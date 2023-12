Damir Gužvinec (CorvusPay): Stalno istražujemo inovativne i sigurne načine bezgotovinskog plaćanja

Kupci kod naših web-trgovaca mogu obavljati plaćanja u realnom vremenu zahvaljujući činjenici da trgovcima pružamo automatizaciju i digitalizaciju procesa isporuka robe i usluga te im omogućujemo da prate korak sa svjetskim trendovima

Uzlazna putanja bezgotovinskih plaćanja na tržištu uključujući i online plaćanja nezaustavljiva je. Tržište vidljivo neprestano raste, a Damir Gužvinec, direktor CorvusPaya, podsjeća da je ta hrvatska fintech-tvrtka na domaćem tržištu prisutna više od deset godina te da su online plaćanja bila zanemariva u vrijeme kada je ona osnovana. Od tada, rekao je Gužvinec, neprestano prate trendove i potrebe trgovaca iz različitih industrija trudeći se podržati njihove zahtjeve i poslovne modele. Pri tome je CorvusPay uveo i neke inovacije, a pripremaju se i nove.

Lani ste ostvarili 1,348.941 euro prihoda, što je povećanje od 393.737 eura u odnosu na 2021. godinu. Kako ste to uspjeli?

– Tržište bezgotovinskih plaćanja raste iz godine u godinu, usporedo znatno raste i udio online plaćanja u bezgotovinskim plaćanjima. Naši postojeći trgovci bilježe povećanje poslovanja, a kontinuirano nam dolaze i novi. Istodobno širimo se na nova tržišta. Naš poslovni pristup podrazumijeva partnerski odnos s trgovcima, rastemo zajedno s njima, kako oni ostvaruju veću prodaju, tako i mi bilježimo veće prihode i obrnuto, što je slučaj u, primjerice, sezonskim poslovima. U početku je taj model bio izazovan, ali dugoročno se pokazao ispravnim, partnerskim i fer, što potvrđuje i činjenica da su naši klijenti dugoročno s nama.

Kako je CorvusPay unaprijedio elektroničko plaćanje u Hrvatskoj?

– Uvijek istražujemo načine kako bismo bili predvodnici u inovacijama u plaćanjima. Primjerice, u online plaćanjima, subscription ili, kako ih često zovu, pretplate, omogućuju trgovcima terećenje kupaca na osnovi prethodno spremljenih kartičnih podataka u CorvusPayu. To znatno olakšava poslovanje trgovcima koji imaju potrebu za periodičkom naplatom usluga. Mobilna i web wallet aplikacija, u kojoj kupac ima pohranjene kartice i/ili IBAN, na osnovi kojih može lakše obaviti plaćanja kod trgovaca koji koriste CorvusPay, također je jedna od zanimljivosti koju smo uveli na tržište. Iako je posebno ne promoviramo, prilično je popularna i upotrebljava je više od 100.000 korisnika. Prateći trendove i PSD2 (Payment Services Directive 2 – revidirana direktiva o platnim uslugama) regulativu Europske unije, prvi smo se u Hrvatskoj licencirali kod Hrvatske narodne banke kao pružatelj usluge za iniciranje online plaćanja direktno s računa na račun, koju pružamo još od 2019. godine. Osiguravamo da naši korisnici imaju pristup inovativnim i sigurnim metodama plaćanja koje odgovaraju najvišim standardima.

Kako vaša digitalna platforma omogućuje jednostavno i slobodno plaćanje i poslovanje?

– Kupci kod naših web trgovaca mogu obavljati plaćanja u realnom vremenu, zbog čega trgovci mogu automatizirati i digitalizirati procese isporuka roba i usluga, a time drže korak sa svjetskim trendovima. Pluginovi putem kojih se web shopovi nastali na popularnim platformama kao što su WooCommerce, Magento, Presta shop i slične jednostavno integriraju s našom uslugom bitno olakšavaju i ubrzavaju povezivanje s našim sustavom. Važno je istaknuti da jedini u regiji podržavamo Shopify, iznimno popularnu platformu među trgovcima. Dakle, trgovci se koriste svjetski poznatim rješenjima za web shopove, a u isto vrijeme hrvatskim platnim sustavom CorvusPay.

Što nudite poslovnim, a što privatnim korisnicima?

