Zalando preuzima About You za 1,1 milijardu eura

Modne e-trgovine Zalando i About You udružuju se s ciljem zauzimanja vodeće pozicije na europskom tržištu. Transakcija bi se trebala zatvoriti u ljeto 2025.

Online trgovina Zalando preuzet će dosadašnjeg konkurenta, modnu platformu About You, stjecanjem njezinog stopostotnog temeljnog kapitala, objavili su danas čelnici tih dvaju njemačkih tvrtki. Uprava i Nadzorni odbor About You namjeravaju preporučiti dioničarima da prihvate Zalandovu ponudu od 6,50 eura po dionici, što je 12 posto više od ciljane cijene analitičara od 5,80 eura te 107 posto tromjesečne prosječne cijene dionice About You. Vrijednost transakcije iznosi ukupno 1,1 milijardu eura.

Glavni dioničari About You – Otto Grupa, Otto Family, Heartland i Uprava About You – sklopili su ugovore o prodaji svojih dionica Zalandu, koje predstavljaju oko 73 posto temeljnog kapitala About You.

Kako su na današnjoj press konferenciji objasnili Robert Gentz, suosnivač i suizvršni direktor Zalanda, David Schröder, Zalandov suizvršni direktor, Sandra Dembeck, Zalandova financijska direktorica, i Tarek Müller, izvršni direktor About You, u B2C (business to consumer) segmentu, odnosno prodaji kupcima, oba brenda djelovat će zasebno. Međutim, u B2B (business to business) dijelu, tj. suradnji s modnim brendovima, tvrtke će koristiti zajedničku softversku platformu za logistiku i plaćanje. Naime, softverska tvrtka Scayle unutar About You grupe ovom će akvizicijom nadopuniti Zalandov operativni sustav ZEOS.

– Redefiniranje modne i lifestyle kupnje stvaranjem najboljeg mogućeg iskustva za kupce i partnere uvijek je pokretalo oba naša tima. Uzbuđen sam zbog toga što ćemo zajedno moći pokriti veći udio tržišta mode i lifestylea. U B2C-ju kupcima i brendovima možemo ponuditi različita i bogata kupovna iskustva. U B2B-ju, kombiniranjem naših komplementarnih softverskih mogućnosti, stvorit će se još napredniji operativni sustav za e-trgovinu koji brendovima i trgovcima omogućuje upravljanje njihovim višekanalnim poslovanjem diljem Europe i šire – rekao je Robert Gentz, suizvršni direktor i suosnivač Zalanda.

Dugoročno, Zalando preuzimanjem About You cilja ostvariti 100 milijuna eura godišnje dobiti prije oporezivanja. Očekuje se i da će zajednički prihodi do 2028. godine rasti godišnjom stopom između pet i deset posto.

Iz obje tvrtke također ističu da nakon udruživanja neće biti značajnije promjene u timovima, odnosno otpuštanja zaposlenika. Članovi Upravnog odbora i osnivači About You Sebastian Betz, Tarek Müller i Hannes Wiese ostat će na svojim pozicijama, kao dio Zalando grupe.

I Zalando i About You tvrtke su na čijem su čelu njihovi osnivači, koji imaju veliko poduzetničko iskustvo, a sada su se udružili zbog zajedničkih strateških ciljeva, kako bi ugrabili veći dio kolača europskog modnog tržišta vrijednog ukupno 450 milijardi eura.

– Oduševljeni smo što se možemo udružiti s kolegama poduzetnicima i zajedno pomaknuti priče Zalanda i About You na višu razinu. Ova transakcija stvara nešto doista jedinstveno, s dvije različite i neovisne B2C tvrtke koje služe specifičnim potrebama svojih kupaca. U isto vrijeme, komplementarne snage B2B poslovanja neprimjetno će se uskladiti kako bi klijentima pružile sveobuhvatnu i optimiziranu ponudu u logistici, softveru i uslugama – rekao je Tarek Müller, izvršni direktor About You.

Na pitanje o tome hoće li njihovo udruživanje prekršiti protumonopolske zakone, iz tvrtki su istaknuli kako smatraju da je ‘čak i zajednički tržišni udio grupe malen, a konkurencija još uvijek velika‘. Ponuda, naravno, još uvijek čeka na dobivanje svih regulatornih odobrenja njemačkog saveznog tijela za financijski nadzor (BaFin). Transakcija bi se trebala zatvoriti u ljeto 2025.

About You u Hrvatskoj je dostupan od 2020. godine, dok je Zalando predstavljen hrvatskim kupcima godinu kasnije. Polovicu prodaje tvrtke About You, osnovane 2014. godine sa sjedištem u Hamburgu, ostvaruje u DACH regiji, dok drugu polovicu čini ostatak Europe, gdje ova platforma ukupno broji 12 milijuna aktivnih kupaca. About You je od 2021. godine uvršten na Frankfursku burzu, a danas ima oko 1250 zaposlenika.

Zalando, pak, u Europi koristi 50 milijuna ljudi, a u 2023. godini ova je internetska trgovina prodala robe različitih brendova ukupne vrijednosti 14,6 milijardi eura, što im je donijelo prihode od 10,1 milijarde eura te 349,9 milijuna eura prilagođene EBITDA-e. Međutim, s obzirom na to da je Zalando izlistan na Berlinskoj burzi, pojedinačne financijske rezultate za svaku državu, pa tako i Hrvatsku, ne iznose.