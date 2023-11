Znamo kakve će biti cijene u hotelima u idućoj godini, a i tko planira veća poskupljenja

Iduća godina trebala bi biti stabilnija po pitanju porasta cijena usluga u hrvatskim hotelima od prošle, s iznimkom onih koji su u fazi rekonstrukcije i podizanja kvalitete usluge na koju mogu realizirati veće cijene. Ipak, više nego ikada hoteli će trebati pomoć prodajnih alata koji će upravljati cijenama na dnevnoj bazi, složili su se sudionici skupa posvećenog politici cijena i predviđanjima iduće sezone na Kongresu hotelijera u organizaciji Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske.

Posebnu pažnju trebat će u idućoj godini obratiti na gospodarsku situaciju na ključnim tržištima s kojih nam dolaze gosti, Njemačkoj i Austriji, te vidjeti hoće li kriza o kojoj se govori biti toliko intenzivna, te kako će utjecati na ponašanje potrošača.

Analiza cijena hotelskog smještaja iz 2023. godine u odnosu na godinu prije, koju je predstavio Leo Urlić iz tvrtke Edmond Revenue Management, pokazala je naime da je, unatoč značajnom podizanju cijena usluga u ovoj godini, u samoj špici sezone došlo do njihovog spuštanja, a ponegdje su se one i vratile na one iz 2022. Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić ističe da u budućem periodu treba uvažiti i pad stopa inflacije i u skladu sa svim donositi odluke o cijenama.

– Vidjeli smo da su u ovoj godini neki u srpnju i kolovozu spuštali cijene, kako bi napunili jedinice i prodali sobe. To je normalan proces i to su odluke revenue managementa, koji već funkcionira u većim tvrtkama, no ubuduće će ti alati biti neizostavni za većinu u sektoru. Nema više onoga da se u kolovozu dogovaraju cijene s turoperatorima i to ostaje zapisano u kamenu, postoje alati koji nam omogućuju da na dnevnoj bazi upravljamo cijenama u skladu s potražnjom – kaže Ostojić.

Davor Brenko iz Valamar Rivijere smatra da će u Valamaru 2024. biti stabilizirana godina po pitanju cijena.

– Pripremamo se na povratak u stabilno okruženje, pri čemu će si proizvodi koji su podigli kvalitetu moći priuštiti dizanje cijena, a oni koji nisu u tom segmentu moraju biti oprezniji s korekcijama – kaže Brenko. Jadranka Gojtanić iz Maistre važnim smatra slušati goste.

– U segmentu premiuma nema bojazni, tu su gosti manje osjetljivi na podizanje cijena, no u drugim segmentima trebaju se raditi analize mišljenja i ponašanja gostiju te kvalitetno procijeniti dobitak od povećanja cijene u odnosu na eventualni gubitak volumena – kazala je Gojtanić.

Primjer hotela koji će sigurno u idućoj godini podići cijene i za 25 posto nego u 2023. je Villa Dubrovnik, luksuzni hotel koji je upravo krenuo u investiciju rekonstrukcije, otkrio je Ivan Rudolf Gajić, direktor prodaje i marketinga hotela, koji je već u ovoj godini imao ADR (prosječna dnevna cijena noćenja) od 800 eura. Kad je u pitanju protekla sezona, u Villi Dubrovnik primijetili su smanjen interes gostiju na vrhuncu sezone nego prije, što povezuju s klimatskim promjenama.

– Goste sve više zanima odmor u mjesecima kad nije toliko vruće i kad nema toliko gužve. Povećan nam je promet van sezone, i da nismo zbog rekonstrukcije zatvorili 2. listopada, imali bi puno sve bar do studenog – kaže Gajić.