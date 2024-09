Atlantic Grupa preuzela Above and Beyond certifikat i učvrstila mjesto među top 10 posto tvrtki s najkvalitetnijim HR sustavima

Atlantic Grupa, koja je nositeljica Poslodavac Partner certifikata od 2008. godine, ponovno je preuzela ovo prestižno priznanje za kvalitetu u upravljanju ljudskim potencijalima, koje dodjeljuje SELECTIO Grupa, vodeća HR konzalting grupacija koja djeluje kao jedno mjesto za sve HR usluge. Tvrtka je treću godinu za redom kroz dodatnu evaluaciju HR sustava zaslužila i Above and Beyond certifikat, prestižno priznanje koje za tvrtku znači da je među 10% najboljih organizacija u regiji koje su već nositelji Poslodavac Partner certifikata.

– Tijekom procesa certifikacije, Atlantic Grupa je pokazala značajne prakse i inicijative koje promiču izvrsnost u svim područjima ljudskih potencijala koje smo ocjenjivali. Izgradnja organizacijske kulture zasnivane na inovacijama, vrijednostima i izvrsnosti tvrtke odrazila je visoko zadovoljstvo i angažman zaposlenika te utjecaj tvrtke na lokalnom i regionalnom tržištu. Ljudi i kultura središte su svih strateških projekata koje u Atlanticu mjere različitim pokazateljima, s jasnim i inspirativnim ciljevima. Uvjereni smo da je poslovni uspjeh na takvim temeljima zajamčen, što se i ove godine pokazalo istinitim uz uspješno postizanje visokih HR standarda za čak četiri od pet kategorija Above and Beyond certifikata - Impact, Satisfaction, Innovation i Future – izjavila je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner

Atlantic je i dio inicijalne skupine tvrtki koje su ove godine preuzele Equal Pay Champion, prvi certifikat u Hrvatskoj koji se vodi principom ‘jednaka plaća za jednaki rad‘. SELECTIO Grupa je pokrenula ovaj projekt s ciljem prepoznavanja poslodavaca koji su odlučni u tome da postignu ravnopravnost, pravednost i jednakost u svojoj organizaciji. Equal Pay Champion certifikat predstavlja ključni korak u izgradnji transparentnih sustava plaća na radnim mjestima diljem Hrvatske.

Potrebe zaposlenika kao pokretač novih inicijativa

Atlantic kontinuirano unaprjeđuje HR prakse na temelju stvarnih potreba pa u tu svrhu prikuplja brojne povratne informacije zaposlenika. Tvrtka je implementirala različite programe za prevenciju sagorijevanja i inicijative koje olakšavaju održavanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Certifikacijski tim SELECTIO Grupe je prilikom procjene HR praksi pohvalio visoke indekse zadovoljstva zaposlenika koji su veći i u odnosu na prethodnu godinu.

Zaposlenici su pokazali visoko zadovoljstvo povratnim informacijama od strane nadređene osobe, odnosima unutar organizacije, inicijativama za dobrobit, mogućnostima učenja, sustavom nagrađivanja i brojim drugim aspektima rada u Atlanticu. Zaposlenici imaju mogućnost cjeloživotnog učenja i središnju ulogu u usmjeravanju svojih karijera uz mogućnost vertikalnog i horizontalnog napredovanja. Razvoj započinju edukacijama, a nastavljaju kroz brojne druge mehanizme podrške unutar tvrtke. Zaposlenici putem interne platforme mogu tražiti pravovremene povratne informacije od bilo kojeg zaposlenika, bilo da je riječ o učinku, suradnji na projektu ili osobnom razvoju i na taj način nastaviti napredovati.

Poslodavac Partner certifikat odražava predanost Atlantic Grupe dostizanju najviših HR standarda i posvećenost izvrsnosti i inovacijama u svakom aspektu poslovanja. Kroz Poslodavac Partner projekt je provedeno 20,000 evaluacija HR sustava te se za certifikat godišnje prijavljuje stotinjak organizacija čime se kontinuirano transformira više od 100 HR sustava na čak 10 tržišta.