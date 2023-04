A1 Hrvatska povezuje milijun kućanstava gigabitnom fiksnom mrežom

A1 Hrvatska nastavlja s ubrzanom izgradnjom i modernizacijom najveće gigabitne fiksne mreže u Hrvatskoj te će 2025. povezati čak milijun kućanstava, odnosno njih 70 posto. Također, A1 optička mreža već je sada u stanju podržati kapacitet od 50 Gbps i spremna je za potrebe korisnika u budućnosti.

Kompanija je već započela s ambicioznim planom prema kojem svake godine povezuje novih 150 tisuća kućanstava gigabitnom fiksnom mrežom. Sada već 672 tisuće kućanstava ima mogućnost spajanja na najmoderniju fiksnu mrežu nove generacije čime je obuhvaćeno više od milijun i 800 tisuća ljudi, a krajem godine bit će dostupna u čak 800 tisuća kućanstava diljem Hrvatske.

Predsjednik Uprave A1 Hrvatska Jiří Dvorjančanský objasnio je da će te investicije biti ne samo generator napretka Hrvatske prema DESI, već će osigurati i bolju digitalnu budućnost.

– Osim značajnih višegodišnjih investicija, iza najveće i najmodernije gigabitne fiksne mreže u Hrvatskoj su trud, znanje i inovacije A1 stručnjaka. Naš je cilj poslati zastarjelu pristupnu tehnologiju, bakrene parice, u povijest. Zato, nakon ovogodišnje investicije 109.28 milijuna eura u radio-frekvencijski spektar, nastavljamo s novim, značajnim ulaganjima u ubrzanu izgradnju i modernizaciju A1 fiksne i mobilne mreže – rekao je.

Infrastrukturna oprema koja se postavlja u A1 optičku mrežu već sada podržava brzine do 50 Gbps i spremna je za sve potrebe korisnika u budućnosti. Za usporedbu, komercijalni korisnički uređaji danas podržavaju od 2.5 Gbps do maksimalnih 10 Gbps. Demonstrirao je to glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije u A1 Hrvatska Branimir Marić

– Ovaj test 50G PON tehnologije najbolji je pokazatelj modernizacije A1 fiksne mreže, njezine kvalitete i spremnosti za narednih pet i više godina. Spremnosti da svako kućanstvo sa sadašnjih 10-ak povezanih uređaja ima 30 i više koji će svi raditi neometano i punim kapacitetom na Wi-Fi 6 ili budućem 7 standardu – objasnio je Marić.

Od svojeg dolaska na hrvatsko tržište kao najveća greenfield investicija, A1 Hrvatska protekle je 24 godine obilježila brojnim inovacijama kojima je osvojila tržište. Zahvaljujući proaktivnom pristupu koji se temelji na naprednoj analitici mrežnih sustava te korisničkih navika, kompanija brzo odgovara na potrebe tržišta. Agencija Valicon na uzorku od 600 ispitanika provela je godišnje istraživanje o zadovoljstvu korisnika fiksnim uslugama.

– Posebno mi je drago da naš fokus na korisnike daje rezultate pa je u konkurenciji vodećih pet telekoma koji pružaju fiksne usluge upravo A1 dobio najviše ocjene u kategorijama: Ukupno zadovoljstvo operatorom, Kvaliteta proizvoda i usluga, Izbor ponuđenih proizvoda i usluga, Kvaliteta mreže te Pogodnosti za postojeće korisnike. Naravno da smo zadovoljni ovakvim rezultatima i upravo su oni jedna od potvrda da su A1 infrastruktura i usluge krojene po mjeri korisnika – prokomentirala je glavna direktorica za privatne korisnike Ivana Marković.

A1 Hrvatska također pokreće i novu, inovativnu i jedinstvenu uslugu na domaćem tržištu – Rent a NET. Usluga je kreirana primarno prema potrebama korisnika koji putuju na odmor u vlastitu nekretninu ili domaćine koji su itekako svjesni da je kvalitetna internetska veza postala jedan od glavnih preduvjeta onoga što se smatra dobrim smještajem. Fiksni paket dostupan je na A1 infrastrukturi koji omogućuje kroz Moj A1 aplikaciju biranje dva modela rada – u punoj brzini i standby za primjerice period izvan sezone. Usluga ostaje cijelo vrijeme aktivna pa je izvan sezone osigurana povezivost IoT uređaja poput smart home senzora ili web kamera.

Rent a NET je samo jedna od novosti koje A1 priprema ove godine s ciljem zadržavanja i unaprjeđenja zadovoljstva korisnika.