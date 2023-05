Filip Olujić (DataBox): Fokusirani smo na isporuku usluga bez downtimea za korisnike

Rast količine podataka, potreba za brzim pristupom i veća sigurnost podataka ključni su trendovi u poslovanju. Tvrtkama koje trebaju pouzdanu, skalabilnu i sigurnu IT infrastrukturu mnoge prednosti nude podatkovni centri

Sve veća količina podataka i zahtjevi za njihovu sigurnost potiču kompanije da ih pohranjuju u podatkovnim centrima. No tehnologija, ponajprije umjetna inteligencija (AI), mijenja i podatkovne centre. Kako se mijenja tržište objašnjava Filip Olujić, izvršni direktor DataBoxa.

Uočavate li da kompanije imaju nove zahtjeve za pohranu podataka, o kakvim je trendovima riječ?

– Potrebe korisnika usmjeravaju razvoj tehnologije pohrane podataka. Količina podataka koju korisnici stvaraju i prikupljaju rapidno raste. Sve veći broj uređaja, senzora i aplikacija povezanih s internetom proizvodi goleme količine podataka, što zahtijeva veće kapacitete za njihovu pohranu. Bez obzira na količinu podataka, jedan od glavnih zahtjeva korisnika je i visoka brzina pristupa podacima jer su oni temelj za donošenje odluka u stvarnom vremenu. To je ubrzalo razvoj novih tehnologija za pohranu podataka, kao što su flash-memorija i NVMe (non-volatile memory express) protokol. Uza sve veću količinu podataka za pohranu, korisnici su podložni i većem riziku od krađe podataka i drugih sigurnosnih prijetnji jer svjedočimo velikom porastu cyber-kriminala. To je dovelo do razvoja novih tehnologija za sigurnost kao što su enkripcija podataka i napredne tehnike autentifikacije. Rast količine podataka, potreba za brzim pristupom podacima i njihova veća sigurnost ključni su trendovi i zahtjevi korisnika.

Kako razvoj umjetne inteligencije (AI) utječe na usluge DataBoxa i općenito podatkovnih centara?

– AI ima sve veći utjecaj na podatkovne centre kroz bržu i efikasniju obradu i analizu podataka te automatizaciju i optimizaciju rada pojedinih infrastrukturnih dijelova podatkovnog centra. S obzirom na to da se potrošnja podatkovnih centara procjenjuje na dva posto sveukupne svjetske potrošnje električne energije, veliki fokus primjene AI tehnologija stavlja se na nadzor i upravljanje potrošnjom energenata. Na temelju brže i efikasnije obrade i analize podataka dobivenih iz infrastrukturnih sustava, optimizacijom u realnom vremenu za rezultat dobivamo smanjenje potrošnje energenata, a samim time i troškova. Također, AI se može upotrijebiti za predviđanje potreba korisnika, optimiziranje rada mreže te identifikaciju i rješavanje problema u realnom vremenu. S druge strane, računalna infrastruktura za AI sustave troši znatno više električne energije od prosječne, klasične računalne infrastrukture, pa će energetski kapaciteti podatkovnih centara po metru četvornom eksponencijalno rasti.

Mnoge kompanije razmišljaju o premještanju IT infrastrukture iz vlastitih serverskih soba u podatkovne centre. Kakvu im prednost to donosi?

– Izgradnja i održavanje vlastite serverske sobe, odnosno vlastita podatkovnog centra, skuplja je od najma kolokacijske usluge u komercijalnom podatkovnom centru. Infrastruktura vanjskog podatkovnog centra znatno je kvalitetnija; pouzdanija i sigurnija od vlastite izvedbe. Podatkovni centri omogućuju tvrtkama smanjenje početnih troškova i plaćanje samo usluga koje su im potrebne, pružaju im fleksibilnost da prema potrebi lako povećaju ili smanje svoju infrastrukturu. To je posebno važno za tvrtke koje doživljavaju sezonski ili povremeni rast potražnje. U podatkovnim centrima rade tehnički stručnjaci s velikim iskustvom, koji u modelu 24 x 7 x 365 stoje korisnicima na raspolaganju. Podatkovni centri nude mnoge prednosti tvrtkama koje trebaju pouzdanu, skalabilnu i sigurnu IT infrastrukturu.

Koliko će se tradicionalni podatkovni centri morati mijenjati i što DataBox radi vezano uz to?

– Gartner predviđa da će do 2025. pedeset posto globalnih kompanija migrirati na platforme bez računalnih poslužitelja. Mnogi korisnici žele smanjiti vlastitu računalnu infrastrukturu i okreću se pružateljima usluga u oblaku, ali neće tradicionalni podatkovni centri zato nestati. DataBox će se i dalje fokusirati na isporuku usluga bez downtimea za korisnike. Korisnici konstantno mijenjaju zahtjeve, a kvalitetnija isporuka usluga gura nas prema kompleksnijim i snažnijim računalnim sustavima. Europska unija najavila je da će do 2025. certificirati podatkovne centre prema energetskoj učinkovitosti, slično kao što se označava energetski razred kućanskih aparata. Bez obzira na taj trend, korisnici će i dalje trebati visokodostupne i sigurne podatkovne centre jer su oni temelj i za pružatelje javnih usluga u oblaku.