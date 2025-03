Američka središnja banka godinu završila s manjim gubitkom

Uz Fed, minus su u 2024. godini zabilježili i Europska središnja banka i njemački Bundesbank

Američka središnja banka Fed objavila je da je 2024. godinu završila s manjim gubitkom, nakon rekordnog minusa u 2023., uz osjetno niže troškove kamata.

U 2024. Fed je zabilježio gubitak od 77,5 milijardi dolara, manji gotovo za trećinu nego u 2023., pokazuju konačni podaci središnje banke. U 2022. bio je zabilježio neto dobit od 58,8 milijardi dolara.

Budući da je Fed ove godine prekinuo s višegodišnjom praksom objave preliminarnih rezultata u siječnju, objavljeni iznos gubitka pružio je javnosti prvi uvid u službeno stanje financija središnje banke za cijelu godinu, primjećuje Reuters.

U 2024. Fedovi troškovi kamata bili su veći za 68 milijardi dolara od kamatnih prihoda. Iznos je manji za 36,2 posto nego u 2023. godini, pokazuju podaci. Troškovi kamata iznosili su lani 226,8 milijardi dolara i bili su manji za 19,3 posto nego u prethodnoj godini. Kamatni prihodi smanjeni su pak za devet posto, na 158,8 milijardi dolara.

Gubitak ne utječe na ništa

U sklopu tehničkih operacija upravljanja kamatnim stopama, Fed isplaćuje kamate na položeni novac banaka, novčanih fonda i drugih financijskih tvrtki koje ispunjavaju uvjete, podsjeća Reuters.

Fedovi dužnosnici istaknuli su da gubitak ne utječe na njihovo poslovanje i kreiranje monetarne politike. Kada posluje s gubitkom, američka središnja banka može kreirati novac za financiranje poslovanja. Gubitke mogu pokriti iz pozitivnih rezultata u idućim godinama, a kada ih svedu na nulu, ponovo uplaćuju i novac u državnu riznicu.

Uz kamate na obveznice, njegov su izvor prihoda i usluge koje pruža financijskom sustavu, podsjeća Reuters.

Fed je počeo agresivno dizati kamatne stope na proljeće 2022. godine kako bi obuzdao inflaciju i dizao ih je do srpnja 2023, s nula na 5,25 do 5,5 posto. Inflacija je u međuvremenu oslabila i Fed ih je do sada snizio za puni postotni bod, što mu je smanjilo i gubitak u 2024. godini. Uz Fed, minus su u 2024. godini zabilježili i Europska središnja banka i njemački Bundesbank.