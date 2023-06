Jiří Dvorjančanský (A1 Hrvatska): Unatoč povećanju cijena i dalje smo jeftiniji od glavnog konkurenta

Na telekomunikacijskom tržištu žestoka je borba za korisnike, a osim ponudama, tri se glavna konkurenta, HT, A1 i Telemach, natječu ogromnim ulaganjima u infrastrukturu. O stanju na tržištu i planovima A1 za Lider govori prvi čovjek drugog najvećeg telekoma Jiří Dvorjančanský, koji je u Hrvatskoj već osam godina.

Prvi ste telekomunikacijski operator koji je započeo indeksaciju, odnosno povećanje cijena zbog usklađivanja s inflacijom. Kakvu reakciju i utjecaj na prihode očekujete s obzirom na to da vaši konkurenti to još nisu započeli?

– I s usklađivanjem od 8,5 posto, što je niže od službene stope inflacije od 10,8 posto, i dalje ćemo biti vrlo konkurentni. U odnosu na glavnoga konkurenta naše su cijene 15 do 20 posto niže. Osim toga, povećavamo kapacitet mreža pa tako i brzine, zbog čega ćemo i ubuduće nuditi najbolji omjer cijene i kvalitete. Naravno da smo i oprezni te pratimo situaciju, ali ne očekujem negativan utjecaj na financijske rezultate zbog odlaska korisnika. Inflacija nas je udarila s više strana, od troškova energije, rasta plaća, povećanih investicija do troškova opreme i uređaja koje nudimo korisnicima. Usklađivanjem od 8,5 posto osiguravamo nužne velike investicije i održivost poslovanja.

Na tržištu vlada uvjerenje da se A1 u posljednjih desetak godina nametnuo kao lider u pogledu broja novih priključaka i općenito novoizgrađene mreže. Je li time završena tranzicija od isključivo mobilnog operatora u operatora punog spektra sa svim uslugama u mobilnoj i fiksnoj mreži?

– Prije 24 godine ušli smo na hrvatsko tržište kao mobilni operator i tada najveća greenfield-investicija. Akvizicijom B.neta 2011. zaokružili smo portfelj s kućnim internetom, televizijom i telefonom te postali kako se to stručno kaže konvergentni operator. Bila je to najveća akvizicija na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu u to doba. Danas smo daleko najveća gigabitna fiksna mreža u Hrvatskoj, a to potvrđuju brojevi. Povezujemo 672 tisuće kućanstva najmodernijom fiksnom mrežom nove generacije. Iza svega toga je gotovo milijarda eura investicija, ali, još važnije, znanje i inovacije A1 stručnjaka, kao i želja da digitaliziramo svaki kutak Hrvatske.

U radiofrekvencijski spektar uložili ste 109,28 milijuna eura. Koliko planirate investirati u modernizaciju i razvoj mreža nove generacije? Kako napreduje izgradnja fiksne mreže kojom planirate povezati 70 posto kućanstava?

– Predani smo razvoju globalno konkurentnih mobilnih i fiksnih mreža visokih performansi, digitalizaciji te napretku Hrvatske prema Indeksu digitalnoga gospodarstva i društva (DESI). Nakon ulaganja 109 milijuna eura u spektar slijede nove velike investicije u tehnologiju odnosno modernizaciju. Strategija nam je svim se radijskim frekvencijama u budućnosti koristiti kao 5G standardom kako bismo podržali najbolje korisničko iskustvo te osigurali maksimalnu dostupnost, pouzdanost i sigurnost kako za naše privatne tako i za poslovne korisnike. Do kraja ove godine planiramo pokriti 85 posto populacije 5G mrežom. Velika sredstva investiramo i u gradnju i modernizaciju najmodernije fiksne mreže u Hrvatskoj. Sa spomenutih 672 tisuće gigabitnih fiksnih priključaka daleko smo ispred svih drugih operatora. Na godinu gradimo po 150 tisuća novih optičkih priključaka i 2025. pokrit ćemo ukupno milijun kućanstava, što je 70 posto od ukupnog broja u Hrvatskoj. Tu se još dugo nitko neće moći uspoređivati s nama prema kvaliteti i dostupnosti gigabitnih priključaka.

To zvuči dosta ambiciozno jer ni vaši konkurenti ne spavaju. HT je i dalje dominantan igrač, a i Telemach ima vrlo ambiciozne planove...

– Oduvijek smo ambiciozni i ustrajemo na realizaciji svojih planova. Konkurencija se dobrim dijelom još uvijek oslanja na bakrenu infrastrukturu, posebno izvan većih gradova, i ondje smo izazivač pa radimo konkurentno tržište izgradnjom najmodernije optičke infrastrukture i pružanjem bolje usluge korisnicima koji sad imaju niske brzine pristupa internetu. Tomu pridonosi i naša hibridna optičko-koaksijalna mreža odnosno kabelska, koja je potpuno modernizirana i podržava gigabitnu brzinu. Ostalima će trebati godine da dostignu našu pokrivenost. Ruralna su područja naš dominantni prostor za širenje optike i tu smo konkurentniji od ostalih operatora.

Unatoč krizi i inflatornim pritiscima bilježite rast svih ključnih financijskih pokazatelja. Kakav će biti drugi kvartal ove godine i kakve su projekcije za kraj godine? Kako izgleda struktura prihoda po segmentima?

– Posljednje tri godine i izazovi koje su donijele, od pandemije, rata u Ukrajini i poremećaja lanaca opskrbe do poskupljenja energenata, sirovina i čipova, uvelike su izmijenili način na koji upravljamo. Optimizirali smo troškove, pametnije ulažemo ondje gdje smo procijenili da ulaganja mogu donijeti najveću vrijednost, a planove revidiramo svako malo, umjesto nekoliko puta na godinu. Dobri poslovni pokazatelji rezultat su upravo velikih ulaganja i razvoja poslovanja proteklih nekoliko godina. Do kraja godine oko 70 posto prihoda ostvarivat ćemo od privatnih korisnika, a 30 posto od poslovnih. U poslovnom segmentu bilježimo rast zahvaljujući ne samo pouzdanosti i dostupnosti A1 mreža, nego i snažnom rastu ICT usluga, koji bi ove godine mogao biti i 50 posto veći. Dokaz je to da smo premium digitalni partner svakom poslovnom korisniku, bilo da je riječ o javnom sektoru bilo nekoj od industrija. Ujedno stvaramo odličnu osnovu za nastavak velikih investicija u najmoderniju infrastrukturu i time digitalizacije Hrvatske.

Kako komentirate činjenicu da TV operatori u prodaji svojih usluga postaju ovisni o sadržaju u triple-play ponudama, a pogotovo da vlasništvo nad tim kanalima imaju drugi poduzetnici?

– TV sadržaj važan je segment naše ponude i doista se trudimo imati partnerski odnos s vlasnicima kanala ili nositeljima prava. Posljednjih godina znatno se povećavaju troškovi sadržaja, što opterećuje naše poslovanje. Unatoč tomu i dalje imamo najkonkurentniju ponudu s ukupno 220 kanala u tri osnovna paketa – Obiteljski, Sportski i Filmski – kao i više od 20 tisuća naslova u svojoj ponudi na zahtjev, on-demand library. Izdvojio bih premium sportski i filmski sadržaj, koji naši korisnici dobivaju bez dodatne naknade u sklopu Osnovnog filmskog i Osnovnog sportskog paketa.

Jeste li se uspjeli dogovoriti s Novom TV i je li taj odnos partnerski imajući u vidu da je vlasnik vaš konkurent?

– Nova TV ni u kojem slučaju ne bi smjela biti konkurent ijednom distributeru. Njezino poslovanje regulirano je primarno Zakonom o elektroničkim medijima. Naknade koje Nova TV kao i ostali TV kanali s nacionalnom koncesijom dobiva regulirane su odlukom Agencije za elektroničke medije opet temeljem Zakona o elektroničkim medijima. Drugim riječima, najvažniji dio partnerskog odnosa s Novom TV regulira sector specific regulator, koji u regulatornoj praksi reagira ako partneri ne mogu postići komercijalni dogovor.