Zagrebačka hibridna hotelska scena ima novi brend, zasad s oko 100 smještajnih jedinica

Kao dio strategije sve većeg usmjeravanja od apartmanskog prema hotelskom segmentu i coliving konceptu, lanac hibridnog smještaja WalQinn, koji upravlja objektima u četiri europske zemlje uključujući Hrvatsku, prošao je rebrending i dobio novo ime - Flok. Novi naziv dolazi iz engleske riječi flock, na hrvatskom jato, a predstavlja Flokovo nastojanje da oko svojih proizvoda okuplja i spaja ljude sličnih interesa.

Suosnivač i predsjednik uprave Floka Dino Karić ističe kako je ovo važan korak u daljnjem rastu ovog starup projekta koji najveću bazu ima u Zagrebu, gdje upravlja sa stotinjak smještajnih jedinica, a ukupan portfelj iznosi 250 jedinica. WalQinn, sada Flok, projekt je koji je mladi poduzetnik Karić osnovao zajedno s partnerom Ethanom Benillouchem 2018. godine u Zagrebu, a osim u Hrvatskoj trenutno posluju u Bugarskoj, Belgiji i BiH.

- Dugo smo na tržištu i većina ljudi nas povezuje samo s najmom apartmana, a mi sve više ulazimo u segment hotelskog smještaja i colivinga. Točnije radi se o hibridnim oblicima smještaja koji imaju gotovo sve elemente hotelske ponude u sobama, no bez zajedničkih ugostiteljskih objekata i klasične recepcije koju je zamijenila digitalna recepcija, kao i self check in koji ima većina naših objekata. Naziv Flok odgovara našoj strategiji razvoja prema takvim oblicima smještaja - kazao je Karić za Lider.

Zagreb još nije za coliving

Flokov poslovni model obuhvaća dugoročni najam s vlasnicima objekata, uz ugovor o upravljanju koji predstavlja one stop shop, gdje Flok preuzima sve od ulaganja u adaptaciju i opremanje do čišćenja i punjenja objekata. U Hrvatskoj na taj način upravljaju jedinicama u Zagrebu, dok u manjem broju jedinica Poreču i na Pelješcu rade usluge rezervacije, dok su ostale servisne usluge, kao što je čišćenje, povjerene drugim partnerima.

Iako je i u Zagrebu bila ideja razvoja coliving segmenta, Karić nam kaže da se to kod nas još nije uhvatilo, te da se najveći dio jedinica iznajmljuje kao kratkoročni smještaj, a tek manji dio za dugoročni. Razlog je najviše povratak turizma u Zagrebu, nakon pauze zbog pandemije i potresa. Coliving im je najjači u Belgiji, gdje je u tijeku investicijski ciklus u još 130 jedinica. Donedavno su upravljali objektom u Beču koji je trenutno u procesu obnove, a u kratkoročnom planu im je preuzimanje upravljanja u dva objekta u Zagrebu.

Doduše, hibridni oblici smještaja koje Flok razvija nisu svugdje isto kategorizirani kao hotelski smještaj, iako sobe imaju sve značajke hotelskih soba u objektima s 4 i 5 zvjezdica.

- Naše sobe nude standard hotelske sobe kojima je zajednički atraktivan dizajn, centralna lokacija, brzi Internet, aparat za kavu i čaj, self check in, 24-satna podrška, s tim da dobar dio smještaja ima i radni kutak. Najviše gostiju su odmorišni turisti, a imamo i dio korporativnih gostiju u dugoročnom najmu - Pojašnjava Karić.

Kad spominje adaptaciju objekata u koju se često ide prije iznajmljivanja, Karić posebno ističe važnost njihovog ESG projekta besplatnog smještaja za različite skupine korisnika, od umjetnika do migranata koji su u postupku dobivanja azila.

-U suradnji s udrugama La voix des sans papiers i Fondations 312, pružamo smještaj u objektima koji trebaju u obnovu, no još se čekaju dozvole, što zna potrajati dovoljno dugo da stignemo smjestiti one kojima je to potrebno. To je suradnja u kojoj svi dobivamo, nama se smanjuju troškovi održavanja objekata i hladnog pogona koji pokrivaju udruge, objekti nisu prazni i u njima se odvija život, održavaju izložbe, a mnogima je ovakav vid pomoći od velike važnosti - kaže Karić.