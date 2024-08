Virtualni asistenti - zanimanje kao skrojeno po mjeri potreba malih poduzetnika

Na spomen virtualnih asistenata mnogi će se najprije sjetiti onih digitalnih kao što su Appleova Siri, Amazonova Alexa ili Samsungova Bixby, a sada su iznimno popularni i asistenti temeljeni na umjetnoj inteligenciji kao što je Podravkin SuperfoodChef-AI by Coolinarika, osobni asistent za nutritivno uravnoteženu prehranu. Ipak, ne smije se zaboraviti da postoje i ‘pravi‘ iliti ljudski virtualni asistenti koji domaćim poduzetnicima itekako olakšavaju svakodnevne obveze, a upravo to zanimanje postaje sve popularnije na hrvatskom tržištu.

Virtualni asistent samozaposlena je osoba koja poduzetnicima pruža razne administrativne i druge usluge na daljinu te ‘po narudžbi‘. Drugim riječima, skida dio tereta s leđa poduzetnika. Na domaćem su se tržištu takvi asistenti počeli sve više pojavljivati tijekom i nakon pandemije, što nam je potvrdila Sanja Veletanlić, osnivačica Go2human Huba, koji spaja virtualne asistente i tvrtke.

– Prvo istraživanje o stanju virtualne asistencije u Hrvatskoj provela sam 2020., kada je to zanimanje tek počelo dobivati na zamahu na ovome području. Rezultati posljednjeg istraživanja, onog iz 2023., pokazuju da se u roku od tri godine broj virtualnih asistenata učetverostručio i nastavlja rasti – navodi Veletanlić.

Manje zbunjenih pogleda

Prema rezultatima istraživanja Go2human Huba, 2020. virtualni asistent bio je nepoznat pojam u Hrvatskoj. Tada ih je bilo aktivno stotinjak, a prošle godine zabilježeno ih je čak četiristo.

– I dalje moramo educirati tržište i klijente o tome što radimo i kako im možemo pomoći, no danas je ipak manje zbunjenih pogleda kad nekomu kažete da radite kao virtualni asistent – kaže Veletanlić.

Specifične obveze i zadaci virtualnog asistenta razlikuju se ovisno o potrebama klijenta i uvjetima ugovora, pa dok će ga mnogi angažirati za administrativne i knjigovodstvene poslove, drugi će ga uzeti za ažuriranje društvenih mreža ili internetskih stranica.

U Hrvatskoj virtualne asistente, tvrdi Veletanlić, najčešće angažiraju mali poduzetnici iz raznih branši poput marketinških i turističkih agencija, računovodstvenih servisa, raznih konzultanata, umjetnika, medija, startupova, OPG-ova i manjih proizvodnih poduzeća – svega se nađe.

– Zajednička im je potreba za pomoći, no nemaju dovoljno zadataka i posla za zapošljavanje nove osobe pa traže vanjske suradnike – objašnjava osnivačica Go2human Huba.

Potvrdila nam je to i virtualna asistentica Ivana Dedić čiji su klijenti IT stručnjaci, arhitekti, marketingaši, grafički dizajneri i knjigovođe, i to većinom vlasnici malih tvrtki ili samozaposlene osobe koje zbog poslovnog rasta više ne mogu samostalno izvršavati sve obveze.

Kako je ušla u uzburkane vode virtualne asistencije, koji su izazovi tog zanimanja, kakve su cijene usluga virtualnih asistenata pročitajte u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.