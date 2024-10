Cyber stručnjaci stižu u Zagreb: Kako će svijet odgovoriti na prijetnje budućnosti?

Renomirani stručnjaci okupit će se 4. studenoga na konferenciji u Zagrebu kako bi podijelili svoja znanja te motivirali hrvatsku poslovnu, ali i širu zajednicu na podizanje razine kibernetičke sigurnosti

"Postoje samo dva tipa kompanija: one koje su hakirane i one koje će biti hakirane", riječi su Michaela Haydena, bivšeg direktora CIA-e koje se u sve većoj mjeri pokazuju točnima jer cyber svijet danas sa sobom nosi sve više nepoznanica i često fatalnih posljedica za organizacije i građane. Više nitko nije imun na cyber napade stoga je pravo vrijeme da dublje uđemo u ovu problematiku.

Nadolazeća konferencija Span Cyber Security Arena, koja se održava 4. studenoga u hotelu Westin, okupit će domaće i svjetske stručnjake iz područja cyber sigurnosti te će na jedan dan postati platforma za razmjenu znanja i iskustava s ciljem širenja svijesti i unaprjeđenja znanja o cyber sigurnosti. Namijenjena je IT stručnjacima i svima koji se bave regulatornim i pravnim poslovima.

AI u cyber sigurnosti i osobni podaci kao nova valuta

Po prvi puta u Hrvatsku dolazi i Max Schrems, austrijski pravnik i aktivist čija je tužba protiv Facebooka u Irskoj, prije gotovo deset godina, srušila zakonski okvir za razmjenu podataka između tvrtki u EU-u i SAD-u. Schrems, koji je u međuvremenu postao poznat po inovativnim pravnim inicijativama koje se zalažu za prava pojedinaca i njihovih podataka, na konferenciji će govoriti o tome kako europska temeljna prava mogu uspjeti u svijetu u kojem su podaci „nova valuta“.

Uz Schremsa će keynote govornica na konferenciji biti i Paula Januszkiewicz svjetski priznata stručnjakinja za kibernetičku sigurnost te osnivačica i izvršna direktorica tvrtki CQURE i CQURE Academy. Paula će se kroz svoje predavanje fokusirati na dvostranu primjenu umjetne inteligencije u kontekstu kibernetičke sigurnosti.

Iako je trenutna percepcija kako se AI više koristi na onoj „mračnoj“ strani, AI postaje i sve moćniji saveznik u obrani protiv cyber prijetnji. Ključni razlog za to je, ističe Paula Januszkiewicz, činjenica kako pristupi kibernetičkoj sigurnosti postaju preopsežni i prekompleksni da bi se samo ljudi time bavili.

O umjetnoj inteligenciji, ali u kontekstu zakonodavnog okvira, govorit će i Gianluca Misuraca, osnivač globalne konzultantske mreže Inspiring Futures. Publici će približiti ključne odrednice i ciljeve europske AI uredbe, prvog sveobuhvatnog zakona o umjetnoj inteligenciji na svijetu.

Stari mitovi i nova stvarnost

Pozornica Span Cyber Security Arene bit će prilika i za razbijanje podosta mitova vezanih uz cyber sigurnost. Posebno će o njima govoriti Spanov Cyber Security Analyst Mate Matijašević. Na predavanju naziva „Voluntary Illusions: Clashing Old Myths and New Realities“ Matijašević će se osvrnuti na najčešće mitove u cyber sigurnosti koji dovode do neučinkovitih strategija, a dotaknut će se i različitih odgovora i pojašnjenja kad je riječ o cyber incidentima.

Prilike za demistificiranje pojedinih područja cyber sigurnosti bit će i na panel raspravi koju će voditi Antonija Vojnović, programska direktorica te Spanova Governance, Risk and Compliance Department menadžerica. Cilj panela je razjasniti promjene koje za organizacije donosi novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti i gdje smo trenutačno s obzirom na zakonsku proceduru.

Poseban naglasak će biti i na tome kako cyber kriminal nije samo zlonamjerni proboj koji postaje interni problem kompanije ili organizacije, već je riječ i o ozbiljnom reputacijskom riziku i stvarnoj financijskoj ugrozi. Zato će Mario Dukarić, partner i direktor Val grupe na konferenciji govoriti o važnosti komunikacijske spremnosti kompanija na cyber napade.

Ovo su samo neka od predavanja koja ćete moći poslušati na Span Cyber Security Arena konferenciji, cijeli program sada je dostupan i na službenoj web stranici. Sudionike očekuje više od 10 sati edukativnog sadržaja, stoga proučite raspored, pronađite nešto za sebe i osigurajte svoje kotizacije na vrijeme.