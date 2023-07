Zsuzsanna Ortutay (Ina): Akvizicijom OMV-a Slovenija će biti glavno tržište za plasman proizvoda iz riječke rafinerije

Zsuzsanna Ortutay, menadžerica s 25 godina iskustva u različitim ulogama unutar MOL Grupe, odnedavno je na čelu Uprave Ine, a na tu je poziciju imenovana do 30. lipnja 2026. godine.

Prije karijere u MOL Grupi, gdje je zadnje dvije i pol godine bila članica Nadzornog odbora Ine, diplomirala je na Sveučilištu Baker u Kanzasu, magistrirala ekonomiju na Sveučilištu u Miskolcu i završila postdiplomski studij DESS (Diplôme d‘études supérieures spécialisées) iz bankarstva i financija na Panthéon-Assas, na Sveučilištu u Parizu. Za sebe kaže da je dobro upoznata s poslovanjem kompanije, a njezin će glavni cilj biti ‘održati jaku i stabilnu Inu‘.

U razgovoru za Večernji list govorila je o tome kako gleda na aktualnu aferu s HEP-ovim plinom, na poslovanje Ine, akviziciju OMV-a te situaciju s Rafinerijom Rijeka, a otkrila je i planove za budućnost kompanije.

U odgovoru na pitanje kako je doživjela situaciju oko regulatornih promjena na hrvatskom tržištu plina, koja ju je dočekala na samom početku njezina mandata, Ortutay kaže da vjeruje da tržišne intervencije kreatora politike, unatoč njihovoj najboljoj namjeri, ‘prije ili kasnije stvore neželjene anomalije‘.

– Plin i električna energija posebna su roba iz mnogo razloga. Spomenut ću samo neke – ponuda je stalna, a potražnja sezonska, mogućnost skladištenja je ograničena i teška. Proizvođači, trgovci na veliko i distributeri moraju se nositi s ovim izazovima zajedno s neizvjesnostima cijena. Što smo bliže tržišnim principima, to je bolje za cijelo gospodarstvo. Iz očitih razloga, Ina je iznimno oprezna kada je u pitanju aktivnost trgovanja plinom. Nastavljamo se pridržavati svih propisa i vrlo strogih internih politika koje imamo u kompaniji. Ova posljednja promjena stvara dodatne izazove jer odmah stupa na snagu i preko noći moramo pronaći tržište za značajnu količinu plina. Unatoč tome, Ina će na hrvatskom tržištu plina podržati i osigurati nesmetanu provedbu promjene regulative – izjavila je Ortutay.

Kupnjom OMV-a riječka rafinerija dobit će pristup tržištu

Nadalje, napomenula je i da ulažu 630 milijuna eura u modernizaciju Rafinerije nafte Rijeka, kompleksni projekt koji je počeo prije tri godine te će trajati još godinu dana.

– To je strateški projekt, dugoročan i vrlo važan za održivost rafinerijske prerade u Rijeci. Modernizacija će pridonijeti većoj proizvodnji dizela, što je važno za opskrbu Hrvatske i regije, ali i za smanjenje ovisnosti o proizvodima koje uvozimo – rekla je Ortutay, dodavši da žele trajno riješiti problem s tamošnjim istjecanjem ugljikovodika, koje traje već mjesecima.

Prošlog je tjedna završena i akvizicija slovenskog OMV-a, a Ortutay je potvrdila da će time riječka rafinerija dobiti pristup tržištu.

– Akvizicijom smo povećali svoj udio u zajedničkoj kompaniji koja će se sada zvati MOL & INA d.o.o sa 7,75 na 33 posto. Novih 27 maloprodajnih lokacija poslovat će pod brendom Ina i naši kupci, a mnogi od njih su i oni iz Hrvatske na proputovanju, imat će na raspolaganju više prepoznatljivih lokacija u Sloveniji. Ono što je najvažnije, Slovenija će biti jedno od glavnih tržišta za plasman proizvoda iz modernizirane Rafinerije nafte Rijeka koja će s izgradnjom novog postrojenja za obradu teških ostataka proizvoditi oko 13 posto više dizela u odnosu na trenutnu količinu – objasnila je Ortutay, koja smatra da je za Inu to jako dobar posao.

Plin iz novih bušotina već 2025.

Jedan od njihovih najvećih investicijskih projekata s potencijalnim ukupnim ulaganjem većim od 200 milijuna eura su plinska polja na Jadranu. Upitana o daljnjim planovima za ta ulaganja, Ortutay je odgovorila:

– Od planiranih 11, do sada je izbušeno sedam bušotina, dvije su već u proizvodnji, a za ostale će biti potrebno sagraditi platforme. Natječaj za to je u tijeku. Ovo vidimo kao dobru priliku za našu proizvodnju plina, ali moramo biti mudri prije donošenja konačne investicijske odluke koje i koliko platforma graditi. U obzir moramo uzeti sve troškove, od same izgradnje do davanja koja imamo prema koncesijskim ugovorima. Okvir mora biti isplativ i ako se neke od stavki budu mijenjale to može imati negativan utjecaj na ovaj projekt, koji nije značajan samo za nas, već za cijelo hrvatsko gospodarstvo i sigurnost opskrbe. Ako uspijemo posložiti sve okolnosti, plin već 2025. može doći iz novih bušotina.