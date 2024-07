15. regionalni sajam poslova: Mogu li transparentne informacije i izravna komunikacija biti ključ lakšeg zapošljavanja?

Ovogodišnji Regionalni sajam poslova, platforma koja spaja poslodavce iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije te Srbije s posloprimcima, virtualna vrata otvara najesen, od 15. do 22. listopada. Bit će aktivan 24 sata svih osam dana

Prema posljednjim podacima Hrvatska ima 85.803 nezaposlene osobe, po čemu je stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj pala na 5,3 posto, što je niže od europskog prosjeka (6,4 posto). Pozitivni su to trendovi, ali unatoč tomu medijske stupce i dalje pune vijesti o nedostatku radnika – njih gotovo 200.000.

U istu ruku, na domaćem tržištu danas radi oko 30.000 umirovljenika i 100.000 stranih radnika, a od početka godine pa do kraja svibnja MUP je izdao 93.789 dozvola za boravak i rad stranim državljanima. Najviše ih je izdano za rad u turizmu i ugostiteljstvu te građevinarstvu, industriji, trgovini, prometu i vezama.

U čemu je onda problem?

Kad bismo malo bolje pratili stanje na tržištu rada, vidjeli bismo da izdane dozvole odgovaraju trenutačno najtraženijim zanimanjima. Prema podacima portala MojPosao, to su prodavač, konobar, kuhar, skladištar i vozač. Osim tih zanimanja, na domaćem tržištu sve više raste potražnja i za medicinskim sestrama i liječnicima.

Ako je situacija na našem tržištu rada uistinu tako dobra, pa zašto onda poslodavci i dalje muku muče s pronalaskom radnika!? Skrivaju li se problemi duboko u tržištu, u samim radnicima ili možda u poslodavcima? Jesmo li postali izbirljivi ili se prije ‘suživota‘ želimo bolje upoznati? Možda radnicima nedostaje informacija o budućim poslodavcima i obratno, a nitko ne zna gdje bi potražio te informacije.

Podaci sve govore

Upravo je zato Alma Career Croatia, tvrtka koja upravlja portalom MojPosao, prije petnaest godina pokrenula online Regionalni sajam poslova. Mjesto je to koje spaja poslodavce iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije te Srbije s posloprimcima.

Ovogodišnji Sajam virtualna vrata otvara najesen, točnije od 15. do 22. listopada. Bit će aktivan 24 sata svih osam dana. Samo prošle godine ostvario je više od 5,300.000 pregleda i više od 51.000 prijava.

– Ove godine slavimo petnaesti rođendan i vjerujem kako je upravo taj broj najbolji pokazatelj vrijednosti Sajma. Poslodavci se stalno trebaju isticati na tržištu rada i dodatno dosezati kandidate. S druge strane, i posloprimci žele na jednome mjestu doznati sve o poslodavcima i sami se istaknuti među konkurencijom. Velika prednost ovoga Sajma krije se upravo u izravnoj komunikaciji, ali i mogućnosti promicanja svih sudionika. Budući da je riječ o virtualnom susretu posloprimaca i poslodavaca, nema troškova putovanja, smještaja, logistike, što je veliki plus – istaknula je Ivana Markulj, voditeljica projekta Regionalni sajam poslova.

Pridružite se, postoji i popust!

Osim regionalnosti i 24-satnog pristupa, Sajam poslodavcima nudi široku lepezu mogućnosti zahvaljujući kojoj se mogu još bolje povezati s posloprimcima.

– Pozivam sve naše dosadašnje izlagače i one koji će to tek postati da se pridruže ovom jedinstvenom eventu koji osobitim personaliziranim pristupom pridonosi izgradnji tvrtkina pozitivnog imidža. Iskoristite mogućnost ranije prijave do 2. rujna i ostvarite popust od 10 posto. Naš tim cijelo će vrijeme biti na raspolaganju svim ovogodišnjim izlagačima, odgovarati na sva pitanja i pružati im potporu u svakom koraku –​ poručila je Markulj.

Sadržaj je nastao u suradnji s portalom MojPosao.