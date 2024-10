Valamar do 2026. planira uložiti 450 milijuna eura u svoje hotele

Kako bi ostvarili dvoznamenkasti godišnji rast poslovanja, Valamar do 2026. godine planira ulaganja od 450 milijuna eura u podizanje kvalitete portfelja pod upravljanjem. Ciljana operativna zarada (EBITDA) nakon provedbe strateških inicijativa iznosit će 150 milijuna eura, odnosno predviđa se prosječni godišnji rast zarade od oko 11 posto u periodu od 2022. do 2026. godine.

Za naredni period ciljani dividendni prinos iznosi oko 4 posto, a isplata dividende ovisit će o realizaciji godišnjih poslovnih planova i tržišnih kretanja vrijednosti dionice, navode iz te tvrtke.

Dobra predsezona

U prvih devet mjeseci 2024. godine Valamar je ostvario rast poslovnih prihoda od 12,2 posto na 390,1 milijun eura. Snažan rast prihoda od prodaje od 13,1 posto realiziran je u predsezoni, odnosno rast od 11,4 posto u glavnoj sezoni. Zbog naglog zahlađenja i lošeg vremena, u rujnu su ostvareni rezultati tek na razini prošle godine.

U 2024. godini Valamar grupa očekuje ostvariti između 411 i 415 milijuna eura poslovnih prihoda, odnosno godišnji rast prihoda od 10,4 do 11,5 posto. Očekuje se rast operativne dobiti (prilagođena EBITDA) između 7 i 9,7 posto na razinu od 117 do 120 milijuna eura. Očekivani rezultati u skladu su s ciljevima strategije rasta poslovanja do 2026. godine, napominju iz Valamara, a dodaju i da će strateške planove prilagođavati uvjetima poslovanja na godišnjoj razini.

Za potrebe dugoročnog plana nagrađivanja u dionicama, Valamar namjerava stjecati vlastite dionice do kraja 2024. godine u protuvrijednosti od 2 milijuna eura.

Dva strateška projekta

Strategiju poslovanja do 2026. godine Valamar je objavio uoči ovogodišnjeg Dana investitora na kojemu predstavljaju dva strateška projekta čija izgradnja je u tijeku.

Pical Resort 5* u Poreču najveća je pojedinačna investicija u hrvatski turizam, čije otvorenje se planira u 2026. godini. Novi hotel Pical značajno će doprinijeti razvoju destinacije kroz izgradnju 514 smještajnih jedinica na razini 5*, realizaciju sadržaja za obiteljski odmor, cjelogodišnje poslovanje, zapošljavanje više od 700 djelatnika i otvaranje najvećeg kongresnog centra u Istri.

Arba Resort 4/5* na Rabu, čije otvorenje se planira za ljeto 2025. godine, repozicionirat će Rab prema obiteljskom turizmu visoke vrijednosti i stvoriti nova atraktivna radna mjesta na otoku. Radovi na izgradnji ljetovališta Pical i Arba teku u skladu s planiranim, napominju iz Valamara.