Fakultet organizacije i informatike i Grad Varaždin pokreću prvi Centar za predinkubaciju u pametnoj industriji u Hrvatskoj

Vijest o obnovi povijesne Vile Oršić iz 19. stoljeća u centru Varaždina, koju je odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina preuzeo i obnovio Fakultet organizacije i informatike (Sveučilište u Zagrebu) brzo se proširila medijima, obzirom da je za istu prikupljeno i uloženo gotovo milijun eura te je na taj način vrijedno povijesno zdanje spašeno od propadanja i stavljeno u funkciju novih koncepata poučavanja. FOI sada ide i korak dalje – zajedno s Gradom Varaždinom pripremio je projekt izgradnje Centra za predinkubaciju u pametnoj industriji, koji bi se trebao izgraditi u nastavku Vile Oršić.

Izvana u potpunosti očuvan i zadržan povijesni izgled Vile, u unutrašnjosti ‘skriva‘ primjenu suvremenih modele učenja i poučavanja, koji se temelje na Work Based Learning-u, Problem Based Leaning-u te Project based learning konceptima. Vila je proširila prostorne kapacitete FOI-ja, ali još važnije - označila još intenzivniji nastavak razvoja inovativnih metoda prijenosa znanja i iskustva iz industrije studentima informatičke i ekonomske vertikale studijskih programa FOI-ja.

Prilikom službenog otvorenja, dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, u čijem je mandatnom razdoblju ova Vila u potpunosti obnovljena i spašena od propadanja, najavila je i novi projekt FOI-ja, Grada Varaždina te okolnih gradova i općina pod nazivom Centar za predinkubaciju u pametnoj industriji. Glavni cilj projekta jest institucionalno ojačati aktivnosti ranog prepoznavanja i razvoja inovativnih poduzetničkih ideja, razvoja digitalnih i poduzetničkih znanja i pametnih tehnologija, te sudjelovanje i potpora njihovom razvoju i komercijalizaciji.

– Kroz edukacije, savjetovanje, mentoriranje i poticanje inovacija, u suradnji sa studentima, uz pomoć think thanka, mentora i savjetnika, stvarat će se startup eko sustavi kao dodatna vrijednost za gospodarstvo i društvo Sjeverne Hrvatske‘ – rekla je dekanica Begičević Ređep.

Regionalni centar za predinkubaciju osmišljen je kao platforma koja će na jednom mjestu poticati nove oblike suradnje poduzetnika (početnika) i MSP-ova – suradnja između poslovnog, znanstvenog i javnog sektora. Centar u segmentu predinkubacije različitim instrumentima otkriva inovativne koncepte te osvješćuje, educira i daje potporu u primjeni novih tehnologija i najnovijih tehnoloških dostignuća – od ideje do realizacije te od predinkubacije do inkubacije.

Radi se o šest milijuna eura vrijednom projektu izgradnje Centra za predinkubaciju u pametnoj industriji, koji je početkom 2023. godine pripremio FOI i s Gradom Varaždinom prijavio na ITU mehanizam. Plan je da se Centar smjesti u nastavku čestice na kojoj je pozicionirana Vila Oršić, a to bi značilo prvi takav predinkubacijski centar pametne industrije u Hrvatskoj, i to upravo u Varaždinu.

FOI, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, ovdje na sjeveru Hrvatske pozicionirao se kao vodeća u obrazovanju IT i ekonomskih stručnjaka, a posljednjih desetak godina gradi IT scenu sjevera Hrvatske.

– Naših 2700 studenata dolazi iz cijele Hrvatske, a većina njih počinje graditi svoju karijeru već za vrijeme studija. Naše partnerske IT kompanije, od kojih su mnoge i započele s osnivanjem poduzeća ili podružnica ovdje u Varaždinu - to su učinile zbog kvalitetnog kadra koji izlazi upravo s FOI-ja. To su naši studenti kojima, kao multidisciplinarni fakultet u Hrvatskoj, prenosimo informatička znanja, ali i znanja iz organizacije, poslovanja i poduzetništva, a uključivanje poslodavaca u sve procese fakulteta te prijenos praktičnih znanja i iskustva je prioritet FOI-ja. Primjenjujemo work based learning kao pristup u kojem poslodavci zadaju studentima konkretne probleme iz prakse kao i project based learning, jer nam je važno da naši studenti timski pripremaju projekte. Intenzivni programi koje drže poslodavci također su važan dio učenja i poučavanja – ističe dekanica FOI-ja.

U tim tvrtkama radi više od 70 posto bivših studenata FOI-ja, a u Tehnološkom parku Varaždin čiji je FOI suosnivač - većinu tvrtki su osnovali FOI-jevci. Nizom aktivnosti i izuzetnom povezanošću s tvrtkama iz industrije FOI potiče razvoj tzv. ‘poduzetničkog mindseta‘ kod studenata, a kroz program [email protected] samo u prošloj godini u svijet poduzetništva lansirali su tri studentska startupa, koji već danas rade za velike klijente u Europi, SAD-u, pa čak i Aziji.

Dekanica tvrdi da je logičan slijed takve vizije Fakulteta upravo Centar za predinkubaciju u pametnoj industriji, koji bi na jednom mjestu trebao objediniti i procese edukacije u inkubaciji i akceleraciji startup poduzeća.

– Radimo na okupljanju međunarodnog tima profesionalaca, koji će prenijeti svoja domaća i inozemna iskustva iz prakse i poticati naše studente na razvoj i realizaciju poduzetničkih ideja. Uz inhouse ekspertizu u razvoju poslovnog procesa, oformili smo i Gospodarsko vijeće FOI-ja, koje će nam u tome pomoći, a radi se o stručnjacima iz prakse, ljudima na vodećim pozicijama naših strateških partnerskih tvrtki – naglašava Begičević Ređep.

Među imenima startup scene je i Hajdi Ćenan, suosnivačica i direktorica AI startupa airt i predsjednica Udruge CRO Startup, koja smatra da je u startup svijetu najvažnije prvo postići tzv. product-market fit koji se najbolje ostvaruje kroz povratnu informaciju s tržišta, a Gospodarski savjet FOI-ja vidi upravo kao to tržište koje ukazuje na svoje stvarne potrebe i koje pomaže smjernicama o znanju i vještinama koje trebaju od kadra koji se formira u obrazovnim institucijama poput FOI-ja. Razvoj Centra za predinkubaciju podržava te ističe da su startupi najranjiviji u toj najranijoj početnoj fazi.

– Imati kontinuiranu podršku takvog Centra koji ih prati još od ideje i pomaže im u tim prvim fazama je od neizmjerne pomoći – smatra Ćenan.