Zsuzsanna Ortutay (INA): Najveća strateška investicija je unaprijeđenje riječke rafinerije

Najveće hrvatske tvrtke unatoč inflaciji i ostalim izazovima posluju izvrsno: raste im prihod, više izvoze, razvijaju nove proizvode i digitaliziraju poslovne procese, ulažu u automatizaciju i umjetnu inteligenciju (AI) te smanjuju ugljikov otisak. Predsjednike uprava najboljih kompanija anketirali smo o ovogodišnjem poslovanju. Pitali smo ih kakve su im izvozne ambicije, kako prilagođavaju poslovanje zahtjevima ESG-a i ulažu li i kako u automatizaciju

INA Grupa bilježi stabilne poslovne rezultate i pokazuje otpornost, unatoč nepredvidivosti globalnih tržišta. Kao jedan od najvećih hrvatskih izvoznika, ozbiljno smo posvećeni provedbi naših strateških investicija. Najveća i najznačajnija je svakako unapređenje riječke rafinerije gdje gradimo postrojenje za obradu teških ostataka. Novo postrojenje podići će konkurentnost našeg rafinerijskog poslovanja i omogućiti proizvodnju većih količina dizelskog goriva.

Ovaj strateški korak osnažit će Ininu poziciju na našim ključnim tržištima u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, a osobito na susjednom slovenskom tržištu gdje smo lani u partnerstvu s MOL Grupom dovršili preuzimanje mreže OMV-ovih benzinskih postaja. INA ima stabilan izvoz na svim tržištima, uz napomenu da u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine, bilježimo rast izvoza derivata u Sloveniju te Bosnu i Hercegovinu. Naravno, naša najvažnija zadaća i dalje ostaje sigurna opskrba hrvatskog tržišta.

INA ima dugu tradiciju kada je u pitanju informatizacija i održivost. Još tamo 60-tih godina prošloga stoljeća, među prvima u Hrvatskoj, INA je u poslovanje uvela informatičke sustave. Danas na našim naftnim i plinskim poljima, u postrojenjima za preradu, rafineriji, logistici te na našim maloprodajnim mjestima, koristimo visoko automatizirane sustave. Kao i robotske sustave za automatizaciju procesa u računovodstvu. S digitalizacijom nastavljamo, posebice u maloprodaji s informatičkim rješenjima poput plaćanja iz automobila za poslovne korisnike ili našeg Loyalty programa.

S konceptom održivosti u našoj kompaniji počeli smo prije gotovo 30 godina. Rezultati poduzetih mjera i pokrenutih investicija u području ESG-a su povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje emisije stakleničkih plinova i povećanje profitabilnosti rada. Pokazujemo našu predanost održivom razvoju izdvajanjem 20 posto sredstava za kapitalna ulaganja u projekte vezane za obnovljive izvore energije u 2025. Solarne elektrane, proizvodnja vodika i bioplina te druge zelene inicijative mogle bi doprinijeti smanjenju intenziteta emisija i do 10 % do 2030. te 50 % do 2040. Ciljevi koji se odnose na zaštitu okoliša i klime sve su rigorozniji i trebat će pronaći najbolji put kako bi istovremeno očuvali klimu i naša gospodarstva.