– Trgovci kod nas mogu odabrati više kanala putem kojih mogu naplaćivati proizvode i usluge. Pružamo različite mogućnosti plaćanja karticama na online kanalu, pa čak i rješenje za trgovce koji nemaju svoju web-trgovinu, odnosno košaricu, već samo web-stranicu. Oni mogu naplaćivati putem poveznice koju šalju s platforme CorvusPay prema kupcu putem e-maila, chat aplikacije, SMS poruke i slično. U ponudi imamo i EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale – elektroničko plaćanje na prodajnom mjestu) za fizička prodajna mjesta. Privatni korisnici, odnosno kupci, mogu se koristiti našom aplikacijom, koja osigurava brža i sigurna plaćanja. Svoje kartice ili IBAN mogu sigurno pohraniti i njima se koristiti poslije za plaćanja na klik ili skeniranjem QR koda, umjesto da svaki put iznova unose sve kartične ili IBAN podatke. To olakšava proces plaćanja i pruža brzo i jednostavno obavljanje transakcija, bez potrebe za unosom svih podataka pri svakoj kupnji.

Koje se djelatnosti najčešće koriste vašim uslugama?

– Našom se uslugom koristi više od 3500 web-trgovina i mobilnih aplikacija, različitih veličina, od onih koje imaju nekoliko transakcija na mjesec do onih sa stotinama tisuća transakcija. Dolaze iz raznolikih industrija. Najveći broj transakcija ostvaruju trgovci koji prodaju ulaznice raznih namjena, od koncerata i kina, preko sportskih aktivnosti do putničkih karata, zatim telekomi, pri čemu ne mislim samo na kupnju bonova, što prvo padne na pamet, nego se plaća sve: od bonova, preko uređaja do mjesečnih računa za telekomunikacijske usluge. Kad spominjemo plaćanje računa, kupci se masovno koriste online plaćanjem za režije, pune korisničke račune za cestarine, javni prijevoz, igre na sreću, pretplaćuju se na televizijske sadržaje. Uvelike kupuju odjeću, zdravu hranu, farmaceutske proizvode. Zbilja nema djelatnosti s kojom ne surađujemo, a naša usluga podržava širok raspon potreba kupaca u različitim industrijama.

Kako se brinete o sigurnosti digitalnog plaćanja?

– Od početka svog poslovanja usklađeni smo sa svim standardima u platnoj industriji, a recertifikacije obavljamo na godišnjoj razini kako bismo osigurali da i dalje zadovoljavamo najviše standarde. Imamo i PCIDSS Level 1 certifikat, što je najviša razina u industriji kojom se bavimo. Posjedujemo i HNB-ovu licenciju za iniciranje plaćanja i prihvat. Kontinuirano se usklađujemo sa svim novim zahtjevima koje u obliku mandata postavljaju kartične sheme, a to je, vjerujte, stalan proces, bez prestanka. Naši djelatnici kontinuirano prate trendove, educiraju se i usklađuju uslugu kako bismo uvijek bili korak ispred.

Zašto ste se odlučili na rebrendiranje tvrtke i uveli maskotu Edgara?

– Rebrendiranjem želimo naglasiti i podsjetiti na svoju vodeću ulogu na tržištu plaćanja, ali isto tako želimo istaknuti svoju predanost inovacijama, sigurnosti i kvaliteti. Pažljivo pratimo trendove i zahtjeve tržišta kako bismo osigurali da naša usluga odgovara potrebama korisnika, uz visoke standarde sigurnosti. Upoznali ste našu maskotu, Edgara, simpatičnu, zabavnu i mudru pticu koja korisnicima na pristupačan način donosi najnovije informacije vezane uz usluge, plaćanja i općenito e-commerce tržište. Edgar ima ključnu ulogu u informiranju i pružanju pomoći kako bismo omogućili jednostavnija plaćanja i slobodniji život korisnicima. Naša maskota predstavlja novi korak u poslovanju, naglašavajući inovativnost, jer takav pristup nije uobičajen u našoj industriji.

Koje još inovacije time najavljujete?

– Velik broj online usluga danas se plaća tako da se tereti unaprijed pohranjena kartica, bez potrebe za aktivnim sudjelovanjem korisnika. I na fizičkim prodajnim mjestima postoje segmenti koji, osim naplate na EFTPOS uređaju, imaju potrebu za naknadnim terećenjem kupaca. Kupci uglavnom žele plaćati usluge na taj način, ali su oprezniji s online procesom pohrane kartičnih podataka, a s druge im je strane potpuno prirodno obaviti plaćanje na EFTPOS uređaju. Zato smo razvili rješenje koje kombinira ta dva kanala: omogućava pohranu kartičnih podataka putem EFTPOS uređaja, a naknadne transakcije nad pohranjenim podacima trgovac može inicirati putem online kanala. Sve, naravno, uz privolu kupca. Na taj smo način CorvusPayem spojili EFTPOS i online svijet plaćanja te kreirali inovaciju koja odgovara potrebama i očekivanjima današnjih korisnika.

