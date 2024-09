AI Weekend u Rovinju okupio predstavnike regionalne i svjetske tech scene

U Rovinju je održan prvi AI Weekend, u organizaciji Weekend Media Festivala i CroAI-a, koji je okupio regionalnu i svjetsku tehnološku scenu kako bi razmijenili informacije, znanja te raspravili što nam AI dodatno donosi u budućnosti.

Jedan od keynote speakera Mark van Ryswyk, bivši Chief Product Officer (CPO) Tindera, oslanjajući se na svoje bogato iskustvo u industriji igara i tehnološkim inovacijama, kako u Glu Mobileu tako i u Electronic Artsu, istražio je kako se AI pejzaž razvija te postavio ključno pitanje: ‘Služe li današnji tehnološki razvoj uistinu ljudskim potrebama?‘. Naglasio je važnost izgradnje povjerenja potrošača, ističući da 54 posto korisnika AI-a ne vjeruje podacima korištenim za treniranje AI sustava, naglašavajući potrebu da se korisnicima omogući kontrola nad njihovim podacima i razumijevanje kako se ti podaci koriste.

O važnoj temi isprepletenosti AI-a i kibernetičke sigurnosti govorila je Evanna Hu, CEO tvrtke Omelas, na predavanju pod pokroviteljstvo US Embassy pod nazivom AI and cybersecurity: Expanding the digital battlefield gdje je istaknula brzorastuće kibernetičke napade, poput ransomwarea i napada na industrijske sustave, ističući da AI može pomoći i napadačima i obrambenim snagama. Naglasila je da je važno shvatiti da je je AI samo alat, što nam daje mogućnost da se borimo protiv prijetnji, ali je istaknula da više nije pitanje hoćemo li biti napadnuti nego kada. ‘Sto posto je sigurno da ćemo biti napadnuti ili da ćemo se negdje slučajno kompromitirati u digitalnom okruženju. Prijetnje su se promijenile. Površina napada se umnožila i za pojedince, ali i za organizacije‘, rekla je Hu te savjetovala tri stvari kojima se može spriječiti većina napada, a to su VPN, enkripcija i menadžeri lozinki.

Tobias Zwingmann, suosnivač Rapyd.ai, u predavanju ‘How to fail with AI and how to succeed‘ podržano od strane Konrad-Adenauer-Stiftung, istaknuo je česte pogreške organizacija pri uvođenju AI tehnologija, ali i ključne elemente uspjeha. Kroz jednostavan primjer, kada recimo od AI-a tražimo pojam ‘velika mačka‘, a dobijemo tigra, usporedio je nedostatak preciznosti u korištenju AI s pogrešnim očekivanjima. Naglasio je i da je neuspjeh čest dio inovacije, ali da je ključno učiti iz tih grešaka kako bi se razvile uspješne strategije za dugoročnu implementaciju umjetne inteligencije.

Od tech proizvoda iz Hrvatske do treće najkorištenije AI aplikacije u svijetu

Kako iz male zemlje donijeti globalno jak tech proizvod predočio je Damir Sabol, direktor Software Engineeringa u Googleu. Sabol je s publikom podijelio kako je došao do ideje stvaranja Photomatha, aplikacije za rješavanje matematičkih problema, danas preuzete više od 700 milijuna puta koju je prodao Googleu te je danas treća najkorištenija aplikacija u svijetu. Ideja je nastala 2013. dok je sa sinom rješavao matematičke zadatke, a tehnologija Microblinka omogućila mu je da riješi problem kroz automatizirano skeniranje.

Što AI donosi sportu i fintechu?

Na ovom su panelu When do product companies bet on AI? Ivan Bešlić, CSO Sofascorea, i Hrvoje Ćosić, CEO Aircasha, raspravljali o ulozi AI-a u sportu i fintechu, ističući kako AI pomaže poboljšati korisničko iskustvo i optimizirati procese. Bešlić je naglasio važnost stručnosti pri korištenju AI alata, dok je Ćosić istaknuo suradnju između poslovnih i tehničkih timova. Kao dobre primjere iz prakse, Bešlić je istaknuo koristi AI za prepoznavanje govora mržnje u live chatovima, a Ćosić za onboarding i upravljanje rizicima. Na posljetku, oba panelista zaključila su kako je obrazovanje ključ uspješnog korištenje AI-a.

Važnost AI Acta

‘Nismo sretni, ali moglo je biti i gore‘, odgovorio je Daniel Abbou , predsjednik EU AI Foruma, na pitanje moderatorice Milly Doolan , generalne direktorice EuroNavigatora, za njegova razmišljanja o europskom zakonu o umjetnoj inteligenciji koji je stupio na snagu početkom kolovoza. Na panelu ‘AI Act is out, what now‘ panelisti su izrazili duboku zabrinutost uvođenjem akta jer kako kažu ‘može li se regulirati nešto što se stalno mijenja?‘. Također, naveli su i kako mnogi onih koji ne razumiju u potpunosti ulogu umjetne inteligencije te da strahuju od njezinog utjecaja na društvo i birokraciju. Zaključci panela bio je taj da za kvalitetan razvoj AI trebamo poraditi na edukaciji i etici koja je važna kako kod izrade tako i kod korištenja AI alata.

Building enterprise grade AI agents

Adam Silverman, izvršni direktor AgentOps.ai, govorio je o rastućem tržištu AI agenata, predviđenom da dosegne 28,5 milijardi dolara do 2028. Silverman je govorio o alatima potrebnim programerima za razvoj i testiranje AI agenata te o usklađivanju s regulatornim standardima. Istaknuo je važnost rane primjene AI automatizacija koje donose brze i učinkovite rezultate, uz upozorenje da potpuna automatizacija nije uvijek moguća. Zaključak je bio da programeri trebaju pažljivo birati AI rješenja kako bi izbjegli skupe pogreške i povećali operativnu učinkovitost.

Inovacije vs. birokracija

Da je AI tehnologija današnjice, složio se s ostalim panelistima i govornicima i dr. Mazin A. Gadir, direktor partnerstva i strateških saveza u IQVIA-i, vodećem globalnom pružatelju napredne analitike, tehnoloških rješenja i usluga kliničkih istraživanja za industriju bioloških znanosti te stručnjak za digitalno zdravlje. Iako se i na ovom panelu otvorilo pitanje inovacija i birokracije, dr. A. Gadir, primjerom AI inicijative za dijabetes u Dubaiju, istaknuo je kako su vlade one koje igraju ključnu ulogu u financiranju i obrazovanju. Unatoč brzim rezultatima AI-a, poput skeniranja za manje od 24 sata, izazovi nedostatka talenata, birokracije te usvajanja tehnologija i dalje ostaju. Za kraj, moderator Zlatko Matokanović, direktor istraživanja i razvoja umjetne inteligencije u Q agency, naglasio je važnost zajedničkog angažmana, a dr. Gadir je istaknuo potrebu za trajnim financiranjem i podrškom vlade.

Glavna ideja AI Weekenda bilo je dijeljenje međusobnog znanja i iskustava te poticanje kompanija da se otvore prema startupima i agencijama, da zajedno surađuju i koriste AI na najbolji mogući način. Detaljnije o prvom AI Weekendu možete pronaći na internetskoj stranici te društvenim mrežama Instagram, Facebook i LinkedIn.