CONET HRVATSKA vodeći IT poslodavac u regiji

CONET Hrvatska započeo je svoju poslovnu avanturu s vizijom pružanja inovativnih tehnoloških rješenja i postao primjer kako tvrtka može rasti iz skromnih početaka u coworking prostoru do vodećeg IT poslodavca u regiji. Njihova priča započinje u Zagrebu, u WESPA Spaces, coworking prostoru gdje su postavili prve temelje svog tima. Tada su bili mali, ali ambiciozni, fokusirani na razvoj softverskih rješenja i IT usluga za njemačko i švicarsko tržište, posebno za javni sektor i DAX 30 klijente poput BMW-a, Allianza i Volkswagena.

Tijekom nekoliko godina, zahvaljujući stručnosti i predanosti zaposlenika, CONET Hrvatska brzo je narastao i proširio svoje poslovanje, prebacivši se iz WESPA Spacesa u prostraniji poslovni centar Green Gold u Zagrebu. Ovaj potez simbolizirao je njihov rast – ne samo u smislu prostora, već i broja zaposlenih i opsega projekata. Ubrzo su otvorili i ured u Varaždinu kako bi bili bliže studentima i IT stručnjacima iz tog područja, osiguravajući stalan priljev novih talenata.

Robert Katić i Armin Zalihić, odgovorne osobe za CONET Hrvatska, suočili su se s izazovom prilikom otvaranja i širenja poslovanja jer, kao stranci iz Njemačke, nisu imali lokalne kontakte i poznanstva koja bi im olakšala taj proces. Upravo tu je WESPA Spaces odigrala ključnu ulogu. Smješten na Zavrtnici u Zagrebu, ovaj coworking prostor nije samo pružio fizičku infrastrukturu potrebnu za početak, već je bio i prostor za povezivanje s lokalnom poslovnom zajednicom.

WESPA, kao dinamičan centar poslovnih prostora, pomogla je Robertu i Arminu da upoznaju ključne osobe u hrvatskom IT sektoru i izgrade mrežu kontakata, što je bilo presudno za daljnji razvoj CONET-a. Njihovo prisustvo u WESPA-i omogućilo im je stvaranje veza s partnerima i talentiranim stručnjacima, što je ubrzalo rast tvrtke.

Jedan od ključnih faktora rasta CONET-a je njihova sposobnost da se prilagode različitim tehnologijama, nudeći rješenja u.NET, Java, Pythonu, kao i cloud platformama kao što su Azure i AWS. Njihov portfelj projekata obuhvaća sve, od integracija sustava u javnom sektoru, preko blockchain tehnologije i umjetne inteligencije, do ekološki usmjerenih rješenja, poput aplikacija za mjerenje emisija stakleničkih plinova, u skladu s europskim i njemačkim ekološkim direktivama.

Danas CONET Hrvatska broji 100 djelatnika, ali planovi za budućnost su još ambiciozniji. U sklopu šire strategije grupacije, pod nazivom HORIZON28, predviđeno je daljnje širenje kapaciteta i povećanje broja zaposlenika na čak 230 do 2028. godine. Ovaj rast je ključan za nastavak pružanja vrhunskih IT usluga u području razvoja softvera, upravljanja podacima, cloud rješenja te SAP konzultacija, što su strateški stupovi poslovanja tvrtke

CONET Hrvatska, kao dio šire CONET grupacije koja zapošljava više od 2000 ljudi diljem Europe, nastavlja svoj put širenja i inovacija. Njihova vizija nije samo osvajanje tržišta, već i stvaranje pozitivnog radnog okruženja u kojem se zaposlenici osjećaju cijenjeno i podržano u svom profesionalnom razvoju.