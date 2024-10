Intesa u digitalizaciji i ‘smjeni generacija‘ gasi tisuće radnih mjesta

Talijanska banka Intesa Sanpaolo objavila je da u okviru digitalizacije i pojačane upotrebe umjetne inteligencije planira ugasiti tisuće radnih mjesta slanjem radnika u prijevremenu mirovinu i poticajima na promjenu posla, bez zamjene.

Talijanski zajmodavac zacrtao je odlazak 9.000 zaposlenika do 2027. godine, uključujući sedam tisuća u matičnoj Italiji i dvije tisuće u inozemnim ograncima, prema priopćenju objavljenom u srijedu.

Program za inozemne ogranke predviđa gašenje radnih mjesta isključivo na glavnim funkcijama i neće utjecati na zaposlenike podružnica, istaknula je vlasnica Privredne banke Zagreb.

Smanjenjem broja radnih mjesta želi se ubrzati "smjena generacija u kontekstu tehnološke transformacije" i izgradnje "otpornog" poslovnog modela koji će uključivati digitalizaciju i umjetnu inteligenciju, tumači Intesa.

Do lipnja 2028. godine planiraju zaposliti 3.500 "mladih ljudi", od kojih će njih 1.500 biti angažirano na povećanju prodaje proizvoda u segmentu upravljanja imovinom i osiguranja u Intesinoj mreži poslovnica.

U četvrtom tromjesečju talijanski zajmodavac najavio je neto troškove od oko 350 milijuna eura za potrebe financiranja dobrovoljnog odlaska radnika, koji neće utjecati na procjenu o 8,5 milijardi eura neto dobiti u ovoj godini.

Od 2028. program bi trebao smanjiti troškove zaposlenika za 500 milijuna eura godišnje.

U srijedu uprava je postigla sporazum sa skupinom talijanskih sindikata o financiranju programa prijevremenog umirovljenja za 4.000 zaposlenika.

- Današnjim dogovorom omogućili smo prve odgovore kako bismo pomogli radnicima u procesu digitalne transformacije koja će u idućim godinama iz temelja izmijeniti bankarstvo - rekao je Paolo Citterio, predstavnik bankarskog sindikata FABI unutar grupe Intesa.

Program se nadovezuje na poslovnu strategiju za razdoblje od 2023. do 2025. koja predviđa odlazak 9.200 radnika do kraja ožujka iduće godine i zapošljavanje 4.600 novih radnika do kraja prosinca.