Josip Klasić (Deceuninck): Održivost i kvaliteta - temelj za uspjeh

Belgijska tvrtka Deceuninck ima vlastite proizvodne pogone u 17 zemalja, a od 2004. godine prisutna je i na hrvatskom tržištu. Taj vodeći svjetski proizvođač profilnih PVC sustava za prozore i vrata te podnih obloga Twinson od patentiranog drvenog i plastičnoga kompozitnog materijala, svoje proizvode isporučuje u 90 zemalja svijeta i zapošljava više od 3700 ljudi. U Hrvatskoj trenutačno zapošljava više od 150 ljudi, a do kraja godine taj broj planira povećati. Vjetar u leđa za širenje poslovanja i povećanje broja zaposlenika omogućit će novi poslovno-proizvodni pogon koji je prošlog tjedna otvoren u Donjoj Bistri. Pogon se prostire na čak 17.000 četvornih metara, a njime su objedinjeni svi poslovni procesi tvrtke. Osim toga, Deceuninck se zahvaljujući najnovijoj investiciji može pohvaliti da u ovom dijelu Europe ima najveću tvornicu za laminaciju PVC profila. O novoj investiciji, poslovanju, budućnosti i važnosti brige o okolišu razgovarali smo s Josipom Klasićem, direktorom Deceunincka za regiju.

U Bistri ste otvorili novi pogon za laminaciju PVC profila, najveći u ovom dijelu Europe. Kako to da ste se odlučili za tu investiciju i koliko je ona bila vrijedna?

– Grupa Deceuninck globalno ostvaruje snažan rast i danas je jedan od vodećih svjetskih proizvođača PVC profila prozora i vrata. Tako i na hrvatskom tržištu, gdje je prisutan od 2004. godine, Deceuninck kontinuirano povećava svoju proizvodnju, ali i broj kupaca i partnera diljem Europe. Nakon gotovo 20 godina poslovanja na tri odvojene lokacije u Hrvatskoj i stalni rast prihoda i zaposlenosti, otvaranje novog pogona bio je logičan slijed događaja. Tom investicijom vrijednom gotovo sedam milijuna eura u novoj smo tvornici u Donjoj Bistri objedinili sve poslovne operacije na jednom mjestu i sve kolege na jednoj lokaciji, što će nam omogućiti širenje u regiji te razvoj poslovanja.

Što novi pogon znači za vaše poslovanje u Hrvatskoj? Koje prilike vam on otvara?

– Preseljenje i objedinjavanje poslovnih procesa na jednom mjestu omogućit će nam daljnje sinergije u poslovanju, eliminirat ćemo mnoge neefikasnosti koje sa sobom nosi poslovanje na različitim i udaljenim lokacijama te pojednostavniti upravljanje kvalitetom. Dodatno, to znači i povećanje proizvodnih kapaciteta, što će pridonijeti i otvaranju novih radnih mjesta. Trenutačno Deceuninck u Hrvatskoj zapošljava 160 djelatnika, a cilj nam je do kraja ove godine doseći broj od 200 zaposlenih. Važno je dodati da će objedinjavanje svih operacija na jednom mjestu unaprijediti naše postojeće standarde sigurnosti te brigu o okolišu, kojoj smo iznimno posvećeni. I ono najvažnije, time smo za sve svoje zaposlenike stvorili ugodnije mjesto za rad.

Kako ste poslovali prošle godine, kakve ste rezultate ostvarili?

– Prošla godina bila je izazovna, ali uspješna. Na razini Grupe Deceuninck je u 2022. ostvario ukupno 974,1 milijun eura prihoda, a Deceuninck u Hrvatskoj godinu je završio s 51,8 milijuna eura prihoda. Ponosni smo na činjenicu da se naši profili proizvedeni u Hrvatskoj plasiraju na najzahtjevnija europska tržišta.

Posljednjih nekoliko godina obilježene su s krizama – pandemija, problemi u opskrbi, rat, cijene energenata – kako je to sve utjecalo na vaše poslovanje i kako ste se nosili tim s izazovima?

– Pandemija je svakako imala veliki utjecaj i na poslovanje u našoj branši. Lanci opskrbe bili su dulje prekinuti, a kretanje robe otežano, što je utjecalo na sve poslovne procese, ali i komunikaciju na tržištu. Ipak, ne možemo sve gledati u negativnom kontekstu. Pandemija je potaknula i neke pozitivne promjene te smo uspjeli dugoročno unaprijediti poslovanje i usvojiti neke nove, bolje poslovne prakse. Tako možemo reći da smo unaprijedili logistiku, optimizirali procese transporta i generalno organizaciju rada. Rat u Ukrajini donosi izazove vezane uz rast cijena energenata, što je izazov za gospodarstvo u cjelini, a posebno za našu proizvodnu djelatnost.

Mnogo ulažete u očuvanje okoliša, u svoj ste poslovni model uklopili i cirkularnu ekonomiju. Možete li nam objasniti što to znači u praksi?

– Grupa Deceuninck je zasigurno pozitivan primjer održivog poslovanja i kružnoga gospodarstva. Stvaramo inovativne proizvode koji pridonose održivom načinu života, dizajniramo prozore, vrata i građevinske profile s najboljim vrijednostima toplinske izolacije, koji su izrađeni od recikliranih osnovnih materijala i mogu se ponovno reciklirati. Još 2012. godine započeli smo reciklirati u vlastitom postrojenju u Diksmuideu u Belgiji, a samo tijekom 2021. godine reciklirali smo 17.400 tona profila. Cilj nam je doseći recikliranje obujma 45.000 tona, što odgovara količini od 2,7 milijuna prozorskih profila, koji tako neće završiti na odlagalištima ili u spalionici. To je 90.000 tona emisija CO 2 manje na godinu. Također, naša nova tvornica u Hrvatskoj sagrađena je u skladu s najmodernijim zahtjevima u pogledu održivosti pa su tako ugrađeni najmoderniji materijali i uređaji koji štede energiju i ne zagađuju okoliš, zbog čega je dobila energetski certifikat A+. Dodatno, u planu nam je i gradnja vlastite solarne elektrane na proizvodnoj hali.

Mnogo radite s recikliranim materijalima, objasnite nam podrijetlo vaših ekološki prihvatljivih proizvoda? Kako su razvijeni?

– Svi naši PVC profili za prozore i vrata proizvedeni su prema najvišim ekološkim standardima, a posebno smo ponosni na Phoenix – prvi sustav PVC profila izrađen 100 posto od recikliranog PVC-a. Tu je važno napomenuti da se PVC može reciklirati minimalno deset puta bez gubitka kvalitete i stoga predstavlja izvrsno rješenje i budućnost za održivu gradnju. Osim u najkvalitetnije profile, ulažemo i u inovacije, odnosno nove tehnologije poput Thermofibre koje znatno štede energiju. Riječ je o ojačanjima korištenjem staklenih vlakana umjesto čeličnih ojačanja koja su energetski znatno učinkovitija.

Što biste u skoroj budućnosti voljeli vidjeti da se mijenja što se tiče brige o okolišu u vašem okružju? Kojim ciljevima moramo težiti i gdje postoji prostor za napredak?

– Održivost je nužna u svakoj industriji, a posebice u građevinarstvu i volio bih da se svi akteri aktivno uključe i svojim djelovanjem pridonose očuvanju okoliša. Smatram da održivo poslovanje nije novost i ne bi smjelo predstavljati alternativan način poslovanja, već mora postati temelj i obveza svake tvrtke te sastavni dio njezina društveno odgovornog poslovanja. Upravo to njegujemo u Deceunincku, što partneri, klijenti i krajnji kupci naših proizvoda sve više prepoznaju i cijene. Postoji segment tržišta koji je spreman platiti i više da bi dobio ‘zeleni‘ ili ‘zeleniji‘ proizvod. Također, nužno je definirati zakonski okvir koji će jasno propisivati kriterije gradnje, odnosno korištenih materijala i standarda kako bismo se približili drugim zemljama Europske unije koje su to već učinile, poput Nizozemske, koja od ove godine planira sve javne nabave provoditi s recikliranim materijalom. Dodatno, važno je i podizanje svjesnosti kod krajnjih potrošača/kupaca o važnosti korištenja obnovljivih materijala i da reciklirano ne znači manje kvalitetno, štoviše. PVC profili su upravo izvrstan primjer jer korištenjem recikliranih materijala u proizvodnji, osim što pridonosimo održivosti i smanjivanju emisije CO 2 , dobijemo konačan proizvod koji je svojim svojstvima jednako kvalitetan kao i onaj od virgin materijala – i tako minimalno 10 puta.

Kakvi su vam planovi?

– Naš je plan daljnji rast i unaprjeđenje svih poslovnih procesa. Želimo biti perjanica unutar grupe Deceuninck, a u proizvodnim procesima postići najvišu razinu efikasnosti i kvalitete. Što se tiče naših kupaca, kao i dosad, cilj nam je pružati najviše standarde kvalitete i jedinstvenu uslugu na tržištu te općenito biti tržišni lider. Također, nastavit ćemo ulagati u zadovoljstvo svojih zaposlenika, koji su najvažnija karika u ostvarenju iznimnih poslovnih rezultata. Želimo i nadalje biti poželjan poslodavac te prvi izbor u svojoj branši.