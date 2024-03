A1 Hrvatska dominira u korisničkom iskustvu fiksnog interneta u Hrvatskoj

Korisnici su izmjerili, a Opensignal potvrdio – A1 fiksna mreža najbolja je u Hrvatskoj u četiri ključna pokazatelja korisničkog iskustva. To su pouzdanost odnosno stabilnost, brzina preuzimanja i maksimalna brzina preuzimanja podataka te brzina slanja podataka. Osim toga, A1 Hrvatska ima najveću gigabitnu mrežu s 800 tisuća gigabitnih priključaka diljem Hrvatske

Opensignal globalni je lider u neovisnim mjerenjima i analizi mrežnog iskustva i tržišnih performansi konvergentnih, mobilnih i fiksnih operatora. Prva njihova analiza fiksnog interneta u Hrvatskoj obuhvatila je korisničko iskustvo na svim fiksnim tehnologijama: optički i kabelski pristup, xDSL te kućni Internet preko mobilne 4G i 5G mreže. U sve četiri kategorije A1 fiksna mreža pokazala je najbolje rezultate.

U izvještaju se navodi da su ostvarene prosječne brzine preuzimanja podataka na A1 fiksnoj mreži, 2.7 puta veće od onih u HT mreži te 4.8 puta iznad Telemachovih. Što se tiče prosječne brzine slanja podataka, i tu je A1 fiksna mreža ostvarila je najbolji rezultat sa značajnom razlikom u odnosu na konkurenciju. Također, u A1 mreži izmjerena je najveća vršna brzina preuzimanja. Kao ključan faktor za tako dobre rezultate istaknuta je A1 kabelska mreža, pogotovo u ostvarene brzine.

Za korisničko iskustvo najbitnija je pouzdanost, odnosno stabilnost mreže koju Opensignal interpretira kao postotak korisnika koji su zadovoljili kriterije za gledanje HD videa, grupne video pozive i online igranje. Upravo se A1 fiksna mreža pokazala najstabilnijom temeljem nagrade za dosljednu kvalitetu.

Vladimir Skender, glavni direktor za mrežu A1 Hrvatska preuzeo je u Barceloni nagradu za najbolje rezultate u Opensignal mjerenju, na jednom od najutjecajnijih svjetskih sajmova telekomunikacija – Mobile World Congressu. Tom je prilikom istaknuo da je ovo rezultat višegodišnjih investicija u modernizaciju kabelske infrastrukture te izgradnju najmodernijeg optičkog pristupa.

- Prošle smo godine investirali gotovo 204 milijuna eura, najviše otkad poslujemo u Hrvatskoj. Izgradili smo 140 tisuća optičkih priključaka diljem Hrvatske i postigli 92 postotnu pokrivenost populacije 5G mrežom. Ova je nagrada potvrda da ulažemo u najbolje korisničko iskustvo, s čime nastavljamo i u ovoj godini. Na putu smo da iduće godine omogućimo gigabitni priključak u 70 posto hrvatskih kućanstva, odnosno njih čak milijun - rekao je Skender.

Dodao je da u prilog tome ide i nedavna nagrada EU Broadband Award koju je Europska komisija dodijelila A1 Hrvatska kao predvodniku u gradnji mreže velikog kapaciteta. Naime, A1 Hrvatska je uz pomoć EU fondova izgradila optičku mrežu za 45 tisuća kućanstava na širem području Kaštela, Ivanić-Grada i Solina. Upravo je Solin prvi hrvatski grad potpuno pokriven optičkom mrežom izgrađenom uz pomoć EU fondova, a taj je projekt prepoznala i Europska komisija.

Krajem veljače i neovisno mjerenje nperf potvrdilo je A1 kao predvodnika u performansama fiksne mreže u Hrvatskoj s najboljim ukupnim rezultatom kao i u svim kategorijama: brzini preuzimanja podataka, brzini slanja i latenciji.

Trenutačno, 800 tisuća kućanstava ima dostupan A1 gigabitni Internet, a infrastrukturna oprema koja se u okviru modernizacije postavlja u optičku mrežu već sada podržava brzine do 50 Gbps i spremna je za sve potrebe korisnika u budućnosti. Uz to razvijaju se i primjenjuju inovacije kako bi A1 korisnici do 2030. surfali na potpuno zelenoj mreži.