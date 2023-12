Dodijeljene nagrade za najbolje projekte i voditelje projekata u 2023. godini

U utorak, 19. prosinca, održana je svečana dodjela nagrada Project Management Awards 2023, prestižnog priznanja u području upravljanja projektima. Nagrade su dodijeljene u pet kategorija obuhvaćajući mlade projektne menadžere koji su tek na početku svoje karijere, ali i starije i iskusnije koji se ovim područjem bave već duži niz godina. Ovogodišnji finalisti, odabrani među brojnim iznimnim kandidatima, svjedoče o visokoj razini stručnosti i inovacija u području projektnog menadžmenta.

Prvo mjesto u kategoriji Najbolji mladi voditelj projekta ove godine je, prema ocjeni evaluacijskog odbora, zauzeo Alek El-Kazal čiji je projekt ‘ULTRA Europe‘ impresionirao stručnjake svojom inovativnošću i uspješnom provedbom. U istoj kategoriji, Matei Stare pripalo je drugo mjesto s projektom ‘Blended Learning Academy‘, dok se Ana Petelinšek istaknula na trećem mjestu s projektom ‘Future Resilience‘. Kada je riječ o kategoriji Najbolji projekt s mladim voditeljem, prvo mjesto pripalo je Mariji Bobinski za njezin izniman projekt ‘Igram, pišem, lajkam‘. Petelinšek se također pojavljuje i u ovoj kategoriji, zauzevši drugo mjesto s istim projektom, a Ivan Majstorić nalazi se na trećem mjestu s projektom ‘Mreža 2050 - Demografija, od izazova do odgovora‘.

Nagrada za Najboljeg voditelja projekta pripala je Goranu Legcu koji se istaknuo s projektom ‘Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom‘. Igor Radenović slijedi na drugom mjestu s projektom ‘Implementacija integriranog poslovno-informacijskog sustava SAP S/4HANA sustava‘, dok je Leo Mršić s projektom ‘Nacionalni sustav interaktivnih izvještaja za napredno praćenje tržišta rada‘ osvojio treće mjesto. Legac dominirao je i u kategoriji Najbolji projekt ponovno osvojivši prvo mjesto s istim projektom, a odmah iza njega, na drugom mjestu je Tomislav Ramljak i njegov projekt ‘Legosi u centru - mjesto za nas!‘. Treće mjesto pripalo Krešimiru Petriću i koji je vodio projekt ‘EURO Introduction - A1 Hrvatska‘.

Dodijeljene su nagrade i za Najbolje znanstveno istraživanje u području upravljanja projektima te je glavna nagrada pripala Kristijanu Robertu Prebaniću koji je napisao odličan doktorski rad ‘Analiza utjecaja angažiranja interesnih sudionika na uspješno izvršenje infrastrukturnih projekata‘. Kristina Galjanić zauzela je drugo mjesto sa znanstvenim člankom ‘Okvir za mjerenje performansi za predviđanje i upravljanje investicijama u građevinarstvu‘, dok je treće mjesto pripalo Iman Merdžanović za njen znanstveni članak ‘A Comprehensive Literature Review of Research Trends of Applying AI to Construction Project Management‘.

Iz mnoštva pristiglih projekata samo su tri u svakoj kategoriji odabrana kao najbolja i s pravom su se plasirala u završnicu natjecanja. Ocjenu svih prijava temeljito su izvršili članovi neovisnog evaluacijskog odbora koji se sastojao od pet stručnjaka iz područja upravljanja projektima, a ove godine to su bili Martina Margitić, Sandra Lederhas, Vedran Jelić, Zdravko Drča i Siniša Radaković.

Project Management Awards 2023 održao se u organizaciji IPMA Hrvatska i IPMA Young Crew Croatia uz pokroviteljstvo Ureda Predsjednika Republike Hrvatske te podršku sponzora i partnera HUKI, ZŠEM poslovna akademija, Hotel Esplanade, Vinarija Bodren, donatora Candles and More, Croata, Biljke Plants i medijskih pokrovitelja Lider media, Netokracija, Posao.hr i Večernji list. Ovim projektom, IPMA Hrvatska i Young Crew Croatia završavaju ovu projektnu godinu i polako se pripremaju za nadolazeću, nadamo se još uspješniju i produktivniju godinu.