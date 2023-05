Hrvatska akademska zajednica na EFZG-u održala poduzetničku akademiju

U petak, 12. svibnja 2023. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, ogranak Hrvatske akademske zajednice na Ekonomskom fakultetu održao je posljednju veliku konferenciju u ovoj akademskoj godini. Riječ je o četvrtom po redu izdanju Poduzetničke akademije: Zaplovi u rizik.

U lijepo popunjenoj kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta program je započeo službenim otvaranjem konferencije, te su se tom prilikom okupljenima s nekoliko riječi obratili nacionalni predsjednik HAZ-a Karlo Kolesar i izv. prof. dr. sc. Jakša Krišto. U svojim izlaganjima ukazali su na važnost održavanja ovakvih događanja za studente i akademsku zajednicu.

Uslijedilo je prvo predavanje pod nazivom „Would you buy a used car from this man?“ koje je održao Dimitrije Trbović, predsjednik uprave Neostara i član uprave Zubak grupe. U svom predavanju osvrnuo se na svoj put do konačne realizacije željenih projekata te koje su odlike dobrih i uspješnih poduzetnika.

Nakon predavanja na red je došla prva panel rasprava pod nazivom TechTalk: rasprava o trendovima i izazovima u IT sektoru u kojoj su sudjelovali Ivan Runje (direktor sektora za Product Management i digitalne proizvode u Hrvatskom Telekomu), Ivan Bešlić (COO i suosnivač Sofascore-a) te Dejan Donev (osnivač KEKS Pay-a i direktor digitalnog poslovanja Erste banke) dok je ulogu moderatorice panela imala Martina Radaš, predsjednica HAZef-a.

Sudionici panela su na vlastitim primjerima poslovnog puta objasnili kako je jedini način za postati uspješan u svojoj djelatnosti taj da ideje koje se žele pretočiti u poslovne pothvate moraju biti inovativne i stavljene na tržište prije ostale konkurencije, te kako se od kopiranja već postojećih rješenja neće postići željeni efekt i rezultat. Također, tokom svojih izlaganja istaknuli su kako je ambicija, naočigled jednostavan faktor cijelog procesa, zapravo najbitnija komponenta kako bi se inovacija u konačnici postavila na tržište te su savjetovali svim studentima da za vrijeme studiranja odvoje slobodno vrijeme za edukacije, volontiranje i prakse koje će im kasnije biti od velike koristi. Nakon panela, uslijedila su brojna pitanja za paneliste.

U drugom dijelu konferencije, održana je druga panel rasprava pod nazivom Pokreni nešto svoje u kojoj su sudionici bili Marko Rešetar Rudić (osnivač tvrtke Asempo), Frane Šesnić (direktor Zagrebačkog inovacijskog centra) i Ante-Janko Bobetko (zamjenik predsjednika uprave HAMAG – BICRO). Ulogu moderatora ovog panela imao je Adrian Poznić (nacionalni dopredsjednik HAZ-a). Rasprava je bila iznimno zanimljiva i poučna te omogućila okupljenima drukčiji pogled na razumijevanje poduzetničkog okruženja i izazove kroz iskustva koje su s okupljenima podijelili panelisti.

Velike zasluge za odličnu organizaciju konferencije svakako pripadaju članovima projektnog tima koji su na čelu s voditeljicom projekta Katarinom Šaban omogućili da se konferencija održi na izrazito visokoj i profesionalnoj razini, te se nadamo kako ćemo dogodine u istom tonu izvještavati o jubilarnom petom izdanju Poduzetničke akademije.