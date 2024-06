Coca-Cola HBC Hrvatska preuzela tri Above and Beyond certifikata za osiguravanje visokih standarda uvjeta rada

Coca-Cola HBC Hrvatska je ove godine preuzela svoj petnaesti certifikat Poslodavac Partner i istaknula se visokim bodovima čime je dobila priliku za procjenu Above and Beyond HR praksi. Above and Beyond certifikat je prestižno priznanje, rezervirano za 10 posto najboljih organizacija s izvrsnim HR sustavima. Samo one organizacije koje zadovolje sve kriterije za Poslodavac Partner certifikat i pritom se dodatno istaknu visokim rezultatima mogu se prijaviti za Above and Beyond certifikat.

Certifikacijski tim Grupe SELECTIO, najpoznatije HR konzalting grupacije u Hrvatskoj, prepoznao je vrhunske HR prakse Cola-Cole HBC Hrvatska u čak tri od pet kategorija za Above and Beyond certifikat: ‘Satisfaction‘, ‘Innovation‘ i ‘Future‘.

– Coca-Cola HBC Hrvatska je potvrdila da prepoznaje i pravovremeno odgovara na nove trendove u svim segmentima funkcije upravljanja ljudskim potencijalima. Svake godine iznova prolazi cijeli certifikacijski proces i tako već 15 godina potvrđuje sjajne HR prakse i napore koje ulaže da bi zadovoljila aktualne potrebe zaposlenika. Strateška perspektiva tvrtke usmjerena na budućnost potiče okruženje u kojem su zaposlenici potaknuti doprinijeti svojim inovativnim idejama i dosljedno težiti vrhunskom rezultatu. Moderan pristup HR praksama, visoko zadovoljstvo zaposlenika gotovo svim ocjenjenim procesima te implementacija mehanizama za promicanje inovativnosti ključni su stupovi uspjeha Coca-Cole koje ove godine želimo istaknuti – izjavila je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner iz Grupe SELECTIO

Zaposlenici su pokazali visoko zadovoljstvo procesom zapošljavanja, usklađenošću osobne svrhe sa svrhom poslovanja, održivošću i stabilnošću organizacije, kvalitetnom komunikacije s voditeljem, međuljudskim odnosima, suradnjom i izborom fleksibilnih oblika rada.

– Coca-Cola HBC je tradicionalno prepoznata po izvrsnosti u mnogim procesima, pa tako i u upravljanju ljudskim resursima. S ponosom unaprjeđujemo svoje procese iz godine u godinu te pratimo sve eksterne trendove, ali posebno smo ponosni na dostignuća u području razvoja zaposlenika. Daleko smo od tradicionalnog i staromodnog FMCG poslodavca, tome u prilog govori i činjenica da se koristimo najmodernijim digitalnim alatima u svim područjima djelovanja (od Image Recognitiona u terenskoj prodaji, do inovativnih digitalnih learning platformi za zaposlenike) te smo zbog toga i posebno ponosni na Above and Beyond certifikat za Inovacije. Također, u odjelu za ljudske potencijale smo iznimno ponosni na naš odnos s businessom te nam je drago da su se na dodjeli pridružili, ne samo članovi People & Culture Adria tima, već i naša generalna direktorica Dora Strezova Nikolova, kao i članovi leadership tima Bruno Jelić i Amela Čengić – dodala je Romina Ivančić Maćešić, direktorica Odjela za ljudske potencijale.

Razvoj praksi s naglaskom na koristi za zaposlenike

Godišnja unapređenja HR praksi upotpunjena su i uvođenjem raznih inovativnih rješenja. Tvrtka koristi inovativne prakse zapošljavanja i selekcije te je postavila i bazu kratkih pregleda aktivnosti organizacije, koja je dostupna kandidatima na online platformi. Osim toga, u razvoju zaposlenika pomažu im Virtualni obilasci postrojenja i razne druge tehnologije za učinkovitije učenje kao što su Gartner, master tečaj učenja i Chat GPT. Zaposlenicima su osigurani i resursi za inovativnost i razvoj kompetencija budućnosti te prilike za sudjelovanje u aktivnostima kojima razvijaju i poduzetničke vještine. Jedna od vrijednih praksi za spomenuti je i mogućnost korištenja preostalog godišnjeg odmora u adekvatnom razdoblju što je podržano benefitom dodatnih slobodnih dana kojim je Coca-Cola HBC Hrvatska pokazala da razvoju praksi pristupa imajući na umu istovremeno i benefit za zaposlenike i odgovor na organizacijske zahtjeve poslovanja. Zaposlenici tako, ovisno o danima godišnjeg koji im je ostao od prethodne godine, dobivaju ili jedan ili čak dva dodatna slobodna dana.