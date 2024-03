Goran Petranović (RST-Pellet): Želimo biti poslodavac prvog izbora

Zahvaljujući ulaganju u modernu tehnologiju za proizvodnju peleta stvorene su pretpostavke da već 2020., u prvoj punoj godini poslovanja u proizvodnji drvenih peleta, RST-Pellet postane najveći proizvođač u Hrvatskoj

RST-Pellet lider je na hrvatskom tržištu peleta, a prema riječima Gorana Petranovića, prokurista i financijskog direktora te tvrtke, taj status namjerava zadržati ulaganjem u još veću kvalitetu proizvoda. U dugoročnim poslovnim planovima je i zelena tranzicija te prelazak na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo.

Kada je otvorena tvornica RST-Pellet i koliko je uloženo u njezinu gradnju i opremanje?

– Naša priča započela je početkom 2018. kada je austrijski vlasnik i poduzetnik Richard Stückler otkupio 100 posto poslovnih udjela u Društvu, koje je do tada bilo u vlasništvu jedne talijanske obitelji, s namjerom gradnje najvećeg i najmodernijeg postrojenja u Hrvatskoj za proizvodnju visokokvalitetnih ENPlus A1 drvenih peleta, kapaciteta 70.000 tona na godinu. Građenje je počelo u lipnju 2018., a na navedenoj lokaciji, osim jednog objekta od 3500 četvornih metara, koji je bio u vrlo dobrom stanju, te priključka za struju, nije postojala nikakva druga infrastruktura koja se mogla iskoristiti, tako da je praktički cijela ta investicija realizirana iz temelja. Probni rad počeo je već u proljeće 2019., a građevinski i ostali radovi trajali su sve do jeseni. Ukupna vrijednost ulaganja je gotovo 20 milijuna eura te je u 2018. to bila jedna od najvećih privatnih investicija na području Primorsko-goranske županije.

U sklopu koje grupacije posluje tvornica?

– Od srpnja 2022. Društvo postaje dio RZ Grupe kada je dotadašnji vlasnik Richard Stückler prodao 50 posto poslovnih udjela austrijskom društvu Riegler&Zechmaister GmbH. RZ Grupa jedan je od najvećih i najvažnijih proizvođača drvnih peleta u ovom dijelu Europe, s tvornicama u Austriji, Italiji i Sloveniji te s godišnjim kapacitetom većim od 800.000 tona peleta. Ulaskom RST-Pelleta unutar grupacije RZ ostvarene su pretpostavke za daljnji razvoj i rast, kao i stabilizacija prodajnog tržišta te tržišta nabave, posebice drvne sirovine.

Kako ste u tako kratkom roku došli u lidersku poziciju u proizvodnji peleta u Hrvatskoj?

– Zahvaljujući ulaganju u modernu tehnologiju za proizvodnju peleta stvorene su pretpostavke da već u prvoj ‘punoj‘ godini poslovanja u proizvodnji drvenih peleta (2020.) postanemo najveći proizvođač na razini cijele Hrvatske. Proizvodni postupak odlikuje se 100-postotnim iskorištenjem sirovine, bez ostataka ili otpada, visokom energetskom učinkovitošću, bez korištenja fosilnih energenata i niskim emisijskim vrijednostima, ispod propisane razine. Lidersku poziciju u sektoru proizvodnje drvenih peleta potvrđujemo od 2020. do danas, a to ne bi bilo moguće ostvariti i održati bez kvalitetnih i educiranih radnika. Na radnu snagu gledamo kao dugoročnu investiciju pa su u skladu s time primanja naših djelatnika znatno iznad prosječnih mjesečnih primanja za drvnu industriju u Hrvatskoj, ali i općenito na razini cijele Hrvatske. Zapošljavamo 45 radnika, svi djelatnici su s područja Delnica i Gorskoga kotara, čime se doprinos lokalnoj zajednici i regiji u kojoj djelujemo multiplicira.

Koliki udio prihoda ostvarujete iz izvoza i gdje izvozite pelete?

– Izvozimo između 85 i 90 posto vlastitih proizvoda. Glavno tržište nam je Italija, te Slovenija, Austrija, Francuska i treće zemlje u manjim udjelima. Na razini godine u prosjeku izvezemo oko 2500 šlepera robe, što znači više od 1100 tona proizvoda na tjedan. Osim toga, udio prodaje drvenih peleta povećava se na domaćem tržištu iz godine u godinu.

S kakvim se izazovima susrećete i kakvi su dugoročni planovi?

– Jedan od izazova s kojim se susrećemo je osiguravanje dostatnih količina drvne sirovine. Primorani smo na godišnjoj razini uvoziti gotovo 60 posto drvne sirovine sirovine (ponajviše iz Slovenije, Italije i Austrije), što utječe na povećanje proizvodnih troškova. Od ostalih izazova treba izdvojiti oscilacije na prodajnom tržištu uzrokovane klimatskim promjenama. Planiramo daljnja ulaganja u optimizaciju proizvodnih procesa radi smanjivanja troškova proizvodnje, kao i investicije u poboljšanja i kvalitetu finalnog proizvoda. Dugoročni planovi vezani su uza zelenu tranziciju te prelazak na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo. Želimo biti najcjenjeniji proizvođač drvenog peleta i poslodavac prvog izbora na našim tržištima.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom RST-Pellet