u regiji. Dobici su doveli do trgovanja Stoxx Europe 600 Technology Indexa s 24 puta većom zaradom, iznad povijesnog prosjeka od 19,4 puta.

Zdravstvo i luksuz?

- Još uvijek smo oprezni i još uvijek vjerojatno dolazi recesija - rekla je Kornitzer, dodajući da bi pad mogao biti ubrzan bankarskom krizom koja je dovela do kolapsa nekoliko američkih regionalnih zajmodavaca i UBS-ovog preuzimanja Credit Suissea.

- Ili će biti tako, ili će inflacija i dalje biti jaka, a Fed i Europska središnja banka moraju nastaviti rasti. Neće ići glatko u budućnosti - dodala je.

Buffalo International Fund vrijedan 611 milijuna dolara porastao je oko 13 posto do sada ove godine, nadmašivši 88 posto sličnih kompanija prema podacima koje je prikupio Bloomberg. Referentni FTSE All-World ex US indeks porastao je oko šest posto u istom razdoblju.

Što se tiče drugih mogućnosti, Kornitzer kaže da su dionice u zdravstvu ‘selektivno atraktivne‘.

- Još uvijek postoji mnogo mjesta za ulaganje u zdravstvo kada dođe do pada jer je potrošnja na zdravstvenu skrb prilično otporna na ekonomske cikluse - rekla je.

Kornitzer je također dodala da fond preferira luksuzne konglomerate kao što su LVMH i Kering SA čak i ako nisu jeftini budući da imaju portfelj pun robnih marki, privlače potrošače na mnogo različitih načina i mogu dramatično smanjiti troškove u slučaju pada.