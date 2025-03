Uskoro ističe rok za prijavu oslobođenja od poreza na nekretnine

Građani i poduzetnici imaju još 25 dana da Poreznoj upravi pošalju prijavu za oslobođenje od poreza na nekretnine

Kako bi se oslobodili plaćanja poreza na nekretnine prema nekoj od predviđenih zakonskih iznimki, građani i poduzetnici moraju sami Poreznoj upravi do kraja ožujka prijaviti razloge na osnovu kojih traže izuzeće.

Naime, ako je nekretnina namijenjena za stalno stanovanje (ako u njoj stanuje osoba bez prijavljenog prebivališta/boravišta ili ako za nju nije prijavljen ugovor o najmu Poreznoj upravi), ako nekretnina nije podobna za stambeni prostor uslijed proglašenja prirodnih nepogoda, ako je u nekretnini onemogućena stambena namjena (bez infrastrukture, narušene statike, bez krova i sl.), ako nekretnina ima javnu namjenu ili je namijenjena institucionalnom smještaju osoba, ako je namijenjena prodaji ili preuzeta u zamjenu za neplaćena potraživanja (ako od dana unosa u poslovne knjige ili od dana preuzimanja pa do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci), prema Zakonu o lokalnim porezima ne plaća se porez, no to poduzetnici i građani moraju prijaviti Poreznoj upravi i za to podastrijeti dokaze.

– Radi lakšeg prepoznavanja koje podatke građani i poduzetnici moraju dostaviti nadležnom poreznom tijelu za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine, a u svrhu prijave podataka bitnih za oporezivanje odnosno prijave podataka u svrhu oslobođenja od plaćanja poreza na nekretnine na internetskoj stranici Porezne uprave dostupan je unificirani obrazac zahtjeva za građane i poduzetnike. Porezni obveznici popunjavaju samo podatke navedene u Zahtjevu i to podatke o poreznom obvezniku vlasniku nekretnine, zatim podatke o stambenoj nekretnini ako je na istoj došlo do promjene obračunske površine ili namjene nekretnine. Isto tako, porezni obveznik prijavljuje i stambenu nekretninu za koju može ostvariti propisana zakonska oslobođenja od plaćanja poreza na nekretnine – objašnjavaju iz Porezne uprave.

Zahtjev se podnosi do 31. ožujka 2025. godine prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. Ako je Porezna uprava određena kao nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine, taj obrazac zahtjeva se može od 24. veljače 2025. godine popuniti putem ePorezne. Isto tako, njegova dostupnost putem mPorezne planira se tijekom mjeseca ožujka 2025. godine. Na navedeni način, navode iz Porezne uprave, želi se potaknuti porezne obveznike na prijavu podataka bitnih za oporezivanje odnosno prijavu podataka bitnih za oslobođenje od plaćanja poreza na nekretnine te im tako omogućiti ubrzani i olakšani pristup za dostavu tih podataka.

– Prijavu podataka bitnih za oporezivanje nisu dužni podnijeti građani za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, kao i za nekretnine koje se iznajmljuju na temelju u ugovora o najmu ili zakupu koji je prijavljen Poreznoj upravi radi plaćanja poreza na dohodak od imovine – navode iz Porezne uprave.

Ukratko, ako ste Poreznoj upravi predali ugovor o najmu ili zakupu za drugu (ili inu) nekretninu, ili živite u vlastitoj nekretnini (i tu imate prijavljeno prebivalište) ne morate Poreznoj slati zahtjev ni podatke jer se porez ne plaća za nekretnine koje služe za stalno stanovanje ili se iznajmljuju na temelju ugovora o najmu za stalno stanovanje, jer će Porezna uprava očigledno upariti podatke o prebivalištu i komunalnoj naknadi.