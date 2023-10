Hrvatski Telekom ponovno među 10 posto najboljih poslodavaca: Održivim HR praksama do najprestižnijeg certifikata u HR svijetu

Deveti Poslodavac Partner certifikat i dostizanje standarda za drugi po redu Above and Beyond certifikat učvrstili su mjesto Hrvatskog Telekoma među 10 posto najboljih poslodavaca u Hrvatskoj u području upravljanja ljudskim potencijalima. Above and Beyond certifikat Hrvatski Telekom je osvojio za područja ‘Impact‘, ‘Innovation‘ i ‘Future‘

Stvaranjem održivog okruženja za budući razvoj zaposlenika i uspostavom vrhunskog HR sustava, Hrvatski Telekom je s pravom zaslužio svoje mjesto među najboljim poslodavcima u Hrvatskoj. Uz jasne smjernice za unaprjeđenje HR praksi, Poslodavac Partner certifikat već 18 godina pruža kontinuiranu motivaciju organizacijama širom regije da unaprijede svoje HR sustave, dok Above and Beyond potiče najbolje poslodavce da naprave dodatan iskorak u postizanju zdravog poslovanja koje pokreće pozitivne promjene u organizaciji, ali i u društvu u cjelini.

Sveobuhvatan pristup razvoju i zadovoljstvu zaposlenika

U Hrvatskom Telekomu kontinuirano mjere, procjenjuju, prate i upravljaju utjecajem HR praksi na poslovanje i zadovoljstvo zaposlenika. Pri izboru i implementaciji HR praksi HR tim u fokusu ima one inicijative koje će pozitivno utjecati na opću dobrobit u organizaciji. HR tim sustavno provodi i mjerenje uspješnosti realizacije akcijskih planova za bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Trenutni rezultat NPS-a (Net Promoter Score), odnosno vjerojatnost da će zaposlenik preporučiti Hrvatski Telekom kao poslodavca poznanicima i prijateljima, je iznad prosjeka.

Svi zaposlenici imaju priliku proći razne programe nadogradnje ili učenja novih vještina koristeći najmodernije sustave za online učenje, razvijati svoje vještine i nadograđivati znanja s najboljim predavačima na tržištu, ali i korištenjem internih resursa. U Hrvatskom Telekomu njeguju i kulturu prepoznavanja zaposlenika i timova koji čine ključnu razliku što pokazuju programi priznanja kao što su Magenta Stars i Telekom Team Awards.

Jačanje dvosmjerne komunikacije i kohezije

Uz brojne komunikacijske kanale koje zaposlenici imaju na raspolaganju, kulturu povratnih informacija u Hrvatskom Telekomu potiču i kroz mobilnu aplikaciju Jenz. Osim toga, kako bi uz komunikaciju jačali i koheziju unutar organizacije, uz brojne druge aktivnosti Hrvatski Telekom svake godine organizira i HT Olimpijadu gdje se ove godine u Poreču natječe 600 zaposlenika.

– Potvrda najviših standarda HR procesa upravo u onim aspektima koje i naši zaposlenici percipiraju kao najveće prednosti rada u našoj kompaniji dokaz je da smo na pravom putu. Posebno smo ponosni na mogućnost napredovanja i razvoja kroz strukturirani karijerni put koji smo 2022. godine zaokružili uvođenjem i za non-forntline dio organizacije, tako da do danas za sve zaposlenike imamo jasan i transparentan proces, a 60 posto njih doživjelo je neki oblik karijernog napredovanja. Osim toga, više od 80% zaposlenika sudjelovalo je u razvojnim programima, njegujemo interni prijenos znanja, fleksibilne načine rada, za sve zaposlenike omogućili smo dodatak na plaću kojim smo ublažili utjecaj inflacije, kao i velik broj dostupnih benefita. Uvijek nas ponovno vesele odlični rezultati koje ostvarujemo u vanjskim vrednovanjima i priznanje za sveobuhvatan pristup zaposlenicima. Naš najveći uspjeh su zadovoljni zaposlenici. Najviši rezultat angažiranosti radnika, izvrsnih 85 posto motivator su da i dalje unaprjeđujemo postojeće i osmišljavamo nove prakse i inicijative koje će održavati ovakve rezultate i posljedično osigurati još veće zadovoljstvo naših korisnika – rekao je Ivan Bartulović, član Uprave i glavni direktor za ljudske resurse (CHRO), Hrvatski Telekom.

– Hrvatski Telekom dosljedno pokazuje da ne samo da prati najbolje prakse u HR-u, već ide i dalje od toga, usredotočujući se na učinak svojih praksi i postavlja standarde u inovacijama i inicijativama usmjerenim na budućnost. Snažan fokus na korisničko iskustvo i razvoj zaposlenika u skladu s kompetencijama budućnosti, budući da se zaposlenici HT-a potiču na obuku iz podatkovne analize, digitalnog marketinga, korisničkog iskustva, strojnog učenja i umjetne inteligencije, zajedno s implementacijom mehanizama za poticanje inovacija, oslikavaju Hrvatski Telekom kao organizaciju spremnu za poticanje promjena – istaknula je Martina Udovičić, voditeljica ovogodišnjeg certifikacijskog tima Poslodavac Partner.