Imago: Među predvodnicima smo četverodnevnoga radnog tjedna

Svatko u reklamnoj agenciji Imago Ogilvy ima gotovo 52 ‘produžena vikenda‘ u godini i može puno bolje uskladiti svoj poslovni i privatni život. A zadovoljni su ljudi produktivniji, kreativniji i motiviraniji

Ususret Danima komunikacija razgovarali smo s Iris Žarkov Štambuk (Client Experience Director) i Karmelom Gudiček (Designer) iz reklamne agencije Imago Ogilvy o tome što četverodnevni radni tjedan znači za agenciju, njezine ljude i klijente.

Kako se javila ideja o prelasku na četverodnevni radni tjedan?

Iris: – Četverodnevni radni tjedan mnogima je na popisu želja, ali često se čini dalekim ili neostvarivim. U našem slučaju velik utjecaj na uvođenje te promjene imalo je vrijeme epidemije koje nam je, unatoč svim negativnim stvarima koje je donijelo, omogućilo da promijenimo perspektivu. Tada smo shvatili da, kad moramo, svoje procese možemo prilagoditi i radu od kuće te mnogim drugim stvarima o kojima prije nismo razmišljali. Razlika s četverodnevnim radnim tjednom jest u tome što to nije bilo nešto što smo morali, nego što smo željeli.

Kako se uvodila ta promjena?

Iris: – Iako se našoj okolini ta ideja činila pomalo radikalnom, ona to nije. Zato je proces bio postupan: najprije smo posljednja tri mjeseca 2021. svaki petak radili od kuće, a zatim smo s prvim danom 2022. potpuno uveli četverodnevni radni tjedan. Naravno, sve promjene morali smo koordinirati i s klijentima i partnerima kako bismo i njih pripremili na to da nas petkom nema. To shvatite uvjetno, jer ako je u pitanju hitna situacija, veliki projekt ili snimanje, mi smo na raspolaganju sve dane u tjednu.

Karmela: – Naglasila bih samo kako nam rad u četiri dana nije stvorio dodatno opterećenje. U tjednu nema praznog hoda jer želimo biti što produktivniji, zbog čega se posao bolje organizira. Radimo pametnije i očigledno manje. Razumijemo da je u našem poslu potrebna i fleksibilnost, no rad u agenciji vrlo je dinamičan, na to smo svi bili naučeni. Najljepše je u utorak na kraju dana reći da smo prošli pola tjedna i pola nam još ostaje.

Što ste zaključili nakon više od godinu dana četverodnevnoga radnog tjedna? Kako je ta odluka utjecala na rezultate?

Iris: – Kad govorimo o rezultatima, vjerujem da je najvažniji bolji work-life balance za sve nas. S gotovo 52 ‘produžena vikenda‘ u godini svatko može mnogo bolje uskladiti svoj poslovni i privatni život. Zadovoljni su ljudi produktivniji, kreativniji i motiviraniji, što je u našoj branši iznimno važno. S druge strane, kad govorimo o poslovnim rezultatima, možemo reći da smo u prošloj godini rasli, što potvrđuje našu pretpostavku da je sretan zaposlenik najbolji zaposlenik. Naš primjer dokazuje da je uz dobru organizaciju sve moguće. Mi četiri dana u kojima radimo zaista radimo punom parom kako bismo isporučili rezultate kojima ćemo biti zadovoljni i mi i naši klijenti. Do sada smo od njih dobivali veliku potporu i pozitivne povratne reakcije, jer kad nam je rok isporuke u petak, mi se potrudimo da to bude četvrtak. Klijenti također kažu da im taj petak dobro dođe za interna usuglašavanja, slanje povratnih informacija ili pisanje novih briefova za agenciju.

Karmela: – U Imagu smo našli sjajan balans koji funkcionira i za nas i za naše klijente. Složila bih se s Iris da smo puno produktivniji i motiviraniji. Iz prve ruke, meni kao kreativcu mnogo znači kad se mogu odmaknuti od nekog projekta. Ideje se neprestano kuhaju u podsvijesti iako nam se čini da se ta tri dana odmaramo. Dugo me subotama pratio osjećaj da moram idući dan na posao jer su dva dana vikenda prošla, ali ne možete zamisliti sreću kad shvatite da imate još nedjelju pred sobom. Kad se opušteniji vratimo na posao, jasno vidimo koje stvari možemo mnogo bolje napraviti. Na kraju krajeva, iz te nove perspektive vidimo da nije važno koliko sati uložimo, nego koliko fokusa, koji na kraju utječe na rezultat